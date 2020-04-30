50 днів карантину у графіках: як коронавірус шириться Україною і світом

З 12 березня Україна живе в умовах карантину: його поступово посилювали, у деяких сферах послаблювали, але поки що продовжили до 11 травня. Як за цей час коронавірус поширився країною та світом?

Ми підготували кілька графіків, які ілюструють, що упродовж цих 50 днів відбувалося з коронавірусом в Україні та світі.

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Щоб порівняти розвиток пандемії в Україні та інших країнах, ми нанесли кількість випадків Covid-19 та кількість смертей людей з цим захворюванням на графік з логарифмічною вертикальною шкалою.

Такий метод дозволяє оцінити швидкість розвитку пандемії в країнах, де вона лише починається, та порівняти з тими країнами, де кількість заражень вимірюється тисячами людей.

Якщо крива починає сильно нахилятися у правий бік (Китай, Південна Корея), це означає, що поширення хвороби майже вдалося зупинити.

Копирайт изображения ВВС

Копирайт изображения ВВС

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