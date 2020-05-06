Росія "перетягує" Північний магнітний полюс від Канади. Як саме?

Image caption Північний магнітний полюс Землі за останні 30 років здійснив багатокілометровий "дрифт" від Канади у напрямку російського Сибіру

Європейські вчені вважають, що нарешті можуть впевнено пояснити зміщення Північного магнітного полюса.

В останні роки він швидко зміщується від Канади до Сибіру.

Й через цей швидкоплинний процес доводиться все частіше оновлювати навігаційні системи, зокрема й ті, від яких залежать мапи у смартфонах.

Команда вчених з Університету Лідса кажуть, що таку поведінку полюса можна пояснити змаганням двох магнітних "згустків" на краю зовнішнього ядра Землі.

Зміни у потоці розплавленого матеріалу в надрах планети змінили силу цих областей негативного магнітного потоку.

Копирайт изображения P.Livermore Image caption Ось так умовно виглядає "магнітне перетягування канату" - під Канадою воно послабилося, а під Росією посилилося

"Ці зміни напрямків потоку послабили ділянку під Канадою й відтак трохи посилили ділянку під Сибіром", - пояснює доктор Філ Лівермор.

"Ось чому Північний полюс змістився зі своєї історичної позиції у канадській Арктиці та перетнув Міжнародну лінію зміни дат. Північна Росія перемагає у цьому перетягуванні канату", - розповів учений BBC News.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як Північний магнітний полюс за останні роки зміщується у бік Росії

У Землі є три полюси на вершині кожної з півкуль. Географічний полюс - там, де умовна вісь обертання планети перетинає земну поверхню. Геомагнітний полюс - місце, де поверхню перетинає класичний магнітний диполь (він майже не переміщується). А є Північний магнітний полюс - там, де лінії магнітного поля Землі перпендикулярно входять у її поверхню.

Копирайт изображения P.Livermore Image caption Три північні полюси Землі: географічний, геомагнітний та магнітний

Саме цей третій полюс весь час рухається.

Коли його вперше ідентифікував дослідник Джеймс Кларк Росс у 1830 році, він був на півночі Канади - на території Нунавут.

Тоді він ще не мандрував багато та швидко.

Але у 1990-х він почав зміщуватися до все більш північних широт, й у кінці 2017 року перетнув лінію зміни дат. У процесі він пройшов усього за кількасот кілометрів від географічного полюса.

Копирайт изображения NOAA NCEI Image caption Магнітне поле Землі

Використовуючи дані супутників, які вимірювали зміни магнітного поля Землі за останні 20 років, доктор Лівермор та його колеги намагалися змоделювати зміщення Північного магнітного полюса.

Два роки тому, коли вони вперше озвучили свої ідеї на зустрічі Американського геофізичного союзу у Вашингтоні, вчені припустили, що тут є зв'язок зі спрямованим на захід прискоренням потоку розплавленої речовини у зовнішньому ядрі.

Але моделі були складними, й зараз команда переглянула свій підхід, зокрема щодо іншого режиму течії в ядрі.

"Потік прив'язаний до досить високих північних широт, а зміна потоку у зовнішньому ядрі, через яку змінюється положення полюса, насправді розміщена південніше", - відзначив доктор Лівермор.

Копирайт изображения ESA Image caption Магнітне поле Землі дуже впливає на навігаційні прилади, зокрема і мапи у смартфонах

"Є питання і щодо часу. Прискорення потоку сталося у 2000-х, тоді як пришвидшення зміни позиції полюса почалося у 1990-х", - додав учений.

Відповідно до найновіших моделей, магнітний полюс буде і надалі рухатися до Росії, але згодом його переміщення сповільниться.

Утім, у "найшвидші" роки він долатиме по 50-60 км.

"І можна тільки здогадуватися, чи він колись повернеться", - відзначив дослідник.

Марафон полюса через "вершину світу" змусила Національний геофізичний інформаційний центр США та Британський геологічний центр раніше запланованого оновити Всесвітню магнітну модель у 2019 році.

Модель показує магнітне поле Землі по всьому світу. Вона вбудована у всі навігаційні пристрої, наприклад нові смартфони, щоб коригувати всі можливі помилки орієнтації на місцях.

Доктор Лівермор та його колеги використовували дані супутників Європейського космічного агентства з проєкту Swarm. Вчені опублікували свої висновки у журналі Nature Geoscience.

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