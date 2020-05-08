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Уже з 11 травня в Україні суттєво пом'якшать карантин, відкриють парки та дозволять працювати багатьом бізнесам, хоча й з обмеженнями.

Уряд не приховує: таке рішення ухвалили насамперед тому, що карантин - завеликий фінансовий тягар для бізнесу та багатьох працівників.

Однак, щодня в Україні реєструють по 400-500 нових хворих на Covid-19, і їхня кількість суттєво не падає, хоча і є набагато меншою, ніж у найбільш уражених коронавірусом країнах Європи.

А 8 травня, усього за кілька днів до пом'якшень, у МОЗ відзвітували про рекордну для України кількість смертей людей із коронавірусом за добу - 21.

Чи готова Україна до послаблення карантинних обмежень за таких умов, чи варто чекати сплеску захворюваності після цього і які можуть бути загрози?

"Ризиковане пом'якшення"

Копирайт изображения Reuters Image caption Протест під Кабінетом міністрів з вимогами пом'якшити карантинні заходи та допомогти малому бізнесу

Після повідомлення уряду про послаблення обмежувальних заходів, міністр охорони здоров'я Максим Степанов визнав: пом'якшення є ризикованим і до нього вдалися насамперед з економічних причин.

"На наше переконання, пом'якшення в тому вигляді, в якому ми робимо, досить ризиковані", - сказав міністр 4 травня на позачерговому засіданні Кабміну.

Він визнав, що суттєвого зменшення захворюваності поки що немає, але "карантин починає дуже сильно впливати на економіку".

Втім, в уряді запевняють, що послаблення карантину не означає його повного скасування - частина обмежувальних заходів будуть діяти щонайменше до 22 травня.

Далі, каже влада, спостерігатимуть за тим, як розвиватиметься ситуація, і діятимуть відповідно.

ВООЗ же рекомендує європейським країнам послаблювати обмежувальні заходи лише у тому випадку, якщо виконана низка умов.

Серед них зокрема такі: передачу вірусу вдалося взяти під контроль, а заклади охорони здоров'я мають достатній потенціал, аби виявляти, ізолювати, лікувати і тестувати всіх інфікованих.

Чи пройшла Україна пік?

Спочатку пік захворюваності в Україні влада прогнозувала на середину квітня - в районі Великодніх свят, потім через запроваджений карантин ці прогнози змістилися на кілька тижнів вперед.

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні

Станом на зараз, на думку деяких фахівців, дуже різкого піка захворюваності може не бути взагалі.

Завдяки обмеженням він був згладжений і може виглядати як так зване "плато" - без різких сплесків, але і без очевидного падіння, кажуть вони.

"Я думаю, що (гострого. - Ред.) піку як такого не буде. Такі цифри, 400-500 випадків на день, ми спостерігали ще наприкінці квітня. Тому я думаю, що ми вже вийшли на плато. Якийсь час захворюваність буде триматися на цьому рівні", - розповів у коментарі ВВС News Україна інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Імунолог Федір Лапій також вважає, що стала кількість хворих - результат карантинних заходів, і різкого сплеску не чекає.

"Хоча й можемо нарікати на недостатню кількість тестування, але разом з тим, система надання медичної допомоги для тяжкохворих справляється", - вважає він.

А от Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках, говорить про те, що офіційну статистику просто неможливо використати, аби оцінити реальну ситуацію із Covid-19.

За його словами, в Україні роблять для цього замало тестів.

"Українська система тестування (в середньому 5-6 тисяч тестів методом ПЛР на добу. - Ред.) не була і не є здатною інформувати уряд про реальну ситуацію з поширенням коронавірусу", - написав він у фейсбуку.

"Думаю, що рішення про пом'якшення карантину уряд приймає виходячи з двох критеріїв. Перше - люди уже самі пом'якшили собі карантин. Друге - лікарні не переповнені важкими хворими", - додає він.

Що буде після пом'якшення?

Чи призведе пом'якшення карантину до нового сплеску захворюваності, фахівці однозначно не говорять.

Усе залежить від владної стратегії виходу з карантину та того, наскільки обережними будуть самі люди.

"Думаю, що пікового сплеску не буде, можливо, буде невелике підвищення деякий час. Все залежить від стратегії уряду", - розповідає Юрій Жигарєв.

"Я не думаю що це пом'якшення якимось чином негативно вплине на статистику. Але за умови, коли ми будемо дотримуватися усіх правил, - дистанціювання, використання санітайзерів, масок в громадських місцях тощо", - каже Федір Лапій.

Однак такий відносний оптимізм поділяють не всі.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська вважає, що спалах після пом'якшення карантину Україну все ж буде.

"Зараз ми всі в ізоляції, ми дотримуємося обмежувальних заходів, коли вони будуть пом'якшуватися, ми будемо бачити зростання захворюваності. Ми не знаємо, як буде вести себе вірус влітку", - цитує коментар пані Голубовської агенція "УНН".

Загрози

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Низький рівень тестувань і неможливість скласти об'єктивну картину із захворюваність Павло Ковтонюк називає найбільшою загрозою для українців.

"Проблема в тому, що не працює система тестування-виявлення-ізоляції. Карантин у Європі вводили в першу чергу для розгортання цієї системи", - наголошує він.

Вихід із карантину за такої ситуації може бути дуже ризикованим:

"Спалах в країні ще триває, він один із найактивніших у Європі. При цьому, ми не знаємо його реального масштабу... Карантин, який дотепер був єдиною надією уряду, більше не працює... Але і виходити з нього без налагодженого тестування та ізоляції - дуже ризиковано".

А Юрій Жигарєв звертає увагу на ще одну загрозу - послаблення карантину та вихід людей на роботу відбувається, а рух транспорту, за планами уряду, і далі буде обмежений.

"Якщо дозволять працювати бізнесу, різним установам, а транспорт не запустять, то як люди будуть добиратися на роботу? Вони будуть набиватися по 6 людей в одну машину?" - зауважує Жигарєв.

"Ну тоді в таких умовах заразитися можна набагато ймовірніше, ніж в метро. Бо в метро, хоч вентиляція нормальна", - застерігає він.

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