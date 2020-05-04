Стомлені карантином. Як Черкаси повстали проти Зеленського і Авакова

Image caption На мітингу в Черкасах вимагали відставку "кардинала Авакова" і "передавали привіт" Зеленському

"Ринок треба, щоб відкрили, а оті всякі бутіки - навіщо вони?", - каже місцева пенсіонерка пані Ганна. Жінка відпочиває на лавці черкаської набережної. Розповідає, що живе одна і їй мало що треба.

Поруч на газоні у затінку влаштували пікнік дві жінки. Одна з них, Ольга, розповіла, що працює у місцевій лікарні. Послаблення карантину, каже, не на часі.

"Це неправильно, що відкриють все і вся. Має відбуватися все це поступово, якщо ставитися до цього відповідально. Люди скучили, всі захочуть піти прогулятися, в кав'ярні, магазини, - це буде масово і всі забудуть про маски та рукавички", - додає жінка.

Інший місцевий житель, Олександр Іванов, підтримує рішення міської влади про пом'якшення карантину.

"У магазини все одно ходимо. Яка різниця продуктовий, чи не продуктовий", - каже він під час прогулянки з дружиною та дитиною у середмісті.

Так жителі Черкас розмірковують про те, чи правильно зробила влада міста, коли вирішила пом'якшити карантин вже з 1 травня, а не з 11 травня, як того вимагав уряд.

Через це на мера міста обвалився шквал критики з боку уряду та президента. "Окремий полум'яний привіт" передав меру міста Анатолію Бондаренку Володимир Зеленський. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати.

Image caption Черкаська набережна

Рано чи ні?

Ірина Тиха прийшла до Дніпра відпочити. "Я і за, і проти пом'якшення умов карантину. Думаю, що ще рано. Якщо масово люди підуть у магазини, додасться хворих. Хоча усім набридло сидіти вдома", - каже Ірина.

І додає, що навчилася виживати без обновок та непродовольчих товарів. Таким чином, за її словами, відбулося переосмислення, адже тепер обходиться тими речами, взуттям та одягом, які мала до карантину.

Image caption Ірина Ткаченко, черкаська підприємиця, каже, що малий бізнес страждає найбільше

А от представники бізнесу не приховують, що на карантині їм справді важко, адже ніяких надходжень немає, а податки сплачувати треба.

Ірина Ткаченко, місцева підприємиця, розповіла, що упродовж карантину її заклад не працював, тож жодної гривні прибутків немає. Натомість відрахувань треба сплатити майже 30 тисяч гривень. При цьому заощаджень жінці має вистачити ще на тиждень.

Її колега В'ячеслав Кирей каже, що повністю підтримує рішення міської влади.

Image caption В'ячеслав Кирей повністю підтримує рішення міської влади про пом'якшення карантину

Чоловік має магазини з продажу взуття та верхнього одягу. 1 травня він вийшов на роботу у власному павільйоні у Південно-Західному мікрорайоні міста.

"Того ж дня поліція прийшла перевірити, чи є в магазині засоби захисту. Усе було. Після них прийшли поліцейські з вимогою негайно закритися. А про ухвалене виконкомом рішення сказали, що воно скасоване. Свої слова аргументувати вони не могли ніяким документом, тому по сьогодні моя торгова точка працює", - каже підприємець.

Голова Черкаської міської профспілки підприємців Ольга Ракова розповіла, що підприємці, які вирішили відкрити свої заклади з 1 травня, скаржилися їй на тиск поліції.

Image caption Ольга Ракова каже, що підприємці скаржаться на тиск поліції

"Вони тільки відкрилися 1 травня, до них уже прийшли поліцейські. Почали казати, що діяльність незаконна і треба закриватися. Коли люди почали опиратися, тоді поліція відбувалася лише попередженнями. Але у нас не всі сміливі підприємці", - додає жінка.

Поліція ж свої дії пояснює тим, що всі мають виконувати правила карантину.

