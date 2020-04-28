Бурлака на Дону. Хто такий "Володимир Іванович", якого шукає слідство у справі MH17

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Російська служба ВВС дізналася можливе ім'я одного з головних фігурантів справи про катастрофу "Боїнга", що виконував рейс МН17.

У матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT), яка веде офіційне міжнародне розслідування падіння літака, ця людина проходила під псевдонімом "Володимир Іванович". Люди, які особисто спілкувалися з цією людиною, сказали ВВС, що за цим ім'ям може ховатися чинний перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.

Розслідувальна група Bellingcat провела аналіз технічних даних і незалежно від ВВС також дійшла висновку, що Андрій Бурлака та "Володимир Іванович" можуть бути однією людиною.

В опублікованих слідчими телефонних переговорах представники самопроголошеної "ДНР" між собою називали Володимира Івановича командиром усієї операції, яку проводили на сході України. А колишній так званий міністр оборони "ДНР" Ігор Стрєлков згадував, що виконував накази Володимира Івановича.

Від джерела, що має доступ до персональних баз даних, ВВС отримала інформацію про переміщення генерала в 2014 році і з'ясувала, що в день падіння "Боїнга" Андрій Бурлака перебував у Ростові-на-Дону. Фоноскопічна експертиза, зроблена за запитом ВВС, показала як подібності, так і деякі відмінності в голосі генерала Бурлаки і "Володимира Івановича".

Одне джерело, яке назвало ВВС ймовірне ім'я "Володимира Івановича", уточнило, що після завершення гарячої фази конфлікту на Донбасі в 2014-2015 роках генерал Бурлака отримав підвищення, а також найвищу російську держнагороду - Героя Росії.

ВВС не вдалося знайти указ про присвоєння генералу цієї нагороди, але відомі випадки, коли звання Героя Росії присвоювалося закритим указом, який ніколи не публікувався.

З відкритих джерел випливає, що до 2014 року Андрій Бурлака був генерал-лейтенантом, а потім став генерал-полковником.

Хто такий Володимир Іванович

У листопаді 2019 року Об'єднана слідча група виступила з новим зверненням до свідків у рамках кримінального розслідування катастрофи авіалайнера 17 липня 2014 року.

Слідчі відзначали, що кілька колишніх членів "ДНР" погодилися дати JIT свідчення про військовий вплив Росії на хід збройного конфлікту.

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"У першій половині липня 2014 року "ДНР" вела запеклі бої з українськими збройними силами, - йдеться у зверненні слідчої групи. - У цей період мали місце численні телефонні розмови, що стосуються військових дій, з Російською Федерацією. У розмові з користувачем номера серії (*8563) Бородай (Олександр Бородай - російський політтехнолог і перший голова самопроголошеної "ДНР", який залишив цю посаду в серпні 2014 року - Ред.) розповідає про військову підтримку. Бородай звертається до нього як "Володимир Іванович" і питає, чи можуть "наші" вертольоти зробити атаку біля Мар'їнки".

Олександр Бородай не відповів на численні дзвінки ВВС.

У телефонних переговорах представників самопроголошеної "ДНР", які перехопила Служба безпеки України, долучених до матеріалів справи про катастрофу МН17, Володимира Івановича називають "великим начальником, який прилетів з Москви". Усього слідчі виклали записи чотирьох розмов, в яких бере участь "Володимир Іванович", і п'яти розмов, в яких його згадують.

Під час однієї з розмов представник "ДНР" говорить "Володимиру Івановичу", що отримав його номер від керівника анексованого Криму Сергія Аксьонова. ДНРівець стверджує, що Аксьонов погодив з директором ФСБ Олександром Бортніковим поставку приладів нічного бачення, камуфляжної форми, протигазів, "заліза", а також боєприпасів і бронемашин самопроголошеним республікам Донбасу.

У ще одній розмові колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) скаржиться невстановленій особі: "Мені Володимир Іванович має давати накази сам. А не командувати через мою голову моїми людьми. Мої люди будуть виконувати мої накази".

ВВС зв'язалася зі Стрєлковим телефоном. У відповідь на питання, чи знає він Андрія Бурлаку, Стрєлков, витримавши паузу, відповів: "Знаєте, щось знайоме, але не пам'ятаю точно".

- Ніколи з ним не спілкувалися?

- Може, і спілкувався, я ж з багатьма спілкувався. Андрій Іванович Бурлака... Просто нагадайте, бо дуже багато ж свого часу народу проходило.

Почувши про "Володимира Івановича", Ігор Стрєлков сказав: "Я зрозумів, це пов'язано з "Боїнгом". Ну, ви знаєте мою відповідь: ополчення "Боїнг" не збивало, більше нічого не коментую".

