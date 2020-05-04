Копирайт изображения Getty Images

Чи можна заразитися коронавірусом двічі? Чому одні переносять хворобу важче, ніж інші? Чи буде епідемія повторюватися кожної зими? Чи допоможе вакцинація?

Чи можна повернутися на роботу, якщо є довідка про імунітет? Чи існує стратегія боротьби з вірусом у довгостроковій перспективі?

І найголовніше питання, яке цікавить сьогодні абсолютно всіх: яку роль у цій новій реальності грає наша імунна система?

Проблема у тому, що про це відомо дуже мало.

Наша імунна система - це захист організму від інфекцій, і складається вона з двох частин.

Перша складова - це вроджений імунітет.

Він кидається в бій, як тільки розпізнає в нашому організмі чужорідний елемент. Цей процес спричиняє викид хімічних елементів, що викликають запалення, а також білих кров'яних тілець, здатних руйнувати інфіковані клітини.

Але у випадку з коронавірусом потрібна інша складова - набутий імунітет, що складається з двох механізмів.

Перший - здатність виробляти антитіла, які прилипають до вірусу і стримують його поширення в організмі. Другий - наявність так званих Т-лімфоцитів, які розпізнають і атакують уражені клітини.

На активізацію набутого імунітету потрібен час - за дослідженнями, близько 10 днів, щоб організм почав виробляти антитіла до коронавірусу, після чого у найважчих пацієнтів розвивається потужна імунна відповідь.

Що сильніше зіткнення набутого імунітету з інфекцією, то вищою є ймовірність того, що в майбутньому людина буде захищена від повторного зараження тим же вірусом.

Але поки що невідомо, чи зможуть ті, хто перехворів у легкій формі або взагалі безсимптомно, виробити досить стійкий механізм для протидії інфекції того ж типу в майбутньому.

Як довго зберігається імунітет?

Копирайт изображения EPA

Пам'ять нашої імунної системи схожа на нашу власну пам'ять: одні інфекції вона запам'ятовує надовго, а про інші може забути.

Кір запам'ятовується чудово, один раз перехворівши, ви на все життя отримуєте імунітет (той же ефект дає комбінована вакцина від кору, краснухи й свинки, що є сумішшю ослаблених збудників хвороб).

Однак багато інших захворювань з пам'яті імунної системи випадають. Так, за одну зиму дитина може кілька разів перехворіти респіраторно-синцитіальним вірусом (РСВ).

Новий коронавірус Sars-CoV-2 з'явився відносно недавно, тому поки що невідомо, як довго він зберігається у пам'яті імунної системи. Однак підказку можуть дати інші шість коронавірусів, якими також може заразитися людина.

Чотири з них викликають симптоми, схожі зі звичайною застудою, і наша система їх не запам'ятовує. Дослідження свідчать про те, що деякі пацієнти повторно заражаються ними впродовж року.

Однак звичайна застуда зазвичай переноситься порівняно легко. Попри це, є ще два проблемних коронавіруси, які викликають важкий гострий респіраторний синдром (SARS) та Близькосхідний респіраторний синдром (MERS). Антитіла, що виробляються в організмі для боротьби з цими захворюваннями, не зникають навіть через декілька років.

"Питання не в тому, чи виробляється у вас імунітет, а в тому, як довго він зберігається, — пояснює професор медицини Університету Східної Англії Пол Хантер. - І майже напевно він не збережеться на все життя".

"Виходячи з досвіду вивчення антитіл при SARS, імунітет збережеться на рік-два, проте напевно ми цього поки що не знаємо", - додає професор Хантер.

Утім, якщо навіть у вас немає повного імунітету, є ймовірність, що повторне захворювання вже не буде таким важким.

Чи відомі випадки повторного зараження?

Є дані про людей, які, ймовірно, перенесли відразу кілька коронавірусних інфекцій за короткий проміжок часу.

Дехто вважає, що ці люди по-справжньому двічі заражалися коронавірусом. Інші ж схиляються до думки, що зараження відбувалося один раз, але вірус залишався в організмі у прихованій формі, щоб потім знову активуватися.

Однак більшість вчених погоджуються, що вся справа в аналізах: просто пацієнтам неправильно повідомляють про те, що вірусу в них немає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розробка вакцини залежить від особливостей імунітету

Нікого з людей не заражали повторно, щоб перевірити, чи виник у них імунітет, але парі макак-резусів пощастило менше.

Їх інфікували двічі: спочатку, щоб викликати імунну відповідь, а через три тижні — повторно. Хоча експеримент був дуже обмеженим, жодна з двох мавп після повторного зараження з таким коротким інтервалом симптомів не мала симптомів хвороби.

Якщо у мене є антитіла, значить є й імунітет?

Це ще не гарантія. Саме тому ВООЗ так переживає за країни, які ввели так звані імунні паспорти для зняття карантину.

За задумом цього нововведення, тим у кого при тестуванні виявили антитіла до Covid-19, можна дозволити безпечно виходити на роботу. Це особливо стало б у пригоді у випадку з працівниками будинків для літніх людей та персоналом лікарень, які постійно контактують з людьми з високим ризиком захворіти у важкій формі.

Однак хоча майже у кожної людини в крові є антитіла, не всі вони однакові. Для цього потрібні нейтралізуючі антитіла, які прикріплюються до коронавірусу і заважають йому заражати нові клітини.

Але обстеження 175 пацієнтів в Китаї, які одужали, показало, що у 30% з них рівень таких нейтралізуючих антитіл був украй низьким.

Ось чому, як стверджує ВООЗ, надзвичайно важливим фактором одужання може також виступати й імунітет на клітинному рівні.

Ще один важливий момент полягає в тому, що навіть якщо ви перебуваєте під захистом власних антитіл, це ще не означає, що ви не можете бути носієм вірусу й становити таким чином небезпеку для інших.

Чому імунітет відіграє таку важливу роль?

Копирайт изображения Getty Images

Це питання вашого здоров'я і того, чи зможете ви захворіти на Covid-19 повторно, і як часто це буде відбуватися.

Від імунітету залежить і смертоносність цього захворювання. Якщо у людей буде з'являтися хоча б частковий імунний захист, хвороба буде не настільки небезпечною.

Розуміння принципів роботи імунітету допоможе краще вирішувати питання зі скасуванням карантинних обмежень, тому що медики краще уявлятимуть, кому не загрожує зараження і хто не стане переносником інфекції.

Якщо виробити довгостроковий імунітет до вірусу виявиться важко, то і розробити вакцину від нього буде нелегко. Або ж вакцина виявиться іншою: скажімо, застосовувати її потрібно не один раз на все життя, а щороку, як у випадку з грипом.

Та й сама тривалість дії імунітету незалежно від того, виробився він під час захворювання чи вакцинації, дасть нам розуміння, чи зможемо ми стримати поширення цього вірусу.

На жаль, усі ці важливі питання поки що залишаються без відповідей.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!