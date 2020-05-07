Чому місцеві еліти збунтувалися проти карантину Зеленського

Копирайт изображения Уніан Image caption Плакат на авто учасника акції підприємців під Кабміном, 6 травня 2020 рік

На виході з карантину в Україні відбувся демарш регіонів, тобто деякі місцеві еліти захотіли самостійно вирішувати, як це робити. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко взагалі пообіцяв, що його місто "чинитиме опір" Києву.

Міські голови та ради вважають, що краще розуміють, хто, коли й на яких умовах має першим виходити з карантину. У Черкасах уже й почали це робити за рішенням виконкому міської ради. Сам мер у цей час пішов у відпустку, але без діла не сидів: активно роздавав інтерв'ю медіа та записав відеовідповідь Зеленському.

Президент у зверненні до країни передав йому "привіт" за те, що "загубив календар" і вирішив виходити з карантину 1 травня, а не 12-го, як уся країна.

Наближення місцевих виборів у жовтні, брак у команді Зеленського власних кадрів у регіонах, фінансова скрута та урядові помилки в політиці щодо карантину - ось можливі пояснення регіонального демаршу.

У будь-якій державі в умовах кризи загострюються тертя між центром та регіонами.

Крім того, в умовах пандемії регіональні еліти посилюються по всьому світу. Є речі, які з усіх владних інстанцій до снаги зробити лише місцевим керівникам. Тільки вони можуть піти й особисто розігнати порушників карантину чи ухвалити рішення про закриття монастиря або гуртожитку, де захворіли люди. І це дарує нове відчуття власної значущості.

В українському випадку важливо, чи може це оживити старі примари федералізації та сепаратизму. Втім, експерти переконані, що цього разу ні про що подібне не йдеться, й радять насамперед подивитися в політичний календар цього року. А в ньому є червона дата - 25 жовтня 2020 року. День місцевих виборів.

Копирайт изображения Alamy Image caption Прем'єр Шмигать (зліва) та мер Івано-Франківська Руслан Марцінків (праворуч)

Етапи карантину - хто має визначати?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дозволив торговельній мережі "Епіцентр" працювати під час карантину з певними обмеженнями. Коли він це робив, навряд чи міг уявити, що розсипає по всій Україні цілий ящик яблук розбрату. Їх рівно стільки, скільки супермаркетів "Епіцентру" в регіонах.

"Карантин подвійних стандартів" - новий евфемізм, який підхопили один за одним міські голови по всій Україні: від Львова та Івано-Франківська до Одеси. Вони запитують уряд, чому гігантському "Епіцентру" можна де-факто торгувати вільно шпалерами та меблями, створюючи довжелезні черги, а будівельним магазинчикам на тій же вулиці - ні?

"Поліція приїжджає в "Епіцентр", їй показують лист від Шмигаля, що той дозволив працювати, й вона їде геть. Натомість вони помічають порушення в маленькому кіоску, що продає каву на виніс. Ми пробували впливати на "Епіцентр", вони нас посилають подалі", - розповів BBC News Україна міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

А мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що прогулянки одеситів містом у перші травневі вихідні та ще й без масок - це протест, а не безвідповідальність громадян.

"Що обурює людей? Керівництво (центральна влада в Києві - Ред.) це не розуміє, що люди бачать подвійні стандарти. Що комусь можна, а комусь ні… Це свого роду небезпечний протест… Що ви очікували після цього? Що народ удома буде сидіти? У нас і так були проблеми з дотриманням карантинних норм", - це фрагмент з емоційної промови пана Труханова під час засідання одеського оперативного штабу 4 травня.

Міський голова Одеси сидів за столом, але виступ його звучав, немов виборчий спіч з трибуни. Політична кампанія до місцевих виборів, що мають відбутися у жовтні цього року, стартувала, визнають аналітики. А регіональні еліти наважилися пограти мускулами в умовах карантину, підкачаними завдяки децентралізації.

"Це все вибори й ще раз вибори. Якби не було місцевих виборів, то ніхто з міських голів і не рипався б. Їм би цей карантин був на руку. Вони б могли посилатися на уряд. Мовляв, це приписи центральної влади, їх потрібно виконувати", - вважає політичний експерт "Дому демократії" Анатолій Октисюк.

Руслан Марцінків рішення про передчасний вихід з карантину в черкаському стилі не підтримує, але воліє більше повноважень.

"Замість того, щоб розглядати нас як партнерів у боротьбі з коронавірусом, нас сприймають як опонентів. Якби не місцеві ради разом із бізнесом, то у нас була б значно гірша ситуація по Україні. Звідки центральна влада знає специфіку Івано-Франківська чи Тернополя? У них Московський патріархат, а у нас - греко-католики й ПЦУ. Це трохи інші планети", - каже він.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Місцеві еліти вже готуються до виборів у жовтні 2020-го.

І нинішній регіональний демарш розглядають також як "отвєтку" на таку перспективу. Лише одним відео проходки в центрі Черкас на камеру та згадками про традиції Коліївщини можна було заробити електоральні бали й навіть пропозиції йти в президенти в коментарях у соцмережах.