Представники "ДНР" у розмовах з "Володимиром Івановичем" також згадують прізвище Владислава Суркова. У той час Сурков був помічником російського президента Володимира Путіна і курирував український напрямок російської політики аж до своєї відставки в лютому 2020 року.

На записах, опублікованих JIT, можна почути, що коли ДНРівці розмовляють між собою про "Володимира Івановича", вони також згадують імена міністра оборони Сергія Шойгу і командувача Південним військовим округом Андрія Сердюкова (у 2015 році отримав звання генерал-полковника, в 2016-му став командувачем Повітряно-десантними військами, в 2020-м - Героєм Росії - Ред.).

Хто такий Андрій Бурлака

Андрій Іванович Бурлака народився 1965 року в Радянській Гавані (Хабаровський край). У 1986 році закінчив прикордонне училище, службу починав на кордоні в Середній Азії. У 1995 році закінчив Академію ФСБ, після чого працював керівником оперативних підрозділів в Тихоокеанському регіональному прикордонному управлінні і в Далекосхідному регіональному управлінні в Хабаровську. У жовтні 2007 року указом Володимира Путіна генерал-майора Бурлаку призначили начальником Сахалінського прикордонного управління ФСБ Росії.

Після роботи на Сахаліні - переведення в Москву, де він уже в званні генерал-лейтенанта спочатку працював начальником оперативно-організаційного управління прикордонної служби ФСБ Росії, а потім став заступником керівника цього відомства.

Джерело ВВС, яке має доступ до системи "Розшук-Магістраль" (там зберігають дані про пересування громадян на поїздах, літаках і автобусах), встановило дати поїздок генерала Бурлаки в період з 2014 по 2019 рік.

У 2014 році, коли на сході України почалися бойові дії, Андрій Бурлака щонайменше тричі літав до Ростова-на-Дону - місто на той момент перетворилося на головний перевалочний пункт для росіян, які хотіли взяти участь у бойових діях на стороні самопроголошених республік.

16 або 17 квітня 2014 року (у генерала були куплені квитки на обидва рейси) Андрій Бурлака повернувся в Москву з першої поїздки до Ростова - точна дата його приїзду ВВС невідома. За кілька днів до цього, в ніч з 11 на 12 квітня, група з 52 людей на чолі з Ігорем Стрєлковим перетнула українсько-російський кордон в Донецькій області і захопила Слов'янськ.

Через два місяці, 17 червня 2014 року, генерал Бурлака знову вилетів з Москви в Ростов-на-Дону, а 20 червня повернувся назад. Ця поїздка відбулася незабаром після першої особистої зустрічі Володимира Путіна з новообраним президентом України Петром Порошенком у Нормандії.

За підсумками тих перших переговорів Володимир Путін дав вказівку прикордонній службі ФСБ Росії вжити заходів із посилення режиму охорони кордону Росії з Україною, аби виключити незаконні переходи, повідомляла пресслужба Кремля 7 червня.

Пресслужба президента України Петра Порошенка за день до цього стверджувала, що Київ і Москва домовилися про спільні дії щодо закриття ділянок кордонів на південному сході країни. Виконана ця домовленість в результаті не була, і громадяни Росії влітку 2014 року продовжували безперешкодно поповнювати ряди бойовиків самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Нарешті, 15 липня 2014 року генерал Андрій Бурлака знову вилетів з Москви в Ростов-на-Дону. 17 липня над Донецькою областю збили "Боїнг" "Малайзійських авіаліній" з 298 пасажирами на борту. Наступного дня, 18 липня, Бурлака повернувся з Ростова до Москви і більше, як випливає з даних ВВС, в 2014 році в Ростов-на-Дону не їздив.

Як розповіло Російській службі ВВС джерело, що має доступ до персональних баз даних, з системи "Розшук-Магістраль" заднім числом видалили усі дані про перельоти генерала Бурлаки за 2014 рік. Інформацію про його переміщення джерелам ВВС вдалося дістати з архівної копії цієї системи.

Збиття МН17

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12 квітня 2014 року група озброєних людей на чолі з громадянином Росії Ігорем Стрєлковим (Гіркіним) почала захоплювати адміністративні будівлі в Слов'янську. Відтоді протистояння збройних сил України і сепаратистів поширилося на частину територій Донецької і Луганської областей.

Україна і західна спільнота вважає, що за конфліктом стоять російські військові та спецслужби. Росія відкидає ці звинувачення.

У липні 2017 року в небі над Донбасом збили пасажирський лайнер "Малайзійських авіаліній" МН17. Загинули всі 298 людей, що були на борту. Об'єднана слідча група вважає, що літак збили зенітно-ракетним комплексом "Бук", який привезли з території Росії. Москва називає такі заяви необґрунтованими.

За даними ООН, з 2014 року в конфлікті на сході України загинуло понад 13 тисяч людей, понад мільйон людей стали біженцями.

Голосовий аналіз

Для того щоб встановити, чи є "Володимир Іванович" та Андрій Бурлака однією людиною, ВВС звернулася до фахівця з проханням провести фоноскопічну експертизу.

Провідний спеціаліст лабораторії Martin Barry Forensic Services (MBFS) Мартін Баррі з 1992 року проводить криміналістичні експертизи в рамках розслідування кримінальних справ у судах Великої Британії - як за запитом адвокатів, так і на замовлення поліції й прокуратури. Баррі також є членом Міжнародної асоціації криміналістичної фонетики і акустики (IAFPA).

ВВС передала Баррі та експертам його лабораторії записи перехоплених телефонних розмов "Володимира Івановича", які оприлюднила Об'єднана слідча група.

Як зразок голосу генерала Бурлаки ВВС надала фрагменти новинних сюжетів про візит Бурлаки в Оренбург у січні 2013 року, а також інтерв'ю, яке він давав у 2018 році для фільму, присвяченого роботі Прикордонної служби Росії.

ВВС не повідомила експертам, чиї голоси вони чують на записах і до яких подій мають стосунок діалоги. На прохання фахівців аудіозаписи розділили на дві частини. Голос із записів, опублікованих слідчими, позначили як "невідома людина". Голос публічних виступів генерала позначили як "Алекс".

При роботі фахівці оцінювали голоси за допомогою автоматизованих програм, а також використовували лінгвістичний аналіз.

Експерти дійшли висновку, що зразки голосу Володимира Івановича загалом збігаються з голосом генерала Бурлаки.

"Я дійшов висновку про помірний ступінь підтримки гіпотези, що голос невідомої людини ("Володимира Івановича") є голосом Алекса (генерала Андрія Бурлаки)", - пише в своєму висновку Мартін Баррі.

Фахівці пояснили, чому не можуть з більшою впевненістю сказати, чи належить голос на усіх аудіозаписах одній людині. Вони дійшли висновку, що голос Володимира Івановича звучить напружено, місцями скрипуче, але без елементів шепоту. А голос генерала Бурлаки під час інтерв'ю звучить "рівномірно мляво, з сильними елементами шепітного звукоутворення і без скрипу".

Як пояснює експерт Баррі, є дві можливі причини такого розходження: або досліджувані зразки голосу належать різним людям, або мовлення за стилістикою разюче відрізняється залежно від ситуації. Тобто, наприклад, людина звикла розмовляти з журналістами в одній манері, а з підлеглими - зовсім в інший.

"Викрити весь ланцюжок"

Москва послідовно заперечує свою участь у конфлікті на сході України. При цьому і рядові бійці, і офіцери підрозділів "ДНР" і "ЛНР" неодноразово говорили про те, що допомога з боку Росії, зокрема поставки військової техніки, зброї та поява в зоні бойових зіткнень кадрових російських військових, зіграли вирішальну роль в успіхах армій самопроголошених республік.

Об'єднана слідча група, спираючись на фото- і відеосвідчення, а також свідчення очевидців, зробила висновок, що комплекс "Бук", який пізніше збив "Боїнг" МН17, також прибув на Донбас з Росії. За наявними даними, зенітно-ракетна установка проїхала через Ростовську область і перейшла російсько-український кордон в місці, не підконтрольному українським прикордонникам.

ВВС направила запит до Прикордонної служби ФСБ Росії для коментарів і чекає на відповідь.

ВВС також звернулася до речника президента Росії Дмитра Пєскова з питанням: "Розслідування ВВС показало, що одним із ключових керівників у роботі силовиків в районі російсько-українського кордону влітку 2014 року був замкерівника прикордонної служби ФСБ Андрій Бурлака. Під псевдонімом "Володимир Іванович" він став фігурантом розслідування Об'єднаної слідчої групи. Чи може Кремль прокоментувати цю інформацію?" Пєсков відповів: "Ми не знаємо, про що йдеться".

Слідчі кажуть, що у них є інформація, яка вказує на те, що вплив Росії поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання "ДНР". При цьому в листопаді 2019 року вони звернулися до всіх можливих свідків з проханням допомогти їм встановити, хто такий "Володимир Іванович", оскільки він міг грати важливу роль в конфлікті на сході України.

Якщо генерал Андрій Бурлака та "Володимир Іванович" - одна й та сама людина, то Об'єднана слідча група зможе зробити ще один крок у розслідуванні всієї картини того, що відбувалося на Донбасі в липні 2014 року. Суд над чотирма підозрюваними у справі МН17 має відновитися в Нідерландах у червні 2020 року. При цьому слідство у справі про катастрофу МН17 триває.

За словами слідчих, їхнє завдання - "викрити весь ланцюжок - від екіпажу "Бука" до тих, хто віддавав накази цьому "Буку" вирушити на завдання 17 липня 2014 року".

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