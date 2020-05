Катастрофа і втрата форми: як це - не поїхати на омріяну Олімпіаду

View this post on Instagram

Ну вот теперь мне 23 ✅ Спасибо всем за поздравления 🎉🎊🎊🎉 Этот год очень важен для меня, спасибо всем,кто рядом со мной🙏 • • • #happybirthday #23 #ukraine #kiev #sport #gymnastics #instagram #liketime