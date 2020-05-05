Як мафія використовує пандемію у власних цілях

Копирайт изображения Jilla Dastmalchi Image caption Мафія в Італії роздає дешеву їжу

Імена деяких героїв матеріалу змінені задля їхньої безпеки.

Карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, сильно вдарив по італійському бізнесу. Кафе, ресторани та м'ясні лавки закриті, їхні власники стають банкрутами. Допомогу їм пропонують місцеві мафіозі. Але не просто так.

Брат одного з босів "Коза ностра" на Сицилії розвозить безкоштовну їжу в бідному районі Палермо.

"Я це роблю, тому що люди телефонують мені й плачуть, що їм нічим годувати дітей, - каже він. - Одна молода жінка телефонує щодня. В неї п'ятеро дітей, і вона не знає, як їх годувати".

За його словами, якщо бути мафіозі означає допомагати людям, то він пишається тим, що його називають саме так.

"Заручитися довірою"

"Я робив рівно те саме", - розповідає Гаспаро Мутоло, колишній член сицилійської мафії, який виступав свідком у десятках судових справ і давав свідчення проти своїх колишніх соратників.

"Я завжди поводив себе так, аби люди думали, що я дуже щедрий. Мафія хоче заручитися довірою людей, тому я ретельно приховував, чим саме займаюсь. Але не забувайте - я був злочинцем, який вбив понад 20 людей".

Мутоло дав інтерв'ю BBC через соцмережі. Він перебуває в секретному місці, під захистом поліції, і проводить час, займаючись живописом. На багатьох його картинах зображено, як щупальця мафії охоплюють італійське суспільство.

Копирайт изображения Gaspare Mutolo Image caption Малюнок Гаспаро Мутоло "Щупальця над Палермо"

Сам Мутоло каже, що, коли він допомагав бідним родинам, їх не цікавило, чим саме він займається в інший час.

"Якщо ваші діти плачуть, бо вдома немає їжі, або ваш бізнес ось-ось збанкрутіє, то вас не хвилюють наслідки того, що вам допомагають "погані люди". В такий момент люди думають лише про одне - як їм вижити", - додає він.

"Ти мені, я тобі"

Мафія завжди пропонувала продовольчу допомогу нужденним. "Мета - заручитися довірою людей і водночас із цим створити структуру, альтернативну державі", - каже Нікола Граттері, прокурор і слідчий у справах, пов'язаних із мафією.

Мафії потрібна підтримка населення. "В умовах нинішньої кризи через коронавірус допомога населенню буде надаватися все частіше", - додає Граттері.

Копирайт изображения Jilla Dastmalchi Image caption Під час пандемії мафія намагається брати на себе обов'язки держави

Але приймати допомогу від мафіозі надзвичайно небезпечно, каже Енца Рандо з організації, що займається боротьбою з мафією.

"Мафія ніколи нічого не робить з добрих міркувань. Вони такого просто не розуміють, - каже пані Рандо. - В їхньому світі є лише один підхід - я допоможу тобі, ти допоможеш мені".

"На краю прірви"

Марчелло - власник ресторану в Палермо. Заклад не працює з березня. "Я просто чекаю, коли хтось із мафії прийде й запропонує купити ресторан, - каже він. - Самому мені відкрити його вже не вдасться".

За словами Марчелло, все відбувається дуже просто. Хтось стукає вам у двері й пропонує купити ваш бізнес прямо тут і зараз. Можна поторгуватися. Згодом частину грошей перераховують на ваш банківський рахунок, частину - віддають готівкою.

Від пропозиції отримати готівку, яка не оподатковується, відмовитися важко.

Копирайт изображения Jilla Dastmalchi Image caption "Я просто чекаю, коли мафія купить мій ресторан"

"Зараз мій бізнес банкрутіє. Якщо хтось пропонує тобі рятувальний жилет, вибір простий - можна потонути зі своїми ідеалами або залишитися на плаву", - каже Марчелло.

Зазвичай мафія не вимагає нічого в обмін на свою допомогу одразу. Але рано чи пізно розраховуватися доведеться - мафія повернеться і щось попросить.

Приміром, каже колишній мафіозі Мутоло, перед виборами він з'являвся на порозі тих, кому колись допомагав, і говорив: "Ciao bella, пам'ятаєш мене? Я тобі допомагав, коли тобі було потрібно. Тепер ти потрібна мені. Все, чого я хочу, - щоб ти проголосувала за потрібного кандидата".

"Дешеві" кредити

Глобальні кризи завжди на руку мафії, а нинішня пандемія - це для них справжня мрія.

"В них дуже багато грошей, до того ж готівкою", - каже Мутоло.

За його словами, у порівнянні з державними службами вони надають допомогу набагато більш ефективно.

Взяти, приміром, приклад Антоніо і його дружини Франчески. В них є м'ясна лавка в маленькому містечку на півдні країни.

Незабаром після початку карантину до них прийшов один із високопоставлених клієнтів і запропонував фінансову підтримку.

Копирайт изображения Jilla Dastmalchi

"Ми поглянули одне на одного, і в нас серця позавмирали: ми одразу ж зрозуміли, що відбувається", - згадує Антоніо. Він та його дружина відмовилися від пропозиції.

Мафія спеціалізується на дешевих кредитах з низькими відсотками.

Але, як каже прокурор Грателлі, рано чи пізно позичальникам назвуть справжню ціну такої допомоги.

"В цей момент починається повільна агонія". Мафія в таких випадках не хоче заробляти - їм потрібно захопити бізнес, щоб відмивати через нього гроші".

Нікуди дітися

Відтоді як в Італії розпочався карантин, кількість дзвінків на гарячу лінію, відкриту для жертв кредиторів, зросла на 100%.

"Якщо уряд буде не в змозі допомогти цим людям, вони опиняться в обіймах мафії", - каже Антоніо Сімеоне, працівник гарячої лінії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Італійські ресторани закриті для відвідувачів з 11 березня

На світову економіку чекає найсерйозніша криза з часів Великої депресії 1930-х років. Аналітики вважають, що ВВП Італії впаде на 9,1%, і чимало італійців опиняться в дуже скрутному становищі.

"Це найбільш вдалий момент для мафії, - каже Енца Рандо. - Потрібно вживати термінових заходів".

Вона та інші спеціалісти, що займаються боротьбою з мафією, кажуть, що уряду варто випередити мафію і почати надавати фінансову допомогу як населенню, так і бізнесу.

Занадто мало, занадто пізно

Уряд Італії вже заявив, що виділить постраждалим від пандемії підприємцям до 25 тисяч євро. Але Марчелло не має наміру просити в уряду позику.

"Я не можу розрахуватися. Після карантину всі мають і надалі дотримуватися правил соціального дистанціювання, а це означає, що в ресторанів і надалі буде менше клієнтів і менше доходів", - каже він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Власники багатьох ресторанів вважають, що єдиний вихід - продати свої заклади мафії

Так само, додає Марчелло, думають і його знайомі власники ресторанів. Багато хто вважає, що єдиний вихід - якомога швидше продати бізнес мафії.

"Я почуваюся жахливо, - каже Марчелло. - Все життя я працював проти мафії, а зараз мені доведеться піти проти своїх переконань".

Ілюстрації: Джилла Дастамалчі

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