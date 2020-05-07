Лебедята заплутались у сітки браконьєрів - ось як їх рятували
Двоє лебедят на водоймі у Волинській області заплуталися у сітях браконьєрів.
Їм загрожувала смерть, але патрульні екоінспекції врятували птахів.
В Україні триває сезон нересту риби. Однак це не надто заважає браконьєрам встановлювати сотні метрів сіток на річках та озерах України.
Від браконьєрських сітей страждає не лише риба, яка зараз нереститься, а й птахи.
І не всім щастить так, як цим лебедятам на Волині.
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