"Секс став для мене випробуванням": чому українки живуть без оргазмів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кадр з фільму "Єдина забава у містечку" з Елізабет Тейлор у головній ролі

Увага: стаття містить матеріал для дорослих!

У добу доступної інформації та моди на розкутість мільйони українок страждають від старої проблеми, коли секс є, а оргазмів немає. Чому так відбувається та як розірвати замкнене коло, дізнавалася BBC News Україна.

"Він пестив мене, торкався, цілував, а для мене це було, як у тій приказці, яку приписують королеві Вікторії: "Закрий очі, розсунь ноги і думай про Англію". Кінчивши, він перевалювався на інший бік ліжка і засинав. А я лишалася сам на сам зі своїм болем і страхом, думаючи, що зі мною щось не так".

Свою історію BBC News Україна розповіла 39-річна киянка Ольга. Вона прожила з чоловіком майже вісім років. Вони ділили дім, господарство та секс, але не оргазми. Оргазмів за вісім років з ним у неї так і не було.

Попри розвиток інтернету, перемогу сексуальної революції та вільний доступ до різноманітної інформації, жінки в Україні досі потерпають від соціальних табу, патріархальних стереотипів та браку сексуальної освіти. Все це не дозволяє їм жити повноцінним статевим життям.

Відповідно до опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в серпні 2018 року, лише 12% опитуваних жінок назвали джерелом найбільшої радості секс. Серед чоловіків цей відсоток майже вдвічі більший.

А згідно з опитуванням КМІС за 2013 рік, для майже чверті українок секс взагалі не має значення.

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Експерти припускають, що загалом понад 40% українок мають проблеми з досягненням сексуального задоволення, а через сором, закритість і страх осуду залишаються зі своєю проблемою наодинці.

І це при тому, що фізіологічно кожна здорова жінка може отримувати оргазм, а поняття "фригідність" світові науковці давно розвінчали і викреслили з професійних словників.

Історія одного оргазму. Ольга

Мені було десь 28, коли ми з Андрієм (ім'я змінено) познайомилися. Спочатку зустрічалися десь рік, потім стали разом жити. Для мене це не була любов, від якої зносить дах. Просто хлопець непоганий, симпатичний, начитаний, працює у поважній компанії, трішки занудний та занадто серйозний місцями, але хто не без гріха?

До Андрія у мене був лише один чоловік, інтимний досвід з яким був досить болісним і травматичним. Тому від нашої першої близькості я багато не очікувала. Думала швидше, як його не розчарувати, адже я така недосвідчена.

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Мені було боляче, але через брак сексуального досвіду я думала, що спершу так і має бути. Але час йшов, і нічого не змінювалося.

Перекласти всю провину на Андрія я не можу, адже він справді старався. Поговорити про це із ним я теж не могла.

Ми могли говорити про все на світі, тільки не про секс. Я боялася, що якщо скажу щось, Андрій образиться, а може ще й кине мене.

Здебільшого секс ініціював він, я ж відтягувала цей момент скільки могла. Дійшло до абсурду, бували часи, коли я розуміла, що в нас кілька днів сексу не було, і, мабуть, сьогодні ввечері таки буде. Щоб не мучити себе очікуванням, я просто робила йому мінет із власної ініціативи. Бо знала, що після цього він мене не торкнеться.

Секс став для мене чимось на зразок випробування. Кожна близькість ставала нестерпною, і я почала імітувати оргазми. Як на мене, це найганебніше, що може бути у стосунках, але це був єдиний спосіб полегшити свої страждання, бо щоразу, як ми кохалися, я просто хотіла, щоб це швидше скінчилося.

А потім я натрапила на якийсь жіночий форум, де дівчата жваво обговорювали своє інтимне життя і ділилися порадами. Хтось порадив мастурбацію.

Як же я здивувалася, коли практично з першого ж разу досягла оргазму. І це ставалося кожного разу, коли я пестила себе. То виходить я таки не фригідна і не снігова королева?

