Смерть від коронавірусу. Як Рада застрахувала медиків

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Страхові виплати від 600 тисяч до 1,5 млн гривень - стільки депутати пообіцяли медикам у разі смерті чи інвалідності через коронавірус.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 3376-1, яким застрахувала медиків у разі смерті від коронавірусу. Медпрацівників прирівняли до військових.

"Медичні працівники, що протистоять поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, як і військовослужбовці, що боронять державу на Сході, перебувають на передньому флангу оборони", - йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Тож у разі смерті медпрацівника державного або комунального закладу охорони здоров'я від COVID-19, його за статусом прирівняли до військового, який проходив військову службу і загинув.

Членам сім'ї медиків гарантують такі ж права, які мають рідні військовослужбовців, які загинули.

Депутати зібрались на цю позачергову сесію завдяки підписам, які зібрала фракція Петра Порошенка "ЄС" серед опозиції та кількох представників "Слуги народу".

"ЄС" зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про страхування медиків і пропонували за нього проголосувати.

Але депутати фракції "Слуга народу" після оголошення позачергового засідання зареєстрували свій альтернативний законопроєкт про страхування. За нього ж і проголосували.

Що дадуть лікарям?

За цим законом, медпрацівники мають отримати страхові виплати у таких випадках:

У разі інвалідності протягом одного року через COVID-19, якщо таке захворювання пов'язане з виконанням професійних обов'язків. Медик може розраховувати на суму, не меншу, ніж 300-кратний розмір прожиткового мінімуму. Це приблизно 630 тисяч гривень.

У разі смерті медпрацівника, який працює в умовах підвищеного ризику зараження. Його родина може розраховувати на суму в 750-кратний прожитковий мінімум. Це приблизно 1,5 млн гривень. Страховку виплачують разово та в рівних частинах членам сім'ї, батькам та утриманцям померлого протягом місяця.

У "ЄС" пропонували застрахувати і лікарів, які захворіли на коронавірус, та виплачувати їм страхові виплати. Проте цю пропозицію у парламенті не підтримали.

У партії "Слуга народу" заявили, що лікарям, які працюють з хворими на COVID-19 і так мають виплатити 300%-ву надбавку до зарплати.

Напередодні на засіданні Кабміну і прем'єр Денис Шмигаль, і міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорили, що з виплатами цих надбавок є проблеми. Гроші уряд виділив, але не до всіх лікарів вони дійшли.

Що ще ухвалила Рада?

Також Верховна Рада підтримала закон, який підвищує розмір допомоги медикам у разі тимчасової непрацездатності. Наприклад, якщо лікар контактував з хворим на COVID-19 і його відправили на самоізоляцію, то йому мають платити 100% середньої заробітної плати.

Людям, які лікуються у медзакладі, або перебувають на самоізоляції під медичним наглядом через COVID-19, мають виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% від середньої заробітної платні.

Також Рада проголосувала за закон, який має запровадити масове тестування на COVID-19 в Україні та зобов'язати оприлюднювати дані про ці тести. Зокрема, мають регулярно і за гроші бюджету тестувати медиків і правоохоронців.

Крім того, депутати зобов'язали МОЗ регулярно звітувати про закупівлю, розподілення і наявність ліків, засобів захисту у лікарнях від COVID-19 .

Кожен п'ятий інфікований - медик

В Україні кожен п'ятий з 13 тисяч інфікованих - це медичний працівник.

У ВООЗ вважають тривожним рівень у 10%, а показники в Україні перевищують цей рівень більш ніж удвічі, зазначили депутати у пояснювальній записці.

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Автори закону розповідають про те, що обов'язком держави є забезпечити медиків якісними засобами захисту і соціальними гарантіями. Медики у всіх регіонах скаржаться на нестачу масок, захисних костюмів, рукавичок.

Відомо, що протягом перших місяців пандемії захист лікарям закуповували благодійники, волонтери і місцеві громади.

А довкола закупівлі першої партії захисних костюмів для медиків за державні кошти стався гучний скандал.

П'ять тижнів у МОЗ не могли почати закупівлі.

А на початку квітня МОЗ закупило костюми для українських медиків майже двічі дорожче, ніж це роблять зазвичай міжнародні організації. Витратили на це десятки мільйонів гривень, але костюми досі не поставили до України.

Привезти костюми мають орієнтовно після 11 травня, коли в Україні вже пом'якшать карантин.

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