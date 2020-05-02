Додому навесні. Як до України повертаються птахи - фото
Навесні птахи повертаються з вирію, "країни вічної весни і вічного світла", як вірили слов'яни.
Орнітолог Сергій Галущенко, який спостерігає за птахами у Деснянсько-Старогутському національному природному парку, зробив для ВВС News Україна фото міграції птахів.
Через територію України проходять міграційні шляхи багатьох видів птахів. Вони зимують у Західній, Центральній та Південній Європі, Середземномор'ї, Африці, на Близькому і Середньому Сході, а також на півдні України — на Сиваші, північному узбережжі Чорного та Азовського морів, у дельті Дунаю.
А навесні повертаються назад до місць гніздування.
Чому птахи не залишаються у теплих краях назавжди? Клімат, наприклад Африки, є несприятливим для гніздування європейських перелітних птахів через сезони дощів і посухи та небезпечних хижаків.
Птахи мігрують Україною як широким фронтом, так і вузькими смугами уздовж річищ річок, системи боліт та озер, узбережжя Азовського та Чорного морів.
Як розповів ВВС News Україна орнітолог Сергій Галущенко, цього року у міграції птахів сталися деякі зміни.
Так, перельоти птахів цього року почалися у 20-х числах лютого, що на 2-3 тижні раніше, ніж зазвичай, і були менш помітним для спостереження.
"Через те, що не було розливу Десни, де впав рівень води, гуси практично не сідали в заплаві, а летіли транзитно. Немає фото скупчень гусей, як це було у минулі роки", - розповів орнітолог.
Наразі міграція птахів триває. У травні має розпочатися пізній весняний етап.
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