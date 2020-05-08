"Катастрофа" і "карантин для бідних": чим загрожує подальша заборона метро

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Заборона метро попри послаблення карантину боляче вдарить по громадянах, підірве перспективи громадського транспорту та самого уряду Дениса Шмигаля, прогнозують експерти.

Обмеження руху громадського транспорту, особливо закриття метрополітену, стало одним з ключових важелів уряду у боротьбі з коронавірусом.

Судячи з плану Кабінету міністрів щодо виходу з карантину, роботу метро збираються відновлювати мало не в останню чергу - після перукарень, магазинів, готелів та навіть ресторанів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що метро не запрацює щонайменше до 22 травня. Але, цілком можливо, що і це не кінцева дата.

Навіть більше - якщо метро і запустять наприкінці травня, користуватися ним зможуть не всі, а лише ті, хто мають спеціальні перепустки.

Такий плавний вихід з карантину, без швидкого відновлення роботи громадського транспорту підтримує і президент. "Транспорт - це прямий спосіб поширення цієї небезпеки", - сказав Володимир Зеленський напередодні.

Зважаючи, що Україна мало не єдина європейська країна, яка повністю заборонила рух метро та суворо обмежила користування наземним транспортом, BBC News Україна опитала експертів у різних сферах, щоб зрозуміти - чи доцільний шлях тотальних заборон у боротьбі з коронавірусом.

Карантин для бідних

Відповідно до плану уряду, метро знову запустять і то лише за перепустками, якщо протягом 10 днів поспіль кількість осіб, як одужали, вдвічі або більше перевищуватиме кількість нових випадків.

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Повністю роботу метрополітену і решти громадського транспорту збираються відновити майже наприкінці карантину - якщо протягом 10 днів поспіль кількість нових, не пов'язаних між собою випадків, буде щодня менше п'яти на область.

Зараз в Києві, наприклад, щодня виявляють по кілька десятків нових випадків, тож повноцінну роботу метро можна чекати ще багато місяців.

Водночас уряд послаблює карантин - вже з 11 травня відкриються перукарні, літні тераси ресторанів, магазини з непродовольчими товарами та низка інших підприємств.

Але дістатися на роботу працівникам цих бізнесів, якщо у них немає власного автомобіля або грошей на таксі чи корпоративну розвозку, стане справжньою проблемою, прогнозує політолог Микола Давидюк.

"Виникає враження відсутності розумного підходу, - каже він. - Ми відкриваємо малий і середній бізнес, щоб він не помирав і вийшов на роботу. Але малий і середній бізнес як раз таки їздить на громадському транспорті та метро. Тож для них нічого не змінилось".

Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, називає це "карантином для бідних".

"Влада не зняла горизонтальних обмежень, які унеможливлюють роботу кількох мільйонів українців з низьким та середнім достатком, - пише він в своєму блозі. - Це зробило український карантин ще менш соціально справедливим, ніж він був від початку".

Автомобільний колапс

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У докарантинний час метро щодня користувалися щонайменше пів мільйона киян. На тисячу киян припадає 300 автомобілів, тобто 700 жителів Києва з кожної тисячі не зможуть нормально пересуватись містом, пояснює експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

"Це катастрофа, що ми закрили громадський транспорт у містах, - каже він. - Транспортна доступність дає людям більше можливостей заробити гроші та не бути бідним, а у нас так просто цю транспортну доступність забирають".

В перспективі це може обернутись серйозними негативними наслідками для мешканців великих міст, переконаний Беспалов.

У цивілізованому світі іде тренд на відмову від особистих автомобілів, розвиток громадського транспорту, велосипедної та пішохідної інфраструктури. А Україна жорстко йде проти течії.

"Це дуже поганий сигнал від влади людям, - пояснює він. - Це означає, що для того, щоб зберегти свою мобільність у будь-якій незрозумілій ситуації, треба купувати автомобіль".

Розсадник коронавірусу?

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Доцільність жорстких обмежень на громадський транспорт та метро розкритикувала також Алла Мироненко, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій ДП "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб".

"Я кажу про це з першого дня. Ми одні закрили метро і що це дає? Чому метро має бути розсадником коронавірусу? Адже можна вдягнути маски, обробляти руки чи носити рукавички. І країна б не страждала", - обурюється вона.

Мироненко підкреслює - доки людство отримає вакцину від коронавірусу, може пройти близько двох років.

Весь цей час людям доведеться користуватись засобами захисту, щоб зберегти своє здоров'я, але це не значить, що весь цей час суспільство має жити в атмосфері суцільних заборон.

Наукових доказів, що саме транспорт - ключова ланка у розповсюдженні коронавірусу, немає, каже Павло Ковтонюк, колишній заступник міністра охорони здоров'я.

Ключове питання - дотримання гігієни і протоколів соціальної дистанції, як це і працює в інших європейських країнах.

"В метро всі заражаються не тому що один на одного кашляють, - пояснює він. - В метро багато спільних поверхонь, яких всі торкаються. Люди потім торкаються обличчя і очей, не миють рук, через це вони заражаються".

Політична доцільність

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Попри хвилю критики політолог Володимир Фесенко вважає дії уряду виправданими.

"У нас перестрахувалися і пішли на випередження,- каже він. - Думаю, це одна з причин, чому у нас епідемія не набула таких масштабів, як в найбільших європейських країнах або в США".

"Якби не було обмежень по метро, я думаю, що масштаби епідемії в нас були б набагато гіршими", - додає експерт.

Він також переконаний, що уряд, копіюючи досвід Європи, найближчим часом буде все більше послаблювати карантин, тож вже наприкінці травня питання з метро можуть вирішити.

Проблемою влади політолог Микола Давидюк бачить непрофесійність та небажання брати на себе відповідальність.

"В них нема тонких розумних підходів, немає розуміння, як відкрити метро безпечно, тому вони взагалі відмовляються ухвалювати складні рішення, щоб позбутись відповідальності", - вважає він.

В середньостроковій перспективі це може мати для Кабміну Дениса Шмигаля вкрай негативні наслідки.

"Їх заводили як суперефективних менеджерів, які повинні в країні побороти економічну кризу і COVID, - каже Давидюк. - Виходячи з останніх подій, я думаю, що цей уряд може не прожити більше ста днів. Як мінімум, вони просто не отримають вотум довіри від парламенту за рік".

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