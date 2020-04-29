Порожнє небо. Як коронавірус і карантин змінили світовий повітряний трафік

Над найбільшими містами світу наприкінці квітня 2020 року майже перестали літати літаки. Це видно на сервісі Flightradar24, який відстежує авіаперельоти. ВВС показує, як криза, викликана пандемією коронавірусу, змінила світовий авіаційний трафік.

Криза, яку спричинила пандемія Сovid-19, може коштувати світовій авіації майже половини пасажиропотоку, йдеться у презентації Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Виторг авіакомпаній цього року, за прогнозом асоціації, знизиться на 314 млрд доларів у порівнянні з 2019 роком. Ще на початку березня IATA оцінювала максимальні втрати в 113 млрд доларів.

Майже півтора місяця тому ВВС вже публікувала карти онлайн-сервісу Flightradar24. Тоді ми порівнювали, як змінився трафік з середини лютого по середину березня: у цей період більшість країн вже скоротили рейси, але не скрізь ще ввели жорсткий карантин.

У квітні на тлі подальшого посилення карантину в багатьох країнах світове авіасполучення повністю змінилося: над деякими великими містами в конкретний час можна помітити лише кілька літаків, хоча ще в лютому в небі над ними були десятки.

Сервіс Flightradar24 в постійному режимі відстежує переміщення літаків цивільної авіації, і на ньому цю кризу видно найкраще. Значки літаків блакитного кольору означають, що їх відстежують за допомогою супутників, а не наземних станцій, і вони рівнозначні жовтим.

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Москва

Аеропорти московського аеровузла зараз виконують лише обмежену кількість внутрішніх рейсів. Але 27 квітня Росавіація опублікувала графік вивезення росіян з-за кордону. Цей графік розрахований до 5 травня. Рейси виконуватимуть з Тель-Авіва, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрані і Шанхая.

Клікніть Москва 27 квітня, 8:00 мск 19 лютого, 8:00 мск

Лондон

Після того, як в небі стало набагато менше великих авіалайнерів, стало видно, як багато в повітрі невеликих літаків і бізнес-джетів.

Клікніть Лондон 27 квітня, 8:00 за лондонським часом 19 лютого, 8:00 за лондонським часом

Київ

Київський аеровузол спорожнів ще сильніше. В архівних даних Flightradar24 у деякі дні не відзначено виконання жодного регулярного рейсу з аеропортів "Жуляни" та "Бориспіль".

Клікніть Київ 27 квітня, 8:00 за київським часом 19 лютого, 8:00 за київським часом

Італія і Балкани

Ситуацію з коронавірусом в Італії довгий час вважали найважчою в Європі, проте останнім часом вона почала поліпшуватися. Кількість смертей падає, уряд готується поступово послаблювати карантин. Однак це поки що не стосується авіації: ситуація в цьому регіоні не покращилася.

Атлантика

Особливість ситуації з цивільною авіацією в Північній Америці полягає в тому, що через досить інтенсивний внутрішній авіаційний трафік скорочення авіаперевезень було не таким сильним. Однак трансатлантичний коридор помітно спорожнів.

Клікніть Атлантика 27 квітня, 8:00 за нью-йоркським часом 19 лютого, 8:00 за нью-йоркським часом

Китай

Китайська авіація також помітно страждає від майже повного припинення міжнародних польотів. Скорочення пасажирських перевезень в азійсько-тихоокеанському регіоні, за даними IATA, склало 50% в порівнянні з тим самим періодом 2019 року. Однак за рахунок внутрішніх рейсів ситуація в повітрі і тут змінилася не так драматично.

Клікніть Китай 27 квітня, 8:00 за пекінським часом 19 лютого, 8:00 за пекінським часом

Баку

Аеропорт Гейдара Алієва обслуговує на день усього кілька вантажних рейсів до Європи і Китаю. Але над країною проходить один із повітряних коридорів, тому в повітряному просторі в районі Баку може бути більше літаків, а не лише ті, які виконують рейси в столицю Азербайджану або з неї.

Клікніть Баку 27 квітня, 8:00 за бакинським часом 19 лютого, 8:00 за бакинським часом

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