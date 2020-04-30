Копирайт изображения AFP Image caption Фінську полуницю цього року без українців можуть не зібрати

Заборона на приїзд сезонних робітників з України стала ударом для фінських фермерів, пише фінська преса.

Через рішення української влади заборонити виїжджати на роботу закордон фінські фермери ризикують втратити врожай, пише видання Yle.

Минулого тижня до Фінляндії прибув чартерний літак з 200 українцями. Здебільшого вони працюватимуть на фермах на півдні країни.

Ще більше мали приїхати найближчими тижнями, але тепер схоже на те, що фермерам доведеться шукати руки для збору врожаю серед місцевих.

"Сподіваюся, що виробники швидко зрозуміють ситуацію. У нас не буде більше людей з України, принаймні протягом певного часу. Нам потрібні швидкі рішення, тому що незабаром має розпочатися весняний збір врожаю", - розповіла статссекретар міністерства сільського та лісового господарства Фінляндії виданню Maaseudun Tulevaisuus.

Загалом фінська влада цього року надала 1 500 дозволів на роботу для іноземних сезонних працівників.

Фінляндія дозволила їм в'їзд попри власні заборони на подорожі, оскільки Міністерство сільського та лісового господарства вирішило, що вони вкрай потрібні для забезпечення країни харчовими продуктами.

Копирайт изображения EPA Image caption Фермери кажуть, що фінів ще треба буде вчити збирати полуницю, а працюють вони удвічі повільніше за українців

Планувалося, що після того, як українці стануть до роботи, виробники зможуть наймати недосвідчених фінів, розповідав Марко Мака-Хакола з Центральної спілки сільськогосподарських виробників та лісників місцевій пресі.

Замінити українців повністю буде складно, оскільки у них є великий досвід в таких роботах, каже міністр сільського та лісового господарства Фінляндії Ярі Леппя. Міністерство терміново планує спеціальну програму, щоб заохотити і навчити місцеве населення для сезонних робіт.

Один з фінських підприємців розповів, що замість 60 українців, які зазвичай збирали в нього полуницю, буде змушений найняти 120 фінів, оскільки ті збирають ягоди надто повільно.

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

"Я помітив, що українці в середньому збирають більше кілограмів на годину, ніж фіни", - цитує підприємця Yle.

Він шкодує, що частину врожаю цього літа можуть взагалі не зібрати. Ще гірше ситуація з теплицями. Деякі фермери вирішили взагалі нічого не садити цього року, пише видання.

Ягідні та овочеві ферми Фінляндії традиційно потребували закордонних робітників, оскільки місцевої робочої сили для цього не було. З роками багато іноземців здобули специфічні навички, яких місцеві не мають, пояснює Yle.

Руки іноземців

Сільське господарство Фінляндії, так само як і багато інших країн Європи, залежить від трудових мігрантів. Оскільки кордони в Європі наразі переважно закриті, ці країни стикнулися з гострою нестачею робочих рук, пише американське видання Daily Signal.

На чартерний літак з України, який прилетів минулого тижня в аеропорт Гельсінкі, чекали фермери та власники земель, аби забрати українських працівників до себе.

Як писала фінська газета Ilta-Sanomat, атмосфера була "напрочуд тихою" і "навіть нервовою".

Копирайт изображения УНІАН Image caption З України до Фінляндії полетів тільки один літак із заробітчанами

"Не було видно теплих обійм, не чутно радісних вигуків, а вираз обличчя тих, хто приїхав, було важко розпізнати через те, що всі були в захисних масках", - зазначала газета.

Та попри такі настрої, фінські фермери дуже чекали на приїзд українців. За даними влади, Фінляндії не вистачає близько 10,000 польових робітників.

За повідомленнями преси, Німеччина також пропонувала організувати чартерні рейси для трудових мігрантів з країн Східної Європи, зокрема й України.

Польща пропонувала продовжити дозволи на перебування для робітників з інших країн. Близько 140 тисяч українців поїхали з Польщі додому після того, як Україна в березні оголосила про закриття кордонів через пандемію.

Масове повернення додому

З моменту закриття кордонів додому повернулися близько 2 мільйонів українців, пише американське видання Daily Signal. Наразі важко сказати, скільки з них були закордоном через роботу.

Тепер чимало українців побоюються, що через повернення такої великої кількості людей зросте рівень безробіття, особливо зважаючи на світову кризу.

"Роботи не було до епідемії. Важко уявити, що робочі місця з'являться в часи економічної кризи", - цитує видання голову Української фундації безпекових студій Юлія Каздобіна.

Фахівці скептично ставляться до намірів влади заохотити їх залишитися, зокрема за допомогою кредитів для початку бізнесу в Україні.

"Більшість тих, хто працював закордоном, працювали як наймані працівники, тому важко уявити, що у них є навички як керувати бізнесом", - каже Каздобіна.

Експерти кажуть, що попри позитивні тенденції в економіці країни, український ринок праці був заслабким до початку пандемії. Саме тому так багато українців і шукали роботу за кордоном.

Копирайт изображения EPA Image caption Румунські працівники, яких зараз масово везуть чартерами на роботу до багатших країн ЄС

За даними Світового Банку, у 2019 році українці, які працюють за кордоном, переказали в Україну 15,8 мільярда доларів - більше переказів не отримала жодна інша європейська країна. Ця сума становить майже 10,5 відсотків ВВП країни.

"Якщо роботи немає, і єдиний спосіб заробити - це поїхати за кордон, українцям не можна забороняти це робити", - каже Каздобіна.

Ірина Федець з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій вважає, що коли компанії відновлять роботу після закінчення карантину, їм знадобиться час, аби повернутися на докризовий рівень доходів.

"Для тих, хто має варіант заробити більше, поїхавши закордон, найкращою стратегією буде так і вчинити, поки українська економіка не відновиться", - цитує Daily Signal експертку.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!