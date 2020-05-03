Нордична краса: неймовірні пейзажі та кадр, для якого знадобилось чотири роки

  • 3 травня 2020

Стефан Форстер здійснив понад 80 подорожей Гренландією, Ісландією, Норвегією та Фарерськими островами, щоб закарбувати неймовірну красу нордичних пейзажів.

Фарерські острови Копирайт изображения Stefan Forster
Image caption Фарерські острови

Швейцарський фотограф пройшов сотні кілометрів і зустрів на своєму шляху молодих песців, вівцебиків, морських орлів та тупиків.

песець Копирайт изображения Stefan Forster
Image caption Песець у Гренландії. "Я зіткнувся з цим милим малюком поблизу Ілуліссату. Приблизно через пів години ми порозумілися, і він, нарешті, наблизився настільки, що з цікавості вкусив кришку об'єктива моєї камери. Відео цього інциденту отримало висвітлення у ЗМІ по всьому світу".

Форстер придбав свій перший професійний фотоапарат за гроші, які заробив завдяки публікації своєї фотографії рідкісної кульової блискавки.

У віці 18 років він поїхав до Ісландії, де один пройшов 189 км і розкрив свою любов до природи та фотографії.

Озера в Ісландії Копирайт изображения Stefan Forster
Image caption Ісландія. "У високогір'ях там понад тисяча озер. Багато з них не мають назв. Коли літнє сонце встає о 3 годині ночі, за сприятливої погоди можна побачити, як виблискують їхні силуети".
Схід сонця у Гренландії Копирайт изображения Stefan Forster
Image caption "Цей схід сонця у Гренландії, сфотографований з надувного човна, став повною несподіванкою. Під час прогулянки на палубі вітрильника я помітив, що хмари почали рожевіти, тому я розбудив екіпаж і ми поїхали на моторному човні до айсбергів і побачили найкрасивіший схід сонця за всю подорож".

"Мозок більшості людей - включно з моїм - не здатний зберігати красиві враження чи захопливі пейзажі, якими би вражаючими вони не були, у вигляді реалістичних спогадів", - говорить Форстер.

"Мій перший фотоапарат змінив це для мене. Зроблені ним кадри дозволяють мені знову пережити ті моменти, які я хотів би запам'ятати на все життя", - додає він.

The northern lights seen above icebergs Копирайт изображения Stefan Forster
Image caption Гренландія: "Ця фотографія стала результатом співпадіння багато факторів. По-перше, щоб можна було побачити північне сяйво, потрібно чисте небо та велика кількість сонячної активності. По-друге, має бути відлив, щоб айсберги лежали на дні моря і не рухалися. Нарешті, повітря повинно бути повністю нерухомим без найменшого вітру, щоб віддзеркалення було чітким. Після чотирьох років відвідування цього місця усі три ці умови збіглися, що уможливило цей кадр".
Морський коник з льоду Копирайт изображения Stefan Forster
Image caption Гренландія: "Коли під час своєї першої поїздки до Гренландії у 2012 році я побачив цього морського коника з льоду, я не міг повірити своїм очам. Якби око було трохи вище, він виглядав би так, наче був вирізьблений людьми".

Протягом кількох останніх років 32-річний Форстер зробив понад 600 000 знімків, і разом із дружиною організовує спеціалізовані тури для фотографів по північних скандинавських островах та поза їхніми межами.

У своїй новій книзі "Нордичні острови" Форстер представив 160 своїх найкращих світлин.

An expanse of icy water with an iceberg and a ship Копирайт изображения Stefan Forster
Image caption Фіорд Скорсбісунн у Гренландії - найбільший у світі. Довжина його головної протоки сягає 110 км.
A landscape of green hills with dark clouds and sun breaking through Копирайт изображения Stefan Forster
Image caption Ісландія: "Зміна погоди - найбільш захопливий фон для мене, любителя особливого світла. Коли наближається шторм і падають перші краплі дощу, Земля проявляється у своєму первозданному вигляді".

"Справжньою героїнею усіх зображень у цій книзі є сама природа, а не фотограф", - говорить Форстер.

"Моє завдання полягає лише в тому, щоб продемонструвати глядачеві, наскільки гарна наша планета і як вона потребує нашого захисту", - додає він.

A landscape view over a lake with some buildings and mountains in the background Копирайт изображения Stefan Forster
Image caption Норвегія: "Гори, навколо Ворфіорду на Лофотенських островах здаються майже нереальними. Людина, якій пощастило побувати тут у таку гарну погоду, ймовірно, ніколи не забуде цього видовища".

У своїх фотографіях Форстер не використовує техніки додаткової обробки зображень.

"Хоча я редагую свої фотографії, я рішуче відкидаю усі форми додаткової обробки зображень (HDR, накладання, колажі тощо)", - каже він.

"На жаль, через це у мене трапляються суперечки з деякими читачами. Але я все одно дотримуюсь цього принципу. Світ, як він є, дарує нам сюрреалістичне світло та кольори", - вважає фотограф.

Ісландія Копирайт изображения Stefan Forster
Image caption Ісландія: "Мені довелося побувати в цьому чарівному місці біля Вестрахорна на південному сході Ісландії десятки разів, перш ніж вдалося закарбувати це унікальне світло. Як і багато інших місць в Ісландії, це виглядає по-різному щоразу, коли туди приїздиш".

"Нордичні острови" Стефана Форстера публікує teNeues.

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