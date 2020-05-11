"Як я втекла з Північної Кореї і стала зіркою"

Колись ця жінка грала на акордеоні у пропагандистському ансамблі у Північній Кореї. Але 15 років тому Ю Хун Джо втекла до Південної Кореї, і тепер веде там телешоу.

На своїй новій батьківщині вона вже стала телезіркою завдяки програмі про таких, як і вона, втікачів від диктатури. Та розповіді деяких із них і досі змушують жінку плакати.

Ю Хун Джо вважає, що народити дітей у вільній країні було її найкращим подарунком для них. Хоч вона й сама все більше й більше вважає Південну Корею домом, її досі дратує, коли молодший син перебирає їжею.

"Подумую відправити його до Північної Кореї," - сміється зірка.

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.