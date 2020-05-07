Як українські музиканти виживають без концертів

Шоу-бізнес - один і з тих бізнесів, які найбільше постраждали від карантину.

Концерти, тури, фестивалі - усе це довелося скасувати на невизначений час.

І поки організатори підраховують збитки, зірки шукають нові способи контакту з аудиторією.

Як вижити під час карантину - BBC News Україна розповіли Джамала, Юлія Саніна із The HARDKISS, Тарас Тополя із гурту "Антитіла" та Саша Буль.

Відео Романа Лебедя.

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