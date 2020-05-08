Копирайт изображения Пресслужба президента Image caption Зустріч Зеленського та директорки МВФ Крісталіни Георгієвої у Давосі, січень 2020 року.

Після багатомісячних переговорів МВФ вирішив "переключитися" з програми розширеного фінансування (EFF) для України на удвічі коротшу програму stand-by.

Чому так сталося і що це означає для України?

"Безпрецедентна невизначеність"

У МВФ кажуть, що так сталося через кардинальні зміни у всьому світі через пандемію коронавірусу, яка принесла "безпрецедентну невизначеність щодо економічних та фінансових перспектив". А тому у фонді хочуть зосередити зусилля на короткостроковій стабілізації.

"Зараз тривають онлайн переговори щодо узгодження політики, яка може бути підтримана фондом радше в рамках програми stand-by, а не в рамках програми розширеного фінансування", - заявив речник МВФ Джеррі Райс.

Він також зазначив, що "коли ситуація відновиться, фокус знову може зміститися на розв'язання проблем довгострокових структурних реформ в Україні".

У міністерстві фінансів підтвердили, що МВФ пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування. Проте, згідно з повідомленням, остаточне рішення ще не узгоджено, а переговори триватимуть наступного тижня.

Водночас у Мінфіні наголошують: "Сума програми на відповідні періоди залишається незмінною". А от її тривалість зміниться - тепер це буде 1,5 роки, а не три.

Яка різниця?

Програма розширеного фінансування (EFF), про яку Київ домовлявся з МВФ від літа минулого року, передбачала низку структурних реформ в економіці. За нею Київ сподівався отримати до 8 млрд доларів впродовж трьох років. Ця програма також мала розблокувати позики від інших міжнародних кредиторів - Світового банку, ЄС, ЄБРР - ще на близько 2 млрд доларів.

У МВФ є й інший кредитний інструмент - так званий stand-by ("напоготові"). Фактично, це "швидкі гроші" для розв'язання точкових проблем впродовж обмеженого часу. Саме про нього тепер буде йти мова в переговорах з Україною.

І за цією програмою, за словами заступника виконавчого директора МВФ Владислава Рашкована, Київ може отримати ті ж 5 млрд доларів у наступні півтора року, як і планувалося раніше за програмою розширеного фінансування. Що стосується фінансування від інших кредиторів - воно залишиться незмінним.

Що ж змінилося?

За останні пару місяців багато чого змінилося - уряд, зовнішня кон'юнктура, прогноз для економіки. Певним чином змінилися і пріоритети уряду, - пояснює Владислав Рашкован на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, твердить він, фонд розуміє, що за нинішніх обставин проводити структурні реформи дуже складно - не лише Україні.

"Це є проблемою для багатьох урядів, не лише для уряду Дениса Шмигаля", - каже Владислав Рашкован, додаючи, що відбувається і в інших країнах. "За останні два місяці МВФ не затвердив жодної нової програми EFF".

Що стосується розширеної програми, то в МВФ запевняють, до неї можна буде повернутися після того, як коронавірусна криза завершиться.

Проте оглядачі в Україні дають більш різкі оцінки того, що сталося.

"На короткому повідку"

Копирайт изображения AFP

Востаннє заміна "довгої" EFF-позики від МВФ на "коротку" програму stand-by для України відбувалася наприкінці 2018 року, коли Київ отримав гроші після понад півторарічної перерви. Тоді переговори з урядом Володимира Гройсмана так само тривали багато місяців, а їх головною темою було складне рішення про підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня.

Каменем спотикання переговорів, що відбувалися за нової влади було збереження стабільності банківської системи, а якщо конкретніше - питання націоналізації "ПриватБанку" і ухвалення закону, який унеможливлює його повернення попереднім власникам.

Це питання так і не було вирішено до початку коронавірусної кризи.

А далі проблеми почали лише додаватися.

"Це і період кризи, коли треба підтримати штани, і який об'єктивно робить неможливою низку реформ, - пояснює інвестиційний банкір Сергій Фурса. - І відсутність політичної волі до реформ, що проявляється як у кадрових рішеннях, так і у відкаті багатьох реформ".

Економіст також вважає, що міжнародних кредиторів могли насторожити "вихолощена" земельна реформа, звільнення керівників митниці та податкової, а також "атака на незалежність антикорупційних органів та НБУ".

Але є й ще одна причина, вважає Сергій Фурса, - це "спроба грати нечесно" з "антиколомойським законом". Звідси - і рішення МВФ тримати Київ "на короткому повідку".

"МВФ змінює програму, залишаючись другом України. Але не довіряючи українській владі. В підсумку, українська економіка отримає підтримку, а українська влада не отримає простору для маневру, щоб обдурити".

Депутати планують повернутися до розгляду "антиколомойського" закону 13 травня. Але виглядає, що після останніх заяв МВФ ті, хто критикував його, отримали додаткові аргументи, а готових проголосувати "за" може поменшати.

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