"Коронавірус врятував моє життя"

Image caption Ангела Шлегель каже, що провести п'ять тижнів у лікарні без відвідувачів було дуже складно

Британка Ангела Шлегель розповіла, що зараження коронавірусом у підсумку врятувало її життя, адже саме під час лікування від Covid-19 у неї виявили серцеве захворювання, яке могло виявитися смертельним.

Жінку госпіталізували на 11 день після появи коронавірусних симптомів.

Коли жінка перебувала в реанімації в лондонській лікарні, у неї виявили серцеву патологію, яка, за словами медиків, могла стати фатальною.

"Я була приголомшена, коли мені сказали, що моє серце не працює як слід", - розповіла 36-річна пані Шлегель.

22 березня її доправили до лікарні "Челсі та Вестмінстер", де рентген показав рідину навколо легень та серця.

Її перевели до лікарні "Роял Бромптон", де діагностували еозинофільний гранулематоз з поліангіїтом (EGPA) - захворювання, яке може уражувати різні органи, зокрема серце, суглоби, легені та нерви.

Пані Шлегель розповіла, що вже два роки постійно ходила до лікарів з астмою, але навіть не підозрювала, що має проблеми з серцем.

"Якби мені так і не діагностували EGPA, я би могла просто померти. Через коронавірус мій організм і серце зазнали сильного стресу, і за словами лікарів, це прискорило розвиток мого EPGA", - каже вона.

"Це врятувало мені життя у довгостроковій перспективі, але в короткостроковій коронавірус мене мало не вбив", - додає жінка.

Image caption Одужання пані Шлегель стало моральним стимулом для персоналу лікарні

Пані Шлегель, яка провела п'ять тижнів у лікарні, надзвичайно високо оцінила роботу співробітників Британської служби охорони здоров'я (NHS), які її лікували.

Один з лікарів, доктор Пуджан Патель, розповів BBC, що одужання пані Шлегель мало сильний вплив на моральний стан персоналу.

"Коли ви бачите, що пацієнт встає на ноги і посміхається, це має величезний вплив", - сказав він.

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