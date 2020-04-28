"Іноді вони як подивляться в очі..." Хто врятує рожевих дельфінів?

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Рожевий дельфін Гонконгу - тварина загадковата маловивчена. До початку 90-х ніхто навіть не міг з точністю сказати, скільки їх живе біля узбережжя Гонконгу.

Влада вирішила провести підрахунок лише після того, як побудували новий міжнародний аеропорт Чек Лап Кок. Під час будівництва цього об'єкту дельфіни втратили значну частину свого природного середовища. Врешті-решт у цій місцевості нарахували лише 250 тварин цього виду.

Гонконзький рожевий дельфін - це китайський дельфін Sousa chinensis, ссавець з роду горбатих дельфінів, які живуть у водах Південно-Східної Азії, але зустрічаються від Південної Африки до Австралії.

Шкіра у них рожева тому, що каламутна вода погано пропускає сонячне світло, що призводить до нестачі пігментації. Кровоносні судини, які підходять близько до поверхні шкіри, надають їй постійний рум'янець, який за кольором нагадує ніжно-рожеву жувальну гумку.

Першим з європейців незвичайних дельфінів згадав у своїх нотатках в 1637 році британський торговець Пітер Манді, який возив з Китаю до Англії чай, правда, він вирішив, що це риба-меч.

Проте рибалки Гонконгу, зрозуміло, були сотні років знайомі з цими істотами і називали їх не інакше як Хак-Кей або Пак-Кей ("Чорне табу" або "Біле табу"). За їхніми словами, як тільки з'являються ці дельфіни, вся риба зникає.

Але якщо у рибалок ці дельфіни викликають скоріше негативні емоції, то любителі тварин в захваті від них.

Image caption Рожеві дельфіни завжди радують туристів, але не рибалок

"Я була свідком приголомшливих моментів, - розповідає старша екскурсоводка Джанет Вокер, яка супроводжує тури спостереження за рожевими дельфінами. - Вони часом демонструють в повітрі справжні акробатичні вистави або підпливають прямо до вас під ноги, а іноді як подивляться вам в очі..."

Втім, за словами Джанет, цих дельфінів стає все менше. "Ми як і раніше помічаємо молодих дельфінів, але небагато, і їх стає все менше".

Якщо не брати до уваги рибалок та туристів, понад сім мільйонів мешканців цього жвавого портового міста не переймаються долею дельфінів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Гонконгу не вистачає місця для тварин

"Відверто кажучи, я мало що знав про цих дельфінів, поки не зайнявся цією роботою, - зізнається голова товариства охорони дельфінів Гонконгу Тайсон Чан. - І в цьому вся проблема. Так, багато хто знає про їхнє існування, але це лише поверхневі знання. А щоб зрозуміти, як їх врятувати, потрібно знати, що їм загрожує".

Ще в 2017 році здавалося, що популяція цих дельфінів є невеликою, але стабільною. Однак коли через рік з'ясувалося, що їхня чисельність скоротилася на 32%, для Чана це стало справжнім потрясінням.

Власне, китайські дельфіни досить широко поширені і за міжнародною класифікацією вимирання їм не загрожує.

Однак грандіозні будівельні проєкти уздовж китайського узбережжя стрімко призводять до скорочення їхнього природного середовища і забруднення води. Тому популяція рожевих дельфінів Гонконгу може зникнути вже за життя нашого покоління.

Image caption Дельфін WL212 міг стати жертвою жвавого судноплавства

Загрожує дельфінам і жваве судноплавство. Трагічним прикладом може бути історія дельфіна WL212. Його виявили у 2015 році зі страшними ранами від гребного гвинта, у нього був майже відірваний хвіст, але цей шестирічний самець ще тримався.

"Наша команда спостерігала за ним три тижні, він старався з усіх сил і навіть міг сам годуватися", - згадує Чан.

Цей випадок викликав бурю невдоволення у ЗМІ, співробітники державного морського заповідника Ocean Park відловили нещасного дельфіна. Його навіть назвали Надією, проте попри лікування на четвертий день дельфін помер від ран.

На Чана це справило гнітюче і незабутнє враження.

"Я весь час думав, чому цей дельфін так сильно постраждав, що ми зробили не так, як ми могли захистити і врятувати його?", - каже він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час будівництва нового аеропорту Гонконгу в дельфінів забрали частину їхнього середовища проживання

На початку 90-х мегапроєкти на кшталт нового міжнародного аеропорту відчутно зменшили середовище проживання рожевих дельфінів. А потім їхню територію перерізав міст, який з'єднав Гонконг з Макао і далі - з материковим Китаєм.

Цифри говорять самі за себе. Коли у 2009 році почалося спорудження цього моста, популяція дельфінів нараховувала 88 особин. Лише за рік будівельних робіт загинули 13 дельфінів - популяція скоротилася на 15%.

Керівники проєкту стверджували, що під час будівництва і після відкриття мосту дельфіни не постраждають, але багато людей в Гонконгу до їхніх слів поставилися скептично.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий міст ще більше погіршив умови для рожевих дельфінів

До того ж чиновники стверджували, що в водах Гонконгу та ріки Сіцзян у 2017-18 роках мешкали 945 китайських дельфінів, проте, за словами представників природоохоронних організацій, вони так і не отримали копію цього дослідження, щоб оцінити його вірогідність.

"Вченим дуже непросто робити свою роботу. Хіба влада дозволить їм назвати справжні цифри?" - відзначає Тайсон Чан.

На запит BBC надати копію цього звіту чиновники також відповіли відмовою.

"Ставлення таке, ніби дельфіни відправляться в інше місце, - каже Джанет Вокер, - але їм просто нікуди подітися, проте боюся, мало хто це розуміє!"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Устя ріки Сіцзян - одне з небагатьох місць, придатних для проживання рожевих дельфінів, але й воно не відрізняється чистотою

Дійсно, водні простори на північ від цих місць недостатньо солоні для дельфінів, а на південь, навпаки, занадто солоні.

"Через свій раціон вони прив'язані до місць, де прісна вода зустрічається з морською, тобто до усть рік, - пояснює Чан. - Вони не залишать гирло, щоб піти у відкрите море, це особливість всіх горбатих дельфінів в світі".

Але тепер дельфінам загрожує нова проблема - почалося будівництво третьої злітно-посадкової смуги.

У 2014 керівництво аеропорту стверджувало, що у дельфінів залишається до 339 кв. км вільного простору між материком та Гонконгом. Цифра вражає, але відтоді ця територія помітно зменшилася, а нова злітно-посадкова смуга забере в них ще щонайменше 6,5 кв. км прибережної акваторії.

Керівництво аеропорту стверджує, що продовжує відстежувати чисельність, пересування та поведінку дельфінів і робить все, щоб будівництво не мало негативного ефекту для тварин.

Однак у 2018 році співробітники заповідника Ocean Park виявили у водах Гонконгу шістьох мертвих дельфінів, двох з них знайшли якраз поряд з місцем будівництва третьої злітно-посадкової смуги.

Якщо зважати на те, що в Гонконгу залишилися лише 32 дельфіни, загибель кожної тварини стрімко наближає вимирання всієї популяції.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Дельфінята здатні впізнати власне відображення майже на півроку раніше за немовлят.

"Ми опинилися на роздоріжжі, - каже Чан, який починає сумніватися в тому, що людей взагалі хвилює доля дельфінів. - Все настільки погано, що я навіть і не знаю, чи хоче влада або населення рятувати жменьку дельфінів?"

"Це важка і довга битва, але нам потрібно боротися до кінця", - підсумовує він.

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