З Андрієм ми завжди кохалися, так би мовити, за його правилами - він був ініціатором і лідером, я ж слідувала за ним. Але тепер я зрозуміла, що вперше в житті мені хочеться сексу, але хочеться зовсім не так. Наприклад, не хочу кохатися з вимкненим світлом та у місіонерській позиції, хочу сама часом вести гру. Що сказав на це Андрій? Що я стала збоченкою.

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А потім настав день, коли я зрозуміла, що весь час силувала себе до того, чого насправді не хотіла. Я пішла від Андрія, розбивши йому серце, як він сказав. Але, принаймні, зберегла себе.

А потім з'явився він - той самий чоловік. Ми разом вже три роки. І я отримую оргазм щоразу, як ми кохаємося. Інколи кілька разів "за сеанс".

Озираючись назад, думаю, що можна було б багато спихувати на виховання, батьків, поганих перших партнерів. Але моя головна біда була у незнанні себе, у нерозумінні, чого я хочу, у тому, що не можна на стосунки "погоджуватися", не можна терпіти і не можна мовчати.

Виявляється, що я таки з тих жінок, для яких секс дуже навіть важливий, для яких секс - один з найкращих способів відчути себе живою. Якби ж хтось розповів мені про це 10 років тому.

У СРСР сексу не було, а в українців був

Далеко не кожна схожа історія в Україні та навіть в світі матиме такий же щасливий фінал. Але є і хороша новина. Фахівці переконують, що кожна здорова жінка потенційно здатна отримувати оргазми.

"Фригідних жінок не існує взагалі, - пояснює психіатр та сексолог Олександр Іванов. - Їх приблизно стільки ж - скільки жінок з трьома грудьми. Тобто дуже мало".

Винятки становлять лише рідкісні хвороби чи специфічні травми, які фізично не дозволяють отримувати від сексу задоволення.

Йдеться, наприклад, про жорстоку традицію жіночого обрізання, яке практикують в деяких країнах Африки, Азії та Близького Сходу.

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Українське суспільство, навпаки, історично ставилося до жіночої сексуальності та до сексу взагалі досить лояльно.

Якщо тільки не йшлося про дошлюбний секс, який підпадав під суворе табу через ризик незапланованої вагітності, розповідає етнологиня Ірина Ігнатенко, яка вивчала жіночу тілесність та сексуальність в українській культурі.

У XIX столітті майже 90% населення України проживало в селах. Сороміцький фольклор, який дійшов до наших часів, демонструє, що українці не відмовляли собі в тілесних насолодах.

"У піснях, які співали на весіллях, обігруються різноманітні пози та види сексу - оральний, анальний і вагінальний, - розповідає Ігнатенко. - Це наштовхує на думку, що наші предки, ймовірно, це все знали і практикували. Тобто в народній селянській культурі якихось заборон чи табу не було".

Окрему увагу приділяли сексуальному задоволенню жінок. Завуальовано натякали на оргазм, фразами, на кшталт, "в неї сковорідка тече".

Лояльно ставилися навіть до мастурбації юних дівчаток-підлітків та петтингу, який називали "секелянням". При чому навіть між дівчатами.

Все змінила радянська доба. У СРСР, де офіційно "сексу не було", українці призвичаїлися до зовсім іншого стилю життя.

"Про сексуальність і сексуальне задоволення не говорили, не було сексуальної освіти, - пояснює Ігнатенко. - Це було щось брудне і огидне, не достойне "високоосвічених радянських людей".

Заважав навіть сам побут. Цілі покоління виросли в міських "комуналках", коли в одній квартирі жили кілька сімей. Батьки, діти і внуки часто змушені були ділити одну кімнату.

"Все було чути, ліжка скрипіли, це було соромно. Не давало можливості розвивати свою сексуальність, не кажучи вже про сексуальні фантазії, - додає етнологиня. - Жінки боялися звинувачень в розпущеності, адже нормальна радянська жінка не мала хотіти чогось більшого, ніж класичний статевий акт".