"Були створені додаткові наряди, які спілкувалися з підприємцями, пояснювали, чому потрібно дотримуватися карантину. Вони дослухалися до позиції поліції і заклади не відкривали. Адмінматеріалів не складено ні на кого", - пояснює Дмитро Грищенко, речник Нацполіції області.

Вихід з карантину зараз, чи пізніше для черкаських підприємців буде складним, каже Ольга Ракова. За її словами, п'ята частина місцевих бізнесменів (а їх на обліку кілька тисяч) закриють свої заклади і звільнять найманих працівників.

Говорить вона і про складну ситуацію з ринками, роботу яких напередодні дозволив уряд.

"Сьогодні до відкриття готуються ринки, але це дуже складно. Планували сьогодні, тепер думаємо, що завтра. Там такі умови... Чому такі умови не зробили для супермаркетів?", - дивується Ольга Ракова.

В Держпродспоживслужбі, яка відповідає за санітарні норми, пояснюють, щоб отримати дозвіл на відкриття, агропромринки повинні мати лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, експлуатаційний дозвіл та бути в реєстрі потужностей операторів ринку.

В цій структурі визнають, що в Черкасах жоден ринок не готовий до роботи з урахуванням цих вимог.

Image caption Закритий черкаський ринок

Законно чи незаконно?

Image caption Мер Черкас прийшов на допит, але його перенесли

Опівдні біля входу до слідчого управління у Черкасах зібрався мітинг.

На нього прийшли члени виконкому, депутати міськради та підприємці. Сьогодні тут мали допитувати міського голову Анатолія Бондаренка та 10 членів виконкому через рішення про послаблення карантину.

В установу посадовців не впустили, оскільки допити перенесли.

"Розслідування по кримінальному провадженню триває. У зв'язку з тим, що карантин - щоб не наражати людей на небезпеку, щоб не поширювалася хвороба, живе спілкування перенесено на завершення карантину. Інші слідчі дії - запити, доступ до документів - тривають", - каже речник поліції області Дмитро Грищенко.

Сам Анатолій Бондаренко вважає рішення про послаблення карантину законним та пояснює під час мітингу: "Кількість виписаних хворих перевищує кількість тих, що захворіли. Ми зробили аналіз - жоден працівник продуктового супермаркету, жоден працівник "Епіцентру", де були скупчення людей, не захворів. Тому ми вирішили послабити карантин".

На його думку, ця кримінальна справа - питання політичне, а стосунках органів місцевого самоврядування з державною владою нема діалогу.

Коли виконком ухвалював рішення, міський голова був у відпустці. Документ підписав виконувач його обов'язків, заступник Ігор Волошин.

30 квітня було засідання міськвиконкому, карантинне питання було серед інших. А вже в понеділок, 4 травня, пан Волошин прийшов під слідче управління свідчити.

"Спочатку був дзвінок мені від слідчої, вона запросила свідчення, ми домовилися, погодили сьогоднішню дату і час. Потім повістку принесли за адресою, де я юридично зареєстрований, та живуть мої батьки. Подзвонила засмучена мама. Мене це обурило, бо налякали моїх батьків. Тому сьогодні прийшов знову, хоча телефоном мене попередили про перенесення допиту. Щоб уникнути якихось непорозумінь", - каже Ігор Волошин.

Тим часом обласна адміністрація скерувала до Черкаського окружного адміністративного суду позов про скасування рішення міськвиконкому щодо послаблення карантину.

За інформацією пресслужби управління охорони здоров'я облдержадміністрації, станом на понеділок, 4 травня, на Черкащині із 312 лабораторно підтверджених випадів COVID-19, 43 особи перебуває в лікарні, ще 162 - лікуються вдома. 9 хворих померли, 98 - одужали.

В Черкасах у міській інфекційній лікарні з COVID-19 перебуває 13 пацієнтів, з підозрою госпіталізували ще 9.

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