Європа підрахувала збитки від коронавірусу. Найгірші прогнози справджуються

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карантин позбавив мільйонів європейців роботи у часи, коли ЄС ледь оговтався від попередньої кризи десятирічної давнини

Коронавірус і карантин занурили європейську економіку - другу за розміром у світі після американської - у найглибшу кризу за всю її післявоєнну історію. Найгірші очікування справджуються: Євросоюз біднішає швидше, ніж решта світу.

ЄС більше за інших на Заході постраждав від коронавірусу і запровадив найжорсткіший карантин. Тепер він збирає плоди епідемії. Згідно з останніми даними Євростату, економіка ЄС скоротилася на 3,5% за перші три місяці 2020 року.

Такими темпами вона впаде на 13% за рік, і Європа недорахується майже 2 трлн євро. І це при тому, що ще приблизно стільки ж їй доведеться витратити на боротьбу з вірусом і кризою.

Підсумки першого кварталу - лише натяк на майбутні руйнування.

Загальний карантин скував ЄС лише у березні, і головний удар по кишені громадян і бізнесу припаде на поточний другий квартал. Якщо вірус не відступить у другій половині року, і економіка не почне відновлюватися, загальний збиток буде ще більш істотним.

Європейський центробанк допускає, що падіння ВВП за підсумками року досягне 12% в країнах обігу євро. До Єврозони входять 19 з 27 країн Євросоюзу, і на них припадає 85% економіки ЄС, або 12 трлн з 14 трлн євро загального ВВП.

"Швидкість і глибина падіння економіки безпрецедентні для мирного часу, - сказала голова центробанку Крістін Лагард. - Масштаб спаду буде повністю залежати від того, скільки триватиме карантин і наскільки успішними виявляться заходи підтримки людей і бізнесу".

Чому падає економіка?

Коротка відповідь - через карантин. Щоб зрозуміти, як саме карантин впливає на головний показник економічного успіху в післявоєнному світі - ВВП - варто згадати, як його розраховують.

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Загальний обсяг ВВП - це сума споживання, інвестицій, державних витрат і чистого експорту в окремо взятій країні. У більшості країн переважну роль у прирості ВВП відіграє перший компонент - споживання.

Саме по ньому карантин завдав найбільшого удару. Люди сидять по домівках, менше заробляють і менше витрачають; магазини і ресторани не працюють, заборонили туризм і масові заходи - спортивні та розважальні. Навіть у гості з подарунками ходити не можна.

Все це зменшує споживання. У Франції, наприклад, воно скоротилося на 6% за перший квартал.

А спад інвестицій виявився вдвічі істотнішим - мінус 12%. Бізнес не інвестує у розвиток, люди не купують житло, компанії не створюють запаси. Частину інвестицій відклали, іншу втратили назавжди - за час карантину через відсутність прибутку гроші, відкладені на великі покупки і розширення, проїдають.

А отже - дві головні складові ВВП розвинених країн тягнуть економіку на дно. В умовах обмежень підтримати її на штучній вентиляції до кращих часів може третя складова - державні витрати.

І влада країн, у яких є гроші або можливість їх позичити, масштабно стимулює економіку з бюджету.

Вони підвищують допомогу, виплачують з державної скарбниці зарплатню приватному сектору, роздають готівку населенню, пільги і субсидії - бізнесу. Не кажучи вже про екстраординарні витрати на боротьбу з пандемією: закупівлю медичного обладнання, репатріацію громадян, будівництво тимчасових лікарень та розроблення ліків і вакцини.

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США відписали на антикризові заходи вже понад 3 трлн доларів, Європа - майже 2 трлн, а загалом, за попередньою оцінкою МВФ, на держпідтримку вже обіцяно 8 трлн доларів. Це приблизно десята частина світового ВВП.

Відповідь на попередню кризу була скромнішою - 2009 року найбільші країни світу витратили менше ніж 1 трлн доларів за нинішніми грошима.

Ця криза лише починається, а рахунок вже у кілька разів більший.

Європа - у найгіршому становищі

Найбільший на планеті політичний союз з населенням 450 млн людей постраждав більше за інших. На ЄС припала майже половина всіх пов'язаних з пандемією Covid-19 смертей.

До США - провідної економіки світу - коронавірус прийшов пізніше і нашкодив їй поки не так сильно.

Американський ВВП скоротився на 1,2% у квартальному обчисленні в порівнянні з падінням на 3,5% в ЄС. Якщо екстраполювати на весь рік, як заведено у статистиків в США, річні темпи падіння європейської економіки у першому кварталі перевищили 13%, тоді як Америка обмежилася скромними 4,8%.

За підсумками року Європа ще більше відстане від конкурентів. За оцінками Міжнародного валютного фонду, обвал в Євросоюзі (мінус 7%) буде більш істотним, ніж в США (-6%) і Японії (-5%), а конкурент ЄС в боротьбі за звання другої найбільшої економіки світу - Китай і зовсім уникне падіння (+1,2%).

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Коронавірус вивів з ладу мотор європейської економіки. З чотирьох гігантів найменше постраждала лише Німеччина, тоді як Франція, Італія та Іспанія опинилися у лідерах і за смертністю, і за тривалістю і суворістю карантину.

При середньоєвропейському темпі скорочення на 3,5% ВВП Франції знизився на 5,8%, Іспанії - на 5,2%, а Італії - на 4,7%, причому для італійців це другий поспіль квартал спаду, тобто технічно країна опинилася у рецесії.

Статистику з Німеччини очікують тільки в середині травня, але німецькі посадовці вже попереджають, що нічого хорошого найбільшу економіку Європи не чекає, а спад буде найгіршим за післявоєнні роки.

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