Два місяці карантину в графіках: як коронавірус поширився Україною та світом
З 12 березня, тобто вже два місяці, Україна живе в умовах карантину: його поступово посилювали, послаблювали, потім знову посилювали і суттєво послаблювали, але поки що продовжили до 22 травня.
Як за цей час коронавірус поширився країною та світом?
Ми підготували кілька графіків, які ілюструють, що упродовж цих двох місяців відбувалося з коронавірусом в Україні та світі.
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Щоб порівняти розвиток пандемії в Україні та інших країнах, ми нанесли кількість випадків Covid-19 та кількість смертей людей з цим захворюванням на графік з логарифмічною вертикальною шкалою.
Такий метод дозволяє оцінити швидкість розвитку пандемії в країнах, де вона лише починається, та порівняти з тими країнами, де кількість заражень вимірюється тисячами людей.
Якщо крива починає сильно нахилятися у правий бік (Китай, Південна Корея), це означає, що поширення хвороби майже вдалося зупинити.
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