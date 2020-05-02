Чому не варто заводити домашніх тварин під час карантину

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"Собака - на все життя, а не лише на карантин".

Саме з таким закликом до людей звертається The Kennel Club - одна з найбільших у Великій Британії організацій із захисту собак.

Зоозахисники попереджають, що карантин - не найкращий час для імпульсивної купівлі тварин, без думки про їхнє майбутнє.

В організації кажуть, що пошуки цуценят на їхньому вебсайті подвоїлись після запровадження карантину.

Інші благодійні організації, зокрема Battersea Dogs Home і RSPCA, також розповіли програмі Newsbeat на Radio 1, що вони не хочуть, щоб люди зараз кинулися заводити собі домашніх тварин.

Їх непокоїть, що тварин покинуть, щойно життя повернеться до норми, і люди більше не проводитимуть стільки часу вдома.

"Якщо ви розглядаєте можливість придбати домашнього улюбленця у ці непевні часи, важливо пам'ятати, що взяти тварину - це величезне зобов'язання, і робити це, якщо ви не зможете доглядати за нею в довгостроковій перспективі, дуже безвідповідально", - каже речник Battersea Dogs Home.

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Раніше ця організація припинила віддавати собак у нові домівки, дозволяючи брати їх лише на тимчасовий догляд на час карантину. За словами її представників, наразі так доглядають за 160 тваринами.

Але останніми днями Battersea отримала нові поради від уряду, і тепер знову починає опрацьовувати наявні заявки тих, хто хоче забрати тварин до себе додому назавжди.

Однак вони наголошують, що перед тим, як придбати домашнього улюбленця, треба дуже добре подумати.

У RSPCA також розповіли Newsbeat, що через вимоги соціальної дистанції та самоізоляції взяти чи придбати зараз домашню тварину буде дуже непросто.

За даними благодійної організації PDSA, на догляд за собакою протягом її життя треба витратити від 4500 до 13000 фунтів стерлінгів - і це не враховуючи медичних проблем, які можуть виникнути.

Там також кажуть, що на щеплення, їжу та іграшки для маленького цуценяти знадобиться від 370 до 425 фунтів.

Однак ті, хто завжди хотіли завести домашнього улюбленця, знаходять способи це зробити, не порушуючи правил карантину - як-от 26-річна Сара.

Вона спілкується зі своїм новим цуценятком мальтіпу віртуально.

Копирайт изображения Sarah Burney Image caption Сара познайомилась з Вінні через FaceTime

"Я щотижня спілкувалась із заводчицею, щоб побачити, як справи у мого Вінні", - розповіла вона в ефірі програми Newsbeat на Radio 1.

"Вона надсилає мені безліч фотографій і усі деталі, які мені потрібні, як-от фотографії її батьків та родовідну - це дозволило мені раціонально обміркувати придбання домашньої тварини".

Сара завжди хотіла собаку, якого вона могла б брати з собою в офіс, але не могла знайти на час на купівлю та дресування.

"Я знаю, що зараз ідеальний час для дресування цуценяти вдома - тобто коли життя повернеться до норми, у мене буде видресований собака, якого я зможу взяти на роботу, і я повернусь до нормального життя разом із новим другом!"

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