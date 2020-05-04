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Мер Черкас Анатолій Бондаренко, який став відомим на всю країну після того, як пом'якшив карантин, твердить, що таке рішення підтримують містяни. Про це він сказав в коментарі BBC News Україна.

"90% людей підтримує мене. Кажуть: дякуємо, що ми не помилилися, що знайшлася одна людина, яка сказала у вічі правду про те, що відбувається по всій країні", - сказав міський голова.

З 1 травня влада Черкас пом'якшила карантин для частини підприємців міста. Хоча уряд запланував такі послаблення після 11 травня.

Президент Володимир Зеленський попередив, що рішення про пом'якшення карантину в Черкасах буде мати юридичні наслідки. Пана Бондаренка також розкритикували очільники МОЗ та МВС.

"Відновили справедливість"

Мер твердить, що міська влада Черкас лише відновила справедливість.

"Ми привели закони України й Конституцію України, щоби вона розповсюджувалася на всіх громадян, зокрема, й на епіцентри та велюри", - сказав Анатолій Бондаренко.

З початку карантину уряд закрив усі магазини, окрім продуктових. Водночас будівельні гіпермаркети "Епіцентр" не припиняли роботу.

Також ЗМІ повідомили, що відкритий ресторан депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр".

"У нас поряд з "Епіцентром" є маленькі будівельні магазинчики. І я не можу їм пояснити, чому "Епіцентр" працює, а вони ні", - додав Анатолій Бондаренко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ексдепутат Олег Ляшко разом з прихильниками "замурував" один із входів до ресторану "Велюр"

Водночас, попри дозвіл виконкому, з 1 травня у Черкасах далеко не всі підприємці розпочали роботу.

За словами мера, який твердить, що постійно на зв'язку з малим бізнесом, їм потрібно 4-5 днів, щоби підготуватися до роботи.

Тиск і погрози?

Анатолій Бондаренко розповів BBC News Україна, що на нього тиснуть "то СБУ, то інші органи" і погрожують, що "піднімуть старі справи і зроблять з мене корупціонера".

У понеділок мера та членів виконкому викликали на допит. Національна поліція відкрила кримінальне провадження через пом'якшення владою Черкас карантину.

Проте, за словами пана Бондаренка, його повідомили смс, що "допит скасували".

"Але я піду як законослухняний громадянин. Хочу пересвідчитися, чи це випадково не пранкер скасував допит", - каже мер.

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Раніше мер Черкас опублікував переписку начебто з заступником голови Офісу президента Сергієм Трофімовим, у якій йому погрожували через рішення виконкому.

Тоді в Офісі президента заявили, що мер Черкас став жертвою розіграшу - пранку.

Для рейтингу чи ні?

Мер Бондаренко відкидає, що рішення про пом'якшення карантину в Черкасах насправді ухвалене для піару та особистого політичного рейтингу.

"До чого мій політичний рейтинг? Я нікуди не балотуюся і не збираюся", - каже мер.

"Але, дивлюся, якщо буде така політична ситуація, то треба буде просто боротися за країну, боротися за те, щоби не було дилетантів і нездар, які на сьогодні є у виконавчих органах влади", - додає Бондаренко.

Очільник міста вже заявляв про "боротьбу", а напередодні у своєму відеозверненні навіть зацитував українське кіно: "Черкаси будуть чинити опір". Це фраза з українського фільму "Черкаси", що розповідає про кримські події 2014 року.

Копирайт изображения КАДР З ТРЕЙЛЕРУ ФІЛЬМУ "ЧЕРКАСИ"

Дії колеги з Черкас підтримали мери Львова Андрій Садовий та Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Багато міських голів мене підтримують. Може, ми разом з ними будемо готувати якусь антикризову програму", - каже Анатолій Бондаренко.

Мер Черкас планує продовжити боротьбу "за чесність, за виконання закону, за нормальні стосунки між органами державної влади й місцевого самоврядування".

Тим часом Черкаська облдержадміністрація підготувала позов до суду про скасування рішення міськвиконкому щодо послаблення карантину в Черкасах.

В ОДА наполягають, що дії міської влади суперечать рішенню уряду від 11 березня щодо запровадження в Україні карантину.

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