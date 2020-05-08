Коронавірус: чому в деяких симптоми тривають тижнями

Image caption Девід кілька тижнів спілкувався з донькою через вікно у вітальні

Світ Девіда Харріса зменшився до розмірів вітальні.

Сім тижнів тому у нього з'явилися симптоми Covid-19. Він каже, що це було схоже на сильний грип.

Тоді 42-річний британський архітектор-фрілансер вперше самоізолювався у власному будинку в Бристолі з дружиною і маленькою донькою.

Через два тижні йому стало краще, але ще через два, на подив Харріса, симптоми повернулися.

"Це була якась мінісага з поверненням симптомів, я взагалі цього не очікував", - говорить він.

"Друга хвиля була набагато сильнішою - ті ж симптоми грипу, але із задишкою, через яку я був впевнений, що у мене коронавірус. Потім два тижні я, як мені здавалося, йшов на поправку", - розповідає він.

"А потім, на сьомий тиждень, симптоми знову повернулися. У мене почалася третя хвиля. На щастя, вони були не такими сильними, але все одно значними", - говорить Девід Харріс.

Вирішивши, що краще не ризикувати, Девід продовжив самоізоляцію. Він не залишав вітальню свого будинку, переодягався тільки коли виходив прийняти душ, їв і спав на самоті.

Дружина Девіда підносила 10-місячну доньку Міллі до вікна вітальні і показувала її чоловікові, щоб вони могли "поспілкуватися" через скло.

Хвороба вимотала Девіда. Він не розумів, що з ним буде далі.

"Найскладніше - вирішити, коли звертатися за допомогою. Витрачати час Національної служби охорони здоров'я марно я не хотів, тому що, очевидно, є люди, яким важче, ніж мені", - розповідає він.

"Але мені і не хотілося опинитися в ситуації, коли в найнебезпечніший момент не наважуєшся звернутися за допомогою, а потім через те, що ти вчасно цього не зробив, відбувається щось погане", - говорить він.

"Коли симптоми в перший раз повернулися, коли мені вперше стало гірше, було досить лячно. Я не розумів, чи значить це, що все скінчено. Досить страшно, коли тобі стає гірше, а ти думав, що йдеш на поправку".

"Кричала в агонії"

49-річна Фелісіті, мешканка Лондона, вперше відчула симптоми Covid-19 шість тижнів тому. Але, як і у Девіда, хвороба у неї проходила складно.

"Найважче було подолати перші десять днів важкої хвороби, думати, що одужуєш, а потім зіткнутися з сильнішими симптомами", - говорить вона.

Image caption У Фелісіті симптоми тривали шість тижнів

"На п'ятий тиждень хвороби мій партнер мусив викликати "швидку"- у мене так болів живіт, що я просто кричала в агонії", - розповідає жінка.

"Дуже складно було зрозуміти - це наслідки вірусу? Це відповідь імунної системи? Запалення? До зараження у мене не було проблем зі шлунком, але п'ятий тиждень був просто жахливим", - каже вона.

Фелісіті довго не могла позбутися симптомів, і тижні хвороби втомили її.

"Я провела величезну кількість часу в ліжку, відновлюючи сили. Весь цей досвід - хвороба і спроби одужати, - з психологічної точки зору був приголомшливим", - говорить вона.

Ані Фелісіті, ані Девід не перевірялися на Covid-19, але лікарі сказали їм, що, цілком ймовірно, це коронавірус. Обох також запевнили, що зараз вони вже не можуть нікого заразити.

Більшість одужує швидко

Проблема в тому, що ми ще багато не знаємо про коронавірус. Вчені не розуміють, наприклад, чому у частині хворих симптоми тривають лише кілька днів, а в інших, фізично міцних людей, не припиняються тижнями.

Філіп Готард, консультант Лондонської клініки тропічних хвороб, підкреслює, що переважна більшість тих, хто заразився, порівняно швидко і повністю видужують.

"У когось довго не припиняється кашель. Деякі пацієнти відчувають сильну втому, виснаженість. Цей занепад сил може тривати від трьох до шести тижнів", - говорить він.

"Це великий стрес, особливо для молодих і здорових людей, які до такого не звикли. Для них повільне і нерівномірне відновлення від хвороби - це шок", - зазначає медик.

"Але такий ефект буває і під час інших захворювань, коли пацієнти відновлюються після гострої форми зараження. Їх стан то погіршується, то поліпшується, у них бувають хороші і погані дні", - говорить він.

Професор-епідеміолог з Королівського коледжу Лондона Тім Спектор каже, що дані, зібрані за допомогою спеціального додатка Covid Symptom Study, свідчать, що ті, хто заразився коронавірусом, починають відновлюватися приблизно через 12 днів.

"Але ми також спостерігаємо велику кількість людей, у яких симптоми зберігаються набагато довше, в деяких випадках понад 30 днів", - говорить він.

"Ми вивчаємо нові дані за допомогою штучного інтелекту. Незабаром ми навчимося визначати, яке поєднання симптомів і факторів ризику призводить до такої тривалості симптомів", - говорить він.

Наразі стан Девіда та Фелісіті покращується. Як вони сподіваються, остаточно.

Але Covid-19 - це вірус, який з'явився лише кілька місяців тому. Він продовжує робити нам виключно неприємні сюрпризи.

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