Чому у жінок голова болить частіше, ніж у чоловіків?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Головний біль у жінок - це не лише наслідок гормональних коливань

Кожен з нас знає, що таке головний біль, але вчені кажуть, що жінки знають про це краще, бо частіше страждають на цей недуг.

І якщо ви подумали, що причина криється у гормональних коливаннях, притаманних жінкам, то будете не зовсім праві. Бо це буде лише одна із причин.

Відповідаючи на запитання, винесене у заголовок, лікарі радять також враховувати те, що загалом чоловіки скаржаться на біль і звертаються до лікарів рідше.

Утім, зважаючи і на цей фактор, частота проявів головного болю у жінок все одно більша.

Спочатку про гормони

За своїми фізіологічними особливостями у жіночому організмі щомісяця відбуваються гормональні зміни, в залежності від фази менструального циклу, і як наслідок - головний біль.

Окрім того, ці гормональні зміни впливають на психоемоційний стан жінки, який ще називають передменструальним синдромом. Коли збільшується роздратування, а стійкість до стресу знижується, може порушуватися сон. І це також стає причиною головного болю, розповідає ВВС News Україна лікар-невролог Юлія Івченко.

Вагітність, годування груддю позначаються на якості сну, стають причиною стресу та емоційного перенавантаження, і як наслідок – головного болю.

А ще клімакс, коли жінки схильні до розвитку гіпертонічної хвороби, остеопорозу, зниження рівня вітаміну D.

"Тому, маючи настільки виражений причинно-наслідковий зв’язок, жінки частіше мають прояви головного болю", - підсумовує Юлія Івченко.

Копирайт изображения BBC Reel Image caption Чоловіки і жінки відчувають біль по-різному, і не лише головний біль

Загадкова мігрень

Окремо варто говорити про мігрень. Цей виснажливий біль частіше переживають жінки. Загалом, від мігрені страждає кожна п’ята жінка і лише один із 15 чоловіків.

Але остаточно причини, чому жінки страждають більше, не з’ясовані, як і загалом причини мігрені.

Науковці вважають, що у світі близько 10 відсотків людей страждають на мігрень – сильний, виснажливий, головний біль, що пульсує і вражає половину голови.

У чоловіків частіше зустрічається кластерний біль - сильний з одного боку голови, зазвичай навколо ока, який може супроводжуватися сