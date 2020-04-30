Кріс Вудхед знайшов оригінальний спосіб дати собі раду на карантині - щодня робити нове татуювання на власному тілі.

Копирайт изображения Chris Woodhead

Кріс сидить на дивані у своїй квартирі на північному сході Лондона і намагається знайти місце для ще одного татуювання на своєму вже майже повністю розмальованому тілу.

Голої шкіри в нього лишилось небагато - від кінчиків пальців до підошви ніг майже кожен сантиметр вкритий безліччю татуювань різної тематики та стилів.

Кріс почав робити татуювання близько 15 років тому, коли йому було 18. Малюнки на його шкіру наносили різні майстри, зокрема відомий британський татуювальник Duncan X. А потім татуюванням захопився його найкращий друг.

"Він використовував мене як полотно - зробив на мені понад 400 татуювань", - каже Кріс.

На початку карантину Кріс мав близько 1000 малюнків на тілі - тепер їх стало на 40 більше. Коли студія, де він працює татуювальником, закрилась через коронавірус, він самоізолювався разом зі своєю вагітною дружиною Емою і вирішив додавати одне нове татуювання щодня - аж поки карантин не завершиться.

Копирайт изображения Chris Woodhead

Кріс каже, що вирішив робити татуювання, щоб чимось зайняти себе вдома і якось структурувати свій вільний час.

Тому щодня між 14:00 та 16:00 він сідає і робить ескіз нового тату, а потім переносить його на шкіру.

"Я вважаю, що татуювання - своєрідна терапія. Зараз я малюю те, про що думаю, - говорить він. - І наразі я думаю майже виключно про цю монументальну кризу".

Копирайт изображения Chris Woodhead Image caption "Коли це закінчиться?" - питає тату на нозі Кріса

Тому й татуювання виходять тематичними - молекула коронавірусу, логотип Національної служби охорони здоров'я Британії NHS та питання, яке зараз хвилює чи не кожного - "Коли це закінчиться?"

Копирайт изображения Chris Woodhead

Кріс каже, що йому дуже сумно, що знадобилась така страшна криза, щоб люди усвідомили й оцінили величезне значення медпрацівників.

На 12 день карантину він витатуював собі тигра - на честь документального серіалу Netflix "Король тигрів", який вони подивилися разом із дружиною.

Копирайт изображения Chris Woodhead

Копирайт изображения Chris Woodhead

На інші тату його надихали події у власному житті - на честь народження племінниці він витатуював немовля, а символом майбутньої власної дитини, яка має народитися в липні, став сперматозоїд.

Копирайт изображения Chris Woodhead

Порожнього місця на його тілі лишається все менше, і це трохи непокоїть Кріса - адже він хоче мати змогу витатуювати ім'я своєї дитини, коли вона народиться.

За його підрахунками, шкіри для його "карантинного" проєкту може вистачити ще на місяць.

Лишається сподіватися, що до того часу карантин завершиться.

Копирайт изображения Chris Woodhead

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