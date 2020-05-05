У початку війни винні Гітлер і Сталін разом - опитування перед 9 травня
Більшість українців погоджуються з твердженням, що за початок Другої світової війни разом відповідальні Німеччина та СРСР. Такі дані спільного опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.
Раніше подібна заява Володимира Зеленського викликала у Росії гучний скандал.
Під час телефонного інтерв'ю "Демініціативи" та КМІС наприкінці квітня опитали 2 тисячі респондентів, похибка не перебільшувала 2,2%. Опитування допомагали готувати фахівці Інституту національної пам'яті в рамках проєкту МАТРА посольства Нідерландів.
- "Махрова русофобія". Як одна фраза Зеленського розлютила Росію
- Україна - не Росія: як День Перемоги втрачає популярність
- Чому Путін розлютився на Польщу
Винні обоє
На вибір респондентів запропонували оцінити твердження, що у початку Другої світової війни відповідальні Німеччина разом з СРСР.
З цим твердженням погоджуються 56% українців, не погоджуються - 24%, а ще 20% не визначилися.
Соціологи вказують, що це твердження не викликає кардинальної різниці у відповідях в різних регіонах та вікових групах.
У січні 2020 року президент Зеленський під час вшанування жертв Голокосту у Польщі заявив, що у початку війни винні Німеччина та СРСР.
"Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту", - заявив пан Зеленський.
Він мав на увазі пакт Молотова — Ріббентропа про ненапад та поділ сфер впливу у Східній Європі від 23 серпня 1939 року. На його підписанні в Москві був присутній керівник СРСР Йосип Сталін.
Секретний протокол до цієї угоди, на думку багатьох істориків, був однією з причин початку Другої світової війни 1 вересня 1939 року.
Заява президента України викликала тоді жорстку реакцію Росії, в якій засудили слова Зеленського.
В Росії в останні роки схильні виправдовувати пакт СРСР і Німеччини та заперечувати, що він є причиною початку Другої світової.
8 чи 9 травня?
В Україні офіційно відзначаються два пам'ятні дні: 8 травня - День пам'яті та примирення, 9 травня - День Перемоги.
Респондентам запропонували на вибір варіанти відзначати обидва дні чи кожен окремо.
39% українців підтримують відзначення обох. На думку 32% громадян, відзначати варто лише День Перемоги 9 травня, а 14% вважають, що варто відзначати лише День пам'яті та примирення 8 травня.
Для 9% це питання неважливе.
Соціологи зафіксували, що 52% громадян України дотримуються думки, що День Перемоги - це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. А 32% розуміють цю дату як день відзначення перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внеску у неї українського народу.
Для 6% цей день є просто додатковим вихідним.
На парад - до Москви
У респондентів поцікавились їхнім ставленням до можливої поїздки українських політиків до Москви для участі в заходах до Дня Перемоги.
61% не підтримує таку участь, а 21% - підтримують. 18% опитаних не визначились.
Парад до 75-річчя у Москві мав бути масштабним відзначенням Дня Перемоги, проте через пандемію коронавірусу Росія скасувала його наземну частину, але проліт авіації запланований.
"Безсмертний полк" та УПА
На 9 травня в останні роки в Україні слідом за Росією почали проводити акцію "Безсмертний полк".
Під час неї люди йдуть маршем з портретами полеглих у Другій світовій війні родичів. Серед політичних партій акцію зазвичай підтримують сили проросійського спрямування.
Цього року через карантин акцію проведуть в інтернеті.
Соціологи зафіксували, що 51% українців не знають про масові заходи під назвою "Безсмертний полк", які проводяться 9 травня.
Ще 12% знають про них, але ставляться негативно. Знають та позитивно ставляться 18%, а знають та ставляться нейтрально - 12%.
Визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України підтримують 44% українців, ще 22% - проти цього рішення.
Для 16% це байдуже, а 17% громадян не визначилися із відповіддю.
Рішення про визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України схвалила Верховна Рада ще в 2015 році.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!