Вчені знайшли мікроб, який може повністю знищити малярію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Малярію переносять інфіковані комарі

Вчені виявили мікроб, який повністю захищає комарів від зараження малярією.

Команда вчених з Кенії та Великої Британії стверджує, що ця знахідка має величезний потенціал для боротьби із захворюванням.

Малярія поширюється через укуси заражених комарів, тому їхній захист може своєю чергою захистити людей.

Що це за мікроб?

Мікроб під назвою Microsporidia MB, який має здатність блокувати малярію, виявили під час дослідження комарів на березі озера Вікторія у Кенії. Він живе в кишківнику та геніталіях комах.

Дослідники не змогли знайти жодного комара, який би мав Microsporidia MB, і одночасно переносив збудника малярії. Лабораторні експерименти, опубліковані у Nature Communications, підтвердили, що мікроб захищав комарів від зараження малярією.

Мікроспоридії - це різновид гриби, або тісно споріднені з ними мікроорганізми, більшість з яких є паразитами.

Однак цей новий вид, який виявили приблизно у 5% досліджуваних комах, може навпаки бути корисним для комарів.

Наскільки важливе це відкриття?

"Згідно з даними, які ми наразі маємо, це 100% блокування, це дуже серйозна блокада малярії", - заявив ВВС доктор Джеремі Геррен з Міжнародного центру фізіології та екології комах (icipe) в Кенії.

"Я думаю, що це стане справді великим проривом", - додав він

Щорічно малярія вбиває понад 400 тис. людей, більшість з них - діти до п'яти років.

І хоча величезного прогресу в боротьбі з хворобою досягли завдяки використанню сіток для ліжок та обробки будинків інсектицидами, останніми роками цей процес загальмувався. Саме тому в світі панує консенсус щодо необхідності нових способів боротьби з хворобою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сітки знижують ризик заразитися малярією

Як мікроб зупиняє малярію?

Деталі цього процесу ще до кінця не вивчені.

Однак вчені вважають, що Microsporidia MB може стимулювати імунну систему комарів і таким чином підвищувати їхню здатність боротися з інфекціями.

Також присутність мікроба може мати сильний вплив на метаболізм комарів, внаслідок чого збудник малярії не може вижити у їхньому організмі.

Судячи з усього, Microsporidia MB залишається у комах протягом усього життя, тому ефект блокування малярії має бути довготривалим.

Коли це відкриття можна буде використати для реальної боротьби з малярією?

Щоб суттєво вплинути на поширення малярії, принаймні, 40% комарів у регіоні необхідно інфікувати мікроспоридіями.

Мікроб може передаватися як між дорослими комахами, також і від самиці до її потомства.

Отже, дослідники вивчають дві основні стратегії збільшення кількості заражених комарів.

Мікроспоридії утворюють спори, за допомогою яких можна масово заразити комарів

Комарів-самців (які не кусаються) можна інфікувати мікробом в лабораторії та випустити в дику природу, щоб вони заражали самиць під час спарювання

Сама концепція боротьби з хворобою за допомогою мікробів не є новою. Відомо, що бактерії під назвою Wolbachia ускладнюють процес поширення комарами лихоманки денге.

Що буде далі?

Вчені мають краще дослідити, як ці мікроби поширюються - задля цього вони планують провести додаткові випробування в Кенії.

Ці дослідження не є проблемними, оскільки інфікованих мікробом комарів знайшли у природі, а не створили його в лабораторії.

Відомо також, що він не вбиває комарів, тому не вплине на екосистеми, які від них залежать.

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