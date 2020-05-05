У початку війни винні Гітлер і Сталін разом - опитування перед 9 травня

Копирайт изображения Roger Viollet/Getty Images

Більшість українців погоджуються з твердженням, що за початок Другої світової війни разом відповідальні Німеччина та СРСР. Такі дані спільного опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Раніше подібна заява Володимира Зеленського викликала у Росії гучний скандал.

Під час телефонного інтерв'ю "Демініціативи" та КМІС наприкінці квітня опитали 2 тисячі респондентів, похибка не перебільшувала 2,2%. Опитування допомагали готувати фахівці Інституту національної пам'яті в рамках проєкту МАТРА посольства Нідерландів.

Винні обоє

На вибір респондентів запропонували оцінити твердження, що у початку Другої світової війни відповідальні Німеччина разом з СРСР.

З цим твердженням погоджуються 56% українців, не погоджуються - 24%, а ще 20% не визначилися.

Соціологи вказують, що це твердження не викликає кардинальної різниці у відповідях в різних регіонах та вікових групах.

У січні 2020 року президент Зеленський під час вшанування жертв Голокосту у Польщі заявив, що у початку війни винні Німеччина та СРСР.

Копирайт изображения Historical/Getty Images Image caption Керівництво СРСР на чолі з Йосипом Сталіним та німецька делегація 23 серпня 1939 року у Москві

"Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту", - заявив пан Зеленський.

Він мав на увазі пакт Молотова — Ріббентропа про ненапад та поділ сфер впливу у Східній Європі від 23 серпня 1939 року. На його підписанні в Москві був присутній керівник СРСР Йосип Сталін.

Секретний протокол до цієї угоди, на думку багатьох істориків, був однією з причин початку Другої світової війни 1 вересня 1939 року.

Заява президента України викликала тоді жорстку реакцію Росії, в якій засудили слова Зеленського.

В Росії в останні роки схильні виправдовувати пакт СРСР і Німеччини та заперечувати, що він є причиною початку Другої світової.

8 чи 9 травня?

В Україні офіційно відзначаються два пам'ятні дні: 8 травня - День пам'яті та примирення, 9 травня - День Перемоги.

Респондентам запропонували на вибір варіанти відзначати обидва дні чи кожен окремо.

39% українців підтримують відзначення обох. На думку 32% громадян, відзначати варто лише День Перемоги 9 травня, а 14% вважають, що варто відзначати лише День пам'яті та примирення 8 травня.

Копирайт изображения ALEX MILYUKOV Image caption Учасники акції "Безсмертний полк"

Для 9% це питання неважливе.

Соціологи зафіксували, що 52% громадян України дотримуються думки, що День Перемоги - це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. А 32% розуміють цю дату як день відзначення перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внеску у неї українського народу.

Для 6% цей день є просто додатковим вихідним.

На парад - до Москви

У респондентів поцікавились їхнім ставленням до можливої поїздки українських політиків до Москви для участі в заходах до Дня Перемоги.

61% не підтримує таку участь, а 21% - підтримують. 18% опитаних не визначились.

Парад до 75-річчя у Москві мав бути масштабним відзначенням Дня Перемоги, проте через пандемію коронавірусу Росія скасувала його наземну частину, але проліт авіації запланований.

"Безсмертний полк" та УПА

На 9 травня в останні роки в Україні слідом за Росією почали проводити акцію "Безсмертний полк".

Під час неї люди йдуть маршем з портретами полеглих у Другій світовій війні родичів. Серед політичних партій акцію зазвичай підтримують сили проросійського спрямування.

Цього року через карантин акцію проведуть в інтернеті.

Соціологи зафіксували, що 51% українців не знають про масові заходи під назвою "Безсмертний полк", які проводяться 9 травня.

Ще 12% знають про них, але ставляться негативно. Знають та позитивно ставляться 18%, а знають та ставляться нейтрально - 12%.

Копирайт изображения УНІАН

Визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України підтримують 44% українців, ще 22% - проти цього рішення.

Для 16% це байдуже, а 17% громадян не визначилися із відповіддю.

Рішення про визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України схвалила Верховна Рада ще в 2015 році.

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