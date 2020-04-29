Забута свобода: як дикі тварини насолоджуються карантином

Копирайт изображения AFP Image caption У Босфорі біля берегів Стамбула живуть три види дельфінів, зокрема афаліни

Загальносвітовий карантин, спричинений пандемією коронавірусу, дав деяким диким тваринам рідкісну можливість насолодитися майже повною відсутністю людей навколо.

Тварини у міських районах досліджують спорожнілі вулиці та водойми - і водночас тішать око поодиноких перехожих.

І хоча багатьох із них можна було побачити в містах і раніше, карантин додав тваринам упевненості відкривати для себе нові міські райони та залишатися там надовше.

Інші насолоджуються відсутністю людей у заповідниках і парках. Деякі міські чиновники кажуть про бурхливий розвиток дикої природи без туристів.

Копирайт изображения AFP Image caption Мешканці Стамбула кажуть, що дельфіни піднімаються вище по течії Босфору, ніж зазвичай

Босфор біля берегів турецького Стамбула - зазвичай один із найбільш завантажених морських шляхів у світі. Величезні танкери, вантажні судна та пасажирські катери перетинають протоку, яка ділить місто навпіл, за 24 години на добу.

Тепер, коли морський трафік значно скоротився, а рибалки сидять вдома через карантин, господарями Босфору стали дельфіни.

Помітити дельфінів далеко в морі з набережних міста - не рідкість. Але на відео, яке публікують стамбульці, видно, що тепер вони плавають дуже близько до міського берега - зокрема тому, що на берегах поменшало рибалок, яких вони бояться.

Копирайт изображения EPA Image caption Дикі кабани в ізраїльській Хайфі, харчуються рештками їжі зі сміттєвих баків

"Поки містяни сидять вдома, Хайфою заволоділи кабани", - каже заголовок ізраїльської газети Haaretz.

Кабани заходили до Хайфи у пошуках їжі й раніше, але відсутність людей тепер ще більше їх заохочує, кажуть місцеві мешканці.

Копирайт изображения EPA Image caption Кабанам у Хайфі раді не всі

Проблема стала настільки серйозною, що місцеві чиновники провели Zoom-нараду для обговорення зростання популяції кабанів.

"Я боюсь, що після завершення коронавірусу кабани будуть за звичкою приходити щодня, щовечора, щогодини", - сказав агенції Reuters Ярон Ханан, який веде кампанію по боротьбі з цими тваринами.

Копирайт изображения AFP Image caption Для фламінго в Албанії "настав час кохання"

Водночас інші представники фауни не спішать до міст, а натомість насолоджуються самотою та тишею у раніше повних природних заповідниках та парках.

У лагунах на західному узбережжі Албанії чудово почуваються рожеві фламінго. У адміністрації місцевого парку розповіли агенції AFP, що їхня кількість так зросла на третину - до 3000 особин.

Тисячі птахів також помітили над водами в лагуні Нарта, куди вони прилітають паруватися з Африки та південного Середземномор'я.

У лагунах на західному узбережжі Албанії чудово почуваються рожеві фламінго. В адміністрації місцевого парку розповіли агенції AFP, що їхня кількість зросла на третину до 3000 особин.

Тисячі птахів також помітили над водами в лагуні Нарта, куди вони прилітають паруватися з Африки та південного Середземномор'я.

Сусідні заводи з переробки оливкової олії та шкіри, які забруднюють воду, зараз закриті, а на сусідніх дорогах майже немає машин, завдяки чому птахи можуть насолоджуватися тишею.

Копирайт изображения AFP Image caption Далматинські або кучеряві пелікани отримали свою назву завдяки характерному пір'ю на голові

А в національному парку Див'яка гніздяться 85 пар кучерявих пеліканів. Зазвичай парк відвідують 50 000 туристів щомісяця, але зараз там панує тиша, і місцева адміністрація сподівається, що це позитивно вплине на популяцію цих птахів.

У Таїланді відеокамери у національному парку Hat Chao Mai, закритому для туристів, зафіксували зграю з 30 дюгонів.

Копирайт изображения AFP/ THAILAND'S NATIONAL MARINE PARK Image caption Дюгоні потрапили на відео у закритому для туристів парку

Дюгоні, також відомі як морські корови - вразливі тварини, які часто стають жертвами риболовних сіток або страждають через забруднення води.

Національний парк публікує у Facebook відео з великими зграями риб та інших тварин і каже, що після початку пандемії дика природа ожила.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пуму сфотографували під час стрибка на стіну

Однак нові пригоди деяких тварин не можуть бути тривалими.

Кількох пум, які блукали вулицями чилійського Сантьяго, довелось відловити та випустити у їхнє природне середовище існування.

Копирайт изображения Reuters

Одну з великих кішок знайшли всередині житлового комплексу.

І хто ж зможе забути про знаменитих кашмірських козлів Лландідно?

Минулого місяця вони гуляли спорожнілим уельським містом і обідали квітами з вазонів.

Але не всі тварини опинилися у виграшному становищі через карантин.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Члени Краківської організації захисту тварин щодня годують міських голубів

Німецькі зоозахисники попереджають, що голубам в Європі загрожує голод. Усе через те, що люди, які їх зазвичай годують або викидають недоїдки на вулицях, сидять на карантині по домівках.

І хоча вони визнають, що голуби є проблемою для багатьох міст, все ж закликають не дати їм померти болісною смертю.

У Кракові члени однієї з зоозахисних організацій спеціально щодня виходять і годують покинутих птахів.

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