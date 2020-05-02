Додому навесні. Як до України повертаються птахи - фото

Навесні птахи повертаються з вирію, "країни вічної весни і вічного світла", як вірили слов'яни.

Орнітолог Сергій Галущенко, який спостерігає за птахами у Деснянсько-Старогутському національному природному парку, зробив для ВВС News Україна фото міграції птахів.

Копирайт изображения Фото Сергій Галущенко Image caption Синьошийка в заплаві Десни під час весняної міграції, 20 квітня 2020 року

Через територію України проходять міграційні шляхи багатьох видів птахів. Вони зимують у Західній, Центральній та Південній Європі, Середземномор'ї, Африці, на Близькому і Середньому Сході, а також на півдні України — на Сиваші, північному узбережжі Чорного та Азовського морів, у дельті Дунаю.

А навесні повертаються назад до місць гніздування.

Копирайт изображения Фото Сергій Галущенко Image caption Проліт гусей над Десною ввечері - квітень 2020

Чому птахи не залишаються у теплих краях назавжди? Клімат, наприклад Африки, є несприятливим для гніздування європейських перелітних птахів через сезони дощів і посухи та небезпечних хижаків.

Копирайт изображения Фото Сергій Галущенко Image caption Лелека білий в заплаві Десни, квітень 2020 року

Копирайт изображения Фото Сергій Галущенко Image caption Клин мігруючих гусей над Десною - початок квітня 2020 року

Копирайт изображения Фото Сергій Галущенко Image caption Плиска біла, Деснянсько-Старогутський національний парк

Птахи мігрують Україною як широким фронтом, так і вузькими смугами уздовж річищ річок, системи боліт та озер, узбережжя Азовського та Чорного морів.

Копирайт изображения Фото Сергій Галущенко Image caption Зграя лебедів-шипунів на весняній міграції в заплаві Десни, 18 березня 2020 року

Як розповів ВВС News Україна орнітолог Сергій Галущенко, цього року у міграції птахів сталися деякі зміни.

Копирайт изображения Фото Сергій Галущенко Image caption Вівсянка звичайна на зупинці під час весняної міграції в заплаві Десни

Так, перельоти птахів цього року почалися у 20-х числах лютого, що на 2-3 тижні раніше, ніж зазвичай, і були менш помітним для спостереження.

Копирайт изображения Фото Сергій Галущенко Image caption Мігруючи лебеді-шипуни над Десною. Початок квітня 2020 року

"Через те, що не було розливу Десни, де впав рівень води, гуси практично не сідали в заплаві, а летіли транзитно. Немає фото скупчень гусей, як це було у минулі роки", - розповів орнітолог.

Наразі міграція птахів триває. У травні має розпочатися пізній весняний етап.

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