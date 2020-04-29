Забута свобода: як дикі тварини насолоджуються карантином
Загальносвітовий карантин, спричинений пандемією коронавірусу, дав деяким диким тваринам рідкісну можливість насолодитися майже повною відсутністю людей навколо.
Тварини у міських районах досліджують спорожнілі вулиці та водойми - і водночас тішать око поодиноких перехожих.
І хоча багатьох із них можна було побачити в містах і раніше, карантин додав тваринам упевненості відкривати для себе нові міські райони та залишатися там надовше.
Інші насолоджуються відсутністю людей у заповідниках і парках. Деякі міські чиновники кажуть про бурхливий розвиток дикої природи без туристів.
Босфор біля берегів турецького Стамбула - зазвичай один із найбільш завантажених морських шляхів у світі. Величезні танкери, вантажні судна та пасажирські катери перетинають протоку, яка ділить місто навпіл, за 24 години на добу.
Тепер, коли морський трафік значно скоротився, а рибалки сидять вдома через карантин, господарями Босфору стали дельфіни.
Помітити дельфінів далеко в морі з набережних міста - не рідкість. Але на відео, яке публікують стамбульці, видно, що тепер вони плавають дуже близько до міського берега - зокрема тому, що на берегах поменшало рибалок, яких вони бояться.
"Поки містяни сидять вдома, Хайфою заволоділи кабани", - каже заголовок ізраїльської газети Haaretz.
Кабани заходили до Хайфи у пошуках їжі й раніше, але відсутність людей тепер ще більше їх заохочує, кажуть місцеві мешканці.
Проблема стала настільки серйозною, що місцеві чиновники провели Zoom-нараду для обговорення зростання популяції кабанів.
"Я боюсь, що після завершення коронавірусу кабани будуть за звичкою приходити щодня, щовечора, щогодини", - сказав агенції Reuters Ярон Ханан, який веде кампанію по боротьбі з цими тваринами.
Водночас інші представники фауни не спішать до міст, а натомість насолоджуються самотою та тишею у раніше повних природних заповідниках та парках.
У лагунах на західному узбережжі Албанії чудово почуваються рожеві фламінго. У адміністрації місцевого парку розповіли агенції AFP, що їхня кількість так зросла на третину - до 3000 особин.
Тисячі птахів також помітили над водами в лагуні Нарта, куди вони прилітають паруватися з Африки та південного Середземномор'я.
У лагунах на західному узбережжі Албанії чудово почуваються рожеві фламінго. В адміністрації місцевого парку розповіли агенції AFP, що їхня кількість зросла на третину до 3000 особин.
Тисячі птахів також помітили над водами в лагуні Нарта, куди вони прилітають паруватися з Африки та південного Середземномор'я.
Сусідні заводи з переробки оливкової олії та шкіри, які забруднюють воду, зараз закриті, а на сусідніх дорогах майже немає машин, завдяки чому птахи можуть насолоджуватися тишею.
А в національному парку Див'яка гніздяться 85 пар кучерявих пеліканів. Зазвичай парк відвідують 50 000 туристів щомісяця, але зараз там панує тиша, і місцева адміністрація сподівається, що це позитивно вплине на популяцію цих птахів.
У Таїланді відеокамери у національному парку Hat Chao Mai, закритому для туристів, зафіксували зграю з 30 дюгонів.
Дюгоні, також відомі як морські корови - вразливі тварини, які часто стають жертвами риболовних сіток або страждають через забруднення води.
Національний парк публікує у Facebook відео з великими зграями риб та інших тварин і каже, що після початку пандемії дика природа ожила.
Однак нові пригоди деяких тварин не можуть бути тривалими.
Кількох пум, які блукали вулицями чилійського Сантьяго, довелось відловити та випустити у їхнє природне середовище існування.
Одну з великих кішок знайшли всередині житлового комплексу.
І хто ж зможе забути про знаменитих кашмірських козлів Лландідно?
Минулого місяця вони гуляли спорожнілим уельським містом і обідали квітами з вазонів.
Але не всі тварини опинилися у виграшному становищі через карантин.
Німецькі зоозахисники попереджають, що голубам в Європі загрожує голод. Усе через те, що люди, які їх зазвичай годують або викидають недоїдки на вулицях, сидять на карантині по домівках.
І хоча вони визнають, що голуби є проблемою для багатьох міст, все ж закликають не дати їм померти болісною смертю.
У Кракові члени однієї з зоозахисних організацій спеціально щодня виходять і годують покинутих птахів.
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