"Наразі в регіонах у Зеленського немає представництва. У місцевих органах влади переважно сидять люди Порошенка, Тимошенко, десь є ще члени "Опозиційного блоку - За життя", а також проєкти регіональних еліт. "Слуги народу" не контролюють частину районних рад. Загалом нинішня ситуація показує кадровий провал та слабкість Зеленського", - вважає Анатолій Октисюк.

Тепер "слуги народу" думають, чи варто повернутися до ідеї префектів, тобто представників президента в регіонах, які будуть контролювати місцеві еліти. Чи не переступають вони правові "червоні лінії"?

"Небезпека в тому, що сьогодні мер Черкас вважає, що постанова Кабміну не поширюється на Черкаси, а завтра він може вирішити, що там не діє Податковий кодекс. Має бути баланс", - наголошує Євгенія Кравчук, заступниця голови парламентської фракції "Слуги народу".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Мер Черкас заявляє про тиск на нього з боку центру.

"Зараз ситуація в місті контрольована. Але якщо трапиться спалах коронавірусу, до кого будуть записувати звернення черкащани? Думаю, не до Анатолія Бондаренка, а до президента України, уряду, МОЗ", - додає вона.

"Коли працюють ресторани, які належать народним депутатам, тоді це нечесно щодо людей", - ось така заочна відповідь Геннадія Труханова. Він розповідає, що до нього приходять ресторатори і їх цікавить, чому в умовах карантину є недоторкані.

І міський голова прямо заявляє, що не боїться прокурорів, яких Київ може прислати "закрити рот". ГПУ та СБУ - це поки що єдині реальні важелі впливу для президента на місцях.

Чия рука в кишені громад?

Під час карантину частину підприємців уряд звільнив на два місяці від сплати податку на нерухомість, частиною якого є земельний збір.

"Чому не дати органам місцевого самоврядування можливість визначати, хто працює і платить податки, а хто ні й звільняється від них? Питання в несправедливості оподаткування", - твердить Руслан Марцінків.

За його підрахунками, бюджет Івано-Франківська втратив під час карантину 50 млн грн: 30 млн - це податок на дохід фізичних осіб, 12 млн - це плата за землю. Решта - це втрата частини єдиного податку, доходу від адміністративних зборів та оренди майна.

Анатолій Бондаренко взагалі заявляв про 100 млн грн, які Черкаси нібито недоотримали через карантинні обмеження. Хоча голова Черкаської ОДА Роман Боднар називає в рази нижчу цифру - 27,6 млн.

Копирайт изображения Фото Івано-Франківської ОДА Image caption Багато медиків в Україні досі не отримали обіцяних 300 % надбавки. Регіони та центр звинувачують одне одного в затримці.

Місцеві ради й голови також нарікають, що з 300% надбавки медикам, які лікують хворих на коронавірус, з центрального бюджету виплатили лише по 500-700 грн. Решту виділяють з міських бюджетів. А десь залучають бізнес. Частина лікарів досі не отримали цих виплат.

Уряд же показує пальцем на місцеву владу, що та не виконує зобов'язань перед медиками. Кабмін заявив, що переказав кошти в повному обсязі ще в середині квітня.

"Якщо центральна влада залазить у кишеню місцевого самоврядування, якщо фактично хоче поставити нас на коліна, то, може, вона теж має зменшити свої видатки на суддів, на прокурорів, на правоохоронні органи, тощо? Ми будуємо поліцейську державу?" - риторично запитує Руслан Марцінків.

Президент з реакцією на таку ситуацію не забарився. 6 травня у своєму відеозверненні він висловив обурення ситуацією з виплатою надбавок медикам.

"Усім головам ОДА доручаю найближчими днями повністю погасити заборгованість перед лікарями. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні та кожному медичному працівнику щодо одержання ними заробітної плати та надбавок", - заявив Володимир Зеленський. І пригрозив: "У тих регіонах, де будуть невиплати, голови ОДА щонайменше будуть позбавлені зарплати, а можливо, і позбавлені своїх посад".

Чи будуть справи?

Органи місцевого самоврядування діють на основі законів та Конституції . Постанови Кабміну регулюють роботу насамперед районних та обласних державних адміністрацій.

"Конституційні права й свободи громадян можна обмежувати лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Ось якщо Кабмін хоче запровадити карантинні обмеження саме в правовій площині, то має оголосити надзвичайний стан. Інакше як він може вимагати від місцевої влади дотримуватися карантину, що діє всупереч конституційному порядку? " - пояснює юридичні колізії Андрій Магера, юрист, ексзаступник голови ЦВК.

Він вважає, що порушити кримінальну справу проти міського голови за зрив карантину неможливо, навіть у Черкасах.

Копирайт изображения Unian

"По-перше, людина у відпустці. По-друге, він не брав участі в засіданні виконкому Черкаської міської ради. Я не бачу тут кримінальної статті: ні перевищення, ні зловживання повноваженнями, ні тим паче сепаратизму", - вважає юрист.

Так само в цій ситуації не вдасться застосувати статтю про умисне зараження людей, оскільки потрібно було б довести прямий злий умисел. Передчасний вихід із карантину таким не вважається.

Отож, поки що регіональний демарш - це передвиборчий "пілот" регіональних еліт, які відчули "силу моменту" й зрозуміли свій потенціал.

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