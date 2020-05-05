Чи знайдуть тварину, від якої заразився нульовий пацієнт

Копирайт изображения Getty Images Image caption До цього часу невідомо, від якої саме тварини коронавірус перейшов до людини

Вважають, що людина заразилася коронавірусом від кажанів через іншу тварину-посередника, яка й була переносником інфекції. Однак зараз вчені припускають, що ми так ніколи точно і не дізнаємося, хто це був та як саме заразився "нульовий пацієнт".

Так само незрозуміло, чи була тварина-переносник продана на сумно відомому ринку в Ухані.

Утім, торгівля тваринами так чи інакше розглядається як потенційна причина нинішньої пандемії, пише кореспондентка BBC News з питань науки Вікторія Гілл.

Копирайт изображения Reuters Image caption Всі перші випадки Covid-19 пов'язують з ринком в Ухані

Дослідники кажуть, що саме торгівля робить можливою передачу вірусів між різними видами, саме вона була причиною попередніх спалахів інфекції.

"Ми готувалися до чогось такого, питання було не якщо, а коли", - розповіла BBC доктор Марія Ван Керхоу з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Експерти з інфекційних хвороб погоджуються: як бувало і раніше, коронавірус хвороби Covid-19 зміг "перестрибнути" через бар'єр між видами непоміченим.

Image caption Вірус виник у кажанів, але людині його передала інша тварина

"Такі хвороби виникають все частіше в останні роки через те, що люди захоплюють місця проживання диких тварин, збільшуються контакти з ними та їхнє використання", - каже професор Ендрю Каннінгем.

Тож вірус, що спричиняє Covid-19, поповнив список вже відомих інфекцій, таких як Ебола, SARS і MERS - всі вони виникли у популяціях кажанів.

Спалах SARS у 2003 році досліджували багато років, поки у 2017 році вчені не змогли виявити "багатий генофонд пов'язаних з SARS коронавірусів кажанів" в одній з печер у Китаї.

Здатність коронавірусів заражати організми залежить від можливості "відкривати" клітини та проникати у них.

"У випадку з Sars-CoV-2 ключовим є протеїн, що зветься Spike ("Вістря", - Ред.), а головний "замок", через який вірус проникає у клітину, - рецептор ACE2", - пояснює професор Девід Робертсон з Університету Глазго.

За його словами, Sars-CoV-2 здатний відкривати цей "замок" значно краще, ніж робив SARS.

Тому цей коронавірус такий заразний, але як він потрапив від кажанів до людини - ось сфера, де може бути причетна торгівля тваринами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ринки тварин - місце, де зустрічаються абсолютно різні види, між якими можуть передаватися хвороби

Всі чули, що поширення коронавірусу почалося з ринку в Ухані, але його першоджерело - тварину з патогеном - так і не встановили.

"Інфекція могла з'явитися в іншому місці і випадково передатися туди. Але якщо відомо, що це вірус тварин, то зв'язок з ринком дуже ймовірний", - каже професор Джейс Вуд з Кембриджа.

З ним погоджується професор Каннігем - саме на таких ринках, де скупчується багато видів, які ніколи б не зустрілися за інших умов, відбувається передача хвороб від тварин до тварин.

У минулому багато вірусів передавалися людині від тварин через посередників, яких хтось уполював і продав на ринку.

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Наприклад, вірус SARS передався людині від невеликих тваринок вівер, яки продавали на півдні Китаю як делікатес.

Професор Вудс каже - дуже важливо, що це з'ясували, адже через епідемію у вівер хвороба могла передаватися людині і далі.

Зараз тварин-посередників підозрювали серед тхорів, норок і навіть черепах, але так і не з'ясували це остаточно.

Утім, точно можна сказати, що масова торгівля тваринами загрожує вірусами як самим тваринам, так і людям.

Копирайт изображения Victoria Gill Image caption Екзотичних тварин, яких рятують від нелегального продажу, часто треба захищати і від людських хвороб

Всі спроби припинити цю торгівлю змушували торговців робити це підпільно, що ще ускладнювало контроль за всім процесом.

ВООЗ давно закликає ввести більш суворі правила гігієни на ринках диких тварин, однак багато таких місць, наприклад у Тропічній Африці, звідки, ймовірно, з'явився вірус Ебола, працюють нелегально, а тому регулювати їх дуже важко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Верблюди можуть бути переносниками одного з нових коорнавірусів - MERS

Тож діяти треба локально, кожній окремій країні.

Це дуже непросто для всього світу. Але нинішній спалах Covid-19 яскраво показав, що стається, коли цього не робити.

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