Коли канікули? Школа на карантині в питаннях і відповідях

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Коли діти знову підуть до школи? Як будуть виставляти оцінки за рік? Чи будуть випускні, а останні дзвоники? Що зміниться у ЗНО? Розповідаємо, як закінчиться навчальний рік на карантині.

Коли діти знову підуть до школи?

Імовірно, навчання у школах почнеться вже у вересні.

Попри те, що карантин триватиме до 11 травня, ймовірність, що його далі продовжать для шкіл, є дуже велика.

Знову повернутися до школи діти зможуть лише тоді, коли в країні буде зовсім інша епідеміологічна ситуація, зазначили у Міносвіти і порадили школам та батькам готуватися до закінчення навчання дистанційно.

Коли закінчиться навчальний рік?

Міносвіти рекомендувало школам зберегти звичну структуру навчального року. Звична структура, це коли діти вчаться до кінця травня.

Проте дату закінчення навчального процесу в кожній школі окремо має визначити педагогічна рада. А вони зазвичай слідують рекомендаціям Міносвіти.

Копирайт изображения unian Image caption Імовірно, цього навчального року діти в школу вже не повернуться

Навчальний рік у школах триває до 1 липня. Так буде і в цьому році. Це не означає, що діти будуть навчатися в червні. Червень у школах - це час для здачі всіх контрольних робіт, час для оформлення документів.

Формально навчальний рік у школах триває доти, доки діти не складуть ЗНО. Дати ЗНО напряму залежать від дати закінчення карантину.

Коли почнуться канікули?

За умов продовження карантину дистанційне навчання буде до кінця травня, а канікули почнуться у червні.

Копирайт изображения unian Image caption Школи мають працювати до 1 липня, але стосується це переважно вчителів і адміністрації

Як бути з пропущеними уроками під час карантину?

Міносвіти рекомендувало школам у вересні провести коригуюче навчання, щоб діти змогли повторити те, що вони пропустили під час карантину.

"Це навчання для діагностування ситуації, на повторення, на узагальнення матеріалу, вивчення якого припало на період карантину", - розповіла в.о. міністра освіти Любомира Мандзій у прямому ефірі у Facebook.

Як будуть ставити оцінки за рік?

Якщо карантин для шкіл продовжать, підсумкові оцінки за семестр і за рік всім школярам, крім випускних класів, будуть ставити дистанційно.

"Не будьте такими суворими. Будьте гнучкими. Дуже прошу врахувати технічні можливості учнів", - звернулась до вчителів очільниця МОН.

Оцінки за другий семестр мають виставляти з врахуванням тематичних оцінок, отриманих учнями до 12 березня і під час дистанційного навчання.

Як проводити це оцінювання, у кожній школі мають визначати самостійно - контрольні у Zoom чи у Google class, опитування учнів телефоном.

Через карантин учнів 4-х і 9-х класів звільнили від державної підсумкової атестації.

Проте випускники все одно будуть здавати ЗНО, яке їм зарахують як ДПА. Ці оцінки підуть у табель. Їх школи мають оформити до 15 червня.

Ці документи учням мають надіслати електронною поштою, а оригінали вручити вже на початку нового навчального року.

Школам нагадали, що оцінки дітей - це приватна інформація, її не треба оприлюднювати і обговорювати, наприклад, у батьківських чатах.

Що з випускними і останніми дзвониками?

Міносвіти опублікувало рекомендаційний лист про закінчення навчання у школах. У ньому йшлося про те, що школи мають дотримуватися карантину і відмовитись від масових заходів.

"Поки є карантин, ні про які останні дзвоники чи випускні поки що говорити не можемо", - зазначила в.о міністра освіти Любомира Мандзій у інтерв'ю Радіо Свобода.

Коли буде ЗНО?

Дати проведення ЗНО будуть залежати від ситуації з коронавірусом і дати завершення карантину. Якщо карантин закінчиться до початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня та 17 липня.

Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня до 4 вересня. Вступну кампанію в українських університетах також перенесуть.

У Міносвіти планують провести пробне ЗНО перед основною сесією, але його дата також буде залежати від закінчення карантину.

Наразі розглядають варіанти проведення пробного ЗНО у червні або у першій половині серпня.

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Чи зміниться ЗНО через карантин?

Формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться, запевняють у МОН.

За правилами під час складання ЗНО в аудиторії буде максимум по 15 учасників та по 2 інструктори.

Обов'язковою є дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії. Соціальна дистанція також буде і біля входу в приміщення.

Без змін залишаться кількість тестів та їхній зміст. Кожен учасник може скласти максимум 4 тести, а кількість завдань у них, які ґрунтуються на матеріалі, який вивчають у квітні-травні 11 класу, невелика, кажуть у Міносвіти.

Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж тестових зошитів через таку малу кількість завдань не будуть.

Усі учасники ЗНО та інструктори будуть мати засоби індивідуального захисту та антисептики. Приміщення будуть провітрювати та дезінфікувати.

Якщо захворів і треба скласти ЗНО?

Учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції.

У разі, якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть пропускати і додаткову сесію, їх звільнять від ЗНО за станом здоров'я.

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Чи знизять порогові бали ЗНО через пандемію і карантин?

Поки рано говорити про зниження порогового балу ЗНО, заявила кілька днів тому очільниця МОН.

Пороговий бал оголошує спеціальна комісія зі встановлення результатів ЗНО. Вона ще не починала працювати, збереться тоді, коли почнуться тести.

Пороговий бал - це мінімальна кількість балів ЗНО з певного предмета, яка дає право брати участь у конкурсі до вищого навчального закладу.

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