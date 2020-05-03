Нордична краса: неймовірні пейзажі та кадр, для якого знадобилось чотири роки

Стефан Форстер здійснив понад 80 подорожей Гренландією, Ісландією, Норвегією та Фарерськими островами, щоб закарбувати неймовірну красу нордичних пейзажів.

Копирайт изображения Stefan Forster Image caption Фарерські острови

Швейцарський фотограф пройшов сотні кілометрів і зустрів на своєму шляху молодих песців, вівцебиків, морських орлів та тупиків.

Копирайт изображения Stefan Forster Image caption Песець у Гренландії. "Я зіткнувся з цим милим малюком поблизу Ілуліссату. Приблизно через пів години ми порозумілися, і він, нарешті, наблизився настільки, що з цікавості вкусив кришку об'єктива моєї камери. Відео цього інциденту отримало висвітлення у ЗМІ по всьому світу".

Форстер придбав свій перший професійний фотоапарат за гроші, які заробив завдяки публікації своєї фотографії рідкісної кульової блискавки.

У віці 18 років він поїхав до Ісландії, де один пройшов 189 км і розкрив свою любов до природи та фотографії.

Копирайт изображения Stefan Forster Image caption Ісландія. "У високогір'ях там понад тисяча озер. Багато з них не мають назв. Коли літнє сонце встає о 3 годині ночі, за сприятливої погоди можна побачити, як виблискують їхні силуети".

Копирайт изображения Stefan Forster Image caption "Цей схід сонця у Гренландії, сфотографований з надувного човна, став повною несподіванкою. Під час прогулянки на палубі вітрильника я помітив, що хмари почали рожевіти, тому я розбудив екіпаж і ми поїхали на моторному човні до айсбергів і побачили найкрасивіший схід сонця за всю подорож".

"Мозок більшості людей - включно з моїм - не здатний зберігати красиві враження чи захопливі пейзажі, якими би вражаючими вони не були, у вигляді реалістичних спогадів", - говорить Форстер.

"Мій перший фотоапарат змінив це для мене. Зроблені ним кадри дозволяють мені знову пережити ті моменти, які я хотів би запам'ятати на все життя", - додає він.

Копирайт изображения Stefan Forster Image caption Гренландія: "Ця фотографія стала результатом співпадіння багато факторів. По-перше, щоб можна було побачити північне сяйво, потрібно чисте небо та велика кількість сонячної активності. По-друге, має бути відлив, щоб айсберги лежали на дні моря і не рухалися. Нарешті, повітря повинно бути повністю нерухомим без найменшого вітру, щоб віддзеркалення було чітким. Після чотирьох років відвідування цього місця усі три ці умови збіглися, що уможливило цей кадр".

Копирайт изображения Stefan Forster Image caption Гренландія: "Коли під час своєї першої поїздки до Гренландії у 2012 році я побачив цього морського коника з льоду, я не міг повірити своїм очам. Якби око було трохи вище, він виглядав би так, наче був вирізьблений людьми".

Протягом кількох останніх років 32-річний Форстер зробив понад 600 000 знімків, і разом із дружиною організовує спеціалізовані тури для фотографів по північних скандинавських островах та поза їхніми межами.

У своїй новій книзі "Нордичні острови" Форстер представив 160 своїх найкращих світлин.

Копирайт изображения Stefan Forster Image caption Фіорд Скорсбісунн у Гренландії - найбільший у світі. Довжина його головної протоки сягає 110 км.

Копирайт изображения Stefan Forster Image caption Ісландія: "Зміна погоди - найбільш захопливий фон для мене, любителя особливого світла. Коли наближається шторм і падають перші краплі дощу, Земля проявляється у своєму первозданному вигляді".

"Справжньою героїнею усіх зображень у цій книзі є сама природа, а не фотограф", - говорить Форстер.

"Моє завдання полягає лише в тому, щоб продемонструвати глядачеві, наскільки гарна наша планета і як вона потребує нашого захисту", - додає він.

Копирайт изображения Stefan Forster Image caption Норвегія: "Гори, навколо Ворфіорду на Лофотенських островах здаються майже нереальними. Людина, якій пощастило побувати тут у таку гарну погоду, ймовірно, ніколи не забуде цього видовища".

У своїх фотографіях Форстер не використовує техніки додаткової обробки зображень.

"Хоча я редагую свої фотографії, я рішуче відкидаю усі форми додаткової обробки зображень (HDR, накладання, колажі тощо)", - каже він.

"На жаль, через це у мене трапляються суперечки з деякими читачами. Але я все одно дотримуюсь цього принципу. Світ, як він є, дарує нам сюрреалістичне світло та кольори", - вважає фотограф.

Копирайт изображения Stefan Forster Image caption Ісландія: "Мені довелося побувати в цьому чарівному місці біля Вестрахорна на південному сході Ісландії десятки разів, перш ніж вдалося закарбувати це унікальне світло. Як і багато інших місць в Ісландії, це виглядає по-різному щоразу, коли туди приїздиш".

"Нордичні острови" Стефана Форстера публікує teNeues.