"Вона була переконана, що жіночий оргазм - це міф"

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70 років радянських заборон щодо сексу досі дають про себе знати. Мало не з народження українки стикаються з табу, починаючи від менструацій і закінчуючи будь-якою темою, що має стосунок до сексуальності.

"У нас жіноча мастурбація - дуже табуйована тема, щось страшне і сороміцьке", - каже Юлія Ярмоленко, експертка сексуальної освіти та психологиня.

"Мастурбація хлопчиків сприймається нормально, але якщо дівчинка полізе руками в трусики, мама відразу це припинить, - пояснює експертка. - Але саме мастурбація дозволяє жінкам навчитись отримувати оргазм, щоб потім навчити свого партнера".

Поряд з соромом іде брак елементарних знань. Величезна кількість жінок досі має дуже туманне уявлення навіть про будову власних статевих органів, не кажучи вже про те, як вони працюють.

Найбільше проблем з доступом до знань у жінок старших 50 років, а також мешканок невеликих міст і сіл.

Втім, належної сексуальної освіти для школярів також немає. Тож для нових поколінь посібником по сексу є порнографія, яка пропагує нереалістичні сценарії.

"Порнографія переконує, що жінки отримують оргазм від проникнення, тож чоловіки саме цього чекають від жінок. А для більшості це неможливо фізіологічно, адже найбільш важливою є стимуляція клітора", - пояснює Ярмоленко.

"Жінки дивляться порно і думають, що, якщо вони так не можуть, значить з ними щось не так", - додає вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінкам старшого віку особливо важко сексуально розкритися

Навіть якщо партнер прагне задовольнити жінку, вона просто не піде на контакт.

43-річний Олег у розмові з BBC News Україна пригадує один зі своїх недовгих романів. Він близько місяця зустрічався з молодою жінкою, яка до того кілька років прожила в шлюбі, але ніколи не мала оргазмів.

"Вона була твердо переконана, що жіночий оргазм — це міф, вигадка чоловіків, — розповідає Олег. - Вона була не проти сексу, але не погоджувалася на жодні експерименти, навіть на оральний секс. Я не міг її переконати. Зрештою, ми розійшлися".

Наодинці з проблемою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Порно залишається єдиним посібником по сексу для молоді

Відсутність справжньої близькості та готовності вільно говорити про найінтимніше з партнером - ще одна проблема українського суспільства, каже Олександр Іванов.

"У нас пари не вміють спілкуватись одне з одним, — пояснює він. - Вони можуть домовитись, що купувати і хто буде виносити сміття, але чим живе їхній партнер, до чого прагне, що йому справді подобається в сексі, цього немає".

Якщо жінка усвідомила проблему і вирішила все виправити, цього недостатньо. Для результату потрібно говорити з партнером, навіть на прийом до фахівця потрібно йти вдвох.

Зважитись на таке часто непросто. Юлія Ярмоленко пригадує жінку, яка звернулася до неї по допомогу та яка ніколи не мала оргазмів зі своїм чоловіком.

"Я вже 10 років у шлюбі, і всі ці роки я імітую оргазм, — переповідає експертка слова жінки. - Якщо я зараз своєму чоловікові скажу, що не вмію досягати оргазму через проникнення, він просто мене кине, бо я його 10 років обманювала. У мене немає іншого виходу, крім як його продовжувати обманювати".

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Зрештою, консервативні українки часто вирішують, що міцне чоловіче плече поряд та передбачуване сімейне життя важливіше за примарне сексуальне задоволення, каже психологиня Наталя Кухтіна.

"Якщо партнер - хороший батько, уважний та турботливий чоловік, який відповідає вимогам жінки, вона йде на компроміс з собою, — пояснює Кухтіна. - Такі шлюби можуть тривати десятками років. Для багатьох жінок первинні стосунки, а секс, хоч і важливий, вторинний".

Але такий підхід, за словами Олександра Іванова, може обернутись поганими наслідками.

"З проблемою оргазмів до мене майже не звертаються, зазвичай жінки соромляться цього. Все йде опосередковано - через пов'язані з цим депресії", - розповідає психіатр та сексолог.

За його словами, коли в жінки немає якісного статевого життя, збільшується ризик депресій, виникають порушення соціалізації, можуть з'являтись навіть гінекологічні та психіатричні захворювання.

Страсті за клітором та міфи про оргазм

Клітор - головний орган задоволення у жінок. Італійський анатом Реальдо Коломбо детально описав його ще у XVI сторіччі, зазначивши, що це "вогнище жіночої насолоди".

Але тоді суспільство не дуже цікавилося насолодою жінок. Навіть у XX сторіччі психіатр Зигмунд Фрейд зробив висновок, що кліторальний оргазм в зрілому віці має поступитися місцем вагінальному. Нездатність до вагінального оргазму Фрейд називав ознакою сексуальної незрілості.

Втім, від терміну "вагінальний оргазм", як і від терміну "фригідність", сучасна наука відмовляється. Вагінальний оргазм у сексології віддають перевагу називати "оргазмом під час статевого акту".

Більшість людей досі думає, що клітор - це крихітний горбик на поверхні жіночих статевих органів, але МРТ-дослідження показали, що насправді клітор значно більший. Його довжина близько дев'яти сантиметрів.

Тіло клітора йде в глибину тканин, роздвоюється, обрамляє піхву з двох боків та сягає великих статевих губ.

А знаменита "точка G" - ерогенна зона, розташована на передній стінці піхви навпроти уретри - не що інше як зона, в якій у деяких жінок можливо одночасно стимулювати внутрішнє тіло клітора та уретру.

Тобто в будь-якому разі оргазму під час сексу жінка досягає завдяки клітору. Як саме це відбувається, залежить від конкретної жінки та від особливостей її анатомічної будови. Грають роль також вік, гормональний фон та навіть день менструального циклу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Клітор зовсім не крихітний, його довжина може сягати дев'яти сантиметрів

Щонайменше 30-40% жінок, відповідно до різних досліджень, переконують, що їм жодного разу не вдалося досягти оргазму лише від вагінального сексу. Всім їм потрібна була додаткова стимуляція клітора.

Показовим є також дослідження американський вчених з Індіанського, Чепменського та Клермонтського університетів, проведеного у 2017 році. У ньому взяли участь понад 52 тис. американців.

За результатами цього дослідження, оргазм під час сексу регулярно отримують 95% гетеросексуальних чоловіків та лише 65% гетеросексуальних жінок.

Натомість серед лесбійок оргазми під час сексу регулярно отримують 88% жінок. "Тому що жінки знають, що стимуляція клітору є найбільш важливою", - підкреслює Юлія Ярмоленко.

Як же досягнути оргазму?

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Що ж робити жінкам, які хотіли б отримувати повноцінне задоволення від сексу, але досі не могли цього робити? Експерти, з якими поговорила BBC News Україна, одностайні в алгоритмі дій.

Зрозуміти, що з вами все гаразд.

Фригідних жінок не існує. З проблемою відсутності оргазмів стикаються жінки на всіх континентах та навіть в найбільш розвинених та розкутих країнах світу.

Досліджувати себе

Мастурбація - хороший спосіб дізнатися, що саме вам подобається. Різним людям потрібні різні типи стимуляції, у них бувають різні ерогенні зони.

Якщо жінка може задовольнити себе сама, вона зможе навчити також свого партнера.

Для більшого ефекту можна використовувати різноманітні секс-іграшки для додаткової стимуляції.

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Розмовляти з партнером

Говорити про секс - нормально. Партнери мають знати, що саме подобається кожному з них, й працювати на взаємне задоволення.

Тому відкритість і довіра у парі - ключовий елемент сексуального задоволення.

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