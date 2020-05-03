Нордична краса: неймовірні пейзажі та кадр, для якого знадобилось чотири роки

У віці 18 років він поїхав до Ісландії, де один пройшов 189 км і розкрив свою любов до природи та фотографії.
"Мозок більшості людей - включно з моїм - не здатний зберігати красиві враження чи захопливі пейзажі, якими би вражаючими вони не були, у вигляді реалістичних спогадів", - говорить Форстер.
"Мій перший фотоапарат змінив це для мене. Зроблені ним кадри дозволяють мені знову пережити ті моменти, які я хотів би запам'ятати на все життя", - додає він.
Протягом кількох останніх років 32-річний Форстер зробив понад 600 000 знімків, і разом із дружиною організовує спеціалізовані тури для фотографів по північних скандинавських островах та поза їхніми межами.
У своїй новій книзі "Нордичні острови" Форстер представив 160 своїх найкращих світлин.
"Справжньою героїнею усіх зображень у цій книзі є сама природа, а не фотограф", - говорить Форстер.
"Моє завдання полягає лише в тому, щоб продемонструвати глядачеві, наскільки гарна наша планета і як вона потребує нашого захисту", - додає він.
У своїх фотографіях Форстер не використовує техніки додаткової обробки зображень.
"Хоча я редагую свої фотографії, я рішуче відкидаю усі форми додаткової обробки зображень (HDR, накладання, колажі тощо)", - каже він.
"На жаль, через це у мене трапляються суперечки з деякими читачами. Але я все одно дотримуюсь цього принципу. Світ, як він є, дарує нам сюрреалістичне світло та кольори", - вважає фотограф.
"Нордичні острови" Стефана Форстера публікує teNeues.