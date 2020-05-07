Саакашвілі став головою виконкому Зеленського: що це значить

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Колишній президент Грузії та керівник Одещини Міхеіл Саакашвілі отримав посаду голови виконкому Ради реформ - дорадчого органу при Володимиру Зеленському.

Цей орган створили за президента Порошенка, а за час президентства Зеленського він не працював.

Раніше Саакашвілі не зміг знайти 226 голосів, щоб отримати реальне крісло у виконавчій владі - посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Перемовини Міхеіла Саакашвілі з депутатами тривали кілька тижнів, але безрезультатно. За призначення його в уряд депутатів не агітував ні президент Зеленський, ні прем'єр Шмигаль. Справу повністю віддали в його власні руки.

Показово, що Міхеіл Саакашвілі отримав посаду у нацраді реформ, на засіданні якої в 2015 році сталась легендарна сварка з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим з киданням склянок.

Національна рада реформ є дорадчим органом, який не має особливих владних повноважень за відсутності у її керівників іншої державної посади.

Виконком має займатись організацією діяльності нацради реформ.

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Невдалий похід в уряд

Головною заявленою метою невдалого походу Саакашвілі в уряд було проведення ліберальних реформ для бізнесу та перемовини із західними кредиторами щодо багатомільярдної допомоги Україні.

Але намір відправити Саакашвілі в уряд насторожено сприйняли у фракції "Слуга народу", адже шлейф скандалів у експрезидента Грузії занадто великий.

Друге пришестя Саакашвілі в українську владу пов'язують з головою ОП Андрієм Єрмаком, який є давній знайомим Саакашвілі.

Вони вчились в Київському інституті міжнародних відносин з різницею у кілька років, стосунки у них можуть бути досить непоганими.

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Міхеіл Саакашвілі зустрічався з президентом Зеленським, мав розмови з прем'єром Шмигалем.

Проте президент та прем'єр не ходили на зустріч Саакашвілі з фракцією "Слуга народу", яка виявилась не дуже вдалою.

Багато депутатів критично поставились до його можливого походу в уряд, закидали йому конфліктність та намагались дізнатись його конкретну програму дій.

Проте виступи Саакашвілі, які депутати транслювали в Facebook, були надто емоційними. Як казали депутати просто на зустрічі, вони були беззмістовними.

Зустрічався він і з фракцією "Голос", його могли підтримати і в "Батьківщині".

Найближче до призначення в уряд він був наприкінці квітня, але врешті у "Слузі народу" підтримка була занадто малою. Там заговорили, що пан Саакашвілі може отримати певну посаду поза урядом.

Копирайт изображения FACEBOOK СААКАШВІЛІ Image caption Своє новосілля в Одесі в 2019 році Саакашвілі відсвяткував із Сенцовим і Філімоновим

Низка посадовців у Грузії натякали, що у разі призначення Саакашвілі в уряд відносини країн можуть погіршитись, а посла відкличуть для консультацій.

У Грузії щодо Саакашвілі є вирок суду, й ця країна могла сприйняти призначення як жест неповаги.

Українські експерти також вказували, що призначення Саакашвілі, до якого дуже негативно ставиться влада Росії, могло зашкодити перемовинам Зеленського щодо Донбасу.

Голова виконкому

Національна рада реформ - призабутий консультаційний орган, який використовував президент Петро Порошенко.

На ній обговорювались плани та стратегії впровадження змін в Україні, але переважно для журналістів засідання запам'ятовувались довгими промовами Петра Порошенка.

Керівником ради тоді, як і зараз, був президент, а заступником - голова Адміністрації президента.

Посаду секретаря ради довго посідав заступник Адміністрації президента Дмитро Шимків.

Раніше посади голови виконкому нацради реформ як такої не було. Виконком був, але керівництво його було колегіальне - там було троє співголів - по одному від уряду, адміністрації президента та Верховної Ради. Їх з подачі цих органів призначав президент.

Після перемоги Володимира Зеленського ця рада як і її виконком не функціонували.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Повернення в Україну в травні 2019 року

Поки що складно зрозуміти реальний вплив пана Саакашвілі, якщо він не матиме іншої посади у владі, окрім голови виконкому цієї ради.

Натомість голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія у день призначення Саакашвілі заявив, що робота у раді реформ логічніша, ніж в уряді.

"В Національній раді реформ є представники трьох гілок влади - Офісу президента, уряду та Верховної Ради. В такому трикутнику реально робити реформи. Буде робити фасілітацію реформ в Україні", - заявив пан Арахамія.

На його думку, робити реформи на посаді віцепрем'єра складніше, ніж у консультативній раді. Також він переконує журналістів, що міг зібрати голоси в парламенті за призначення Саакашвілі.

У грудні 2015 року про раду говорила вся Україна. Тоді на одному із засідань посварились міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Міхеіл Саакашвілі. Все закінчилось кинутою міністром у губернатора Одещини склянкою з водою.

"Немає в мене напруженості з Арсеном Аваковим, зараз не час конфліктів", - парирував нещодавно Саакашвілі закиди, що його перебування у владі одразу ж спричинить конфлікт з міністром внутрішніх справ.

Хоча експерти зауважували, що пан Аваков міг посприяти тому, щоб Саакашвілі в уряді так і не з'явився.

Назад у майбутнє

Це друга спроба Саакашвілі увійти у велику українську політику.

Вперше колишній президент Грузії переїхав працювати до України після Євромайдану.

Він вважався другом Петра Порошенка. Саакашвілі отримав український паспорт й став керівником Одещини.

Згодом почав сваритися з керівництвом країни. Спочатку воював з прем'єром Яценюком, потім керівником МВС Арсеном Аваковим і врешті - з президентом Порошенком.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Саакашвілі під час прориву кордону

Також вів інформаційну війну з Ігорем Коломойським.

Пізніше Саакашвілі розповідав, що в той час мав нагоду очолити уряд України, але не погодився на таку пропозицію.

Після гострої критики Порошенка з боку губернатора президент позбавив Саакашвілі громадянства, коли той саме був у США.

Проте Саакашвілі прорвався через польський кордон і всю зиму 2017-2018 років організовував у Києві протести проти Петра Порошенка.

Врешті його таки депортували з України, але він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського. Новий президент повернув йому громадянство.

Ще в 2018 році у пана Саакашвілі була партія "Рух нових сил", яку розвивав його соратник Давід Сакварелідзе, проте наразі від неї мало що лишилось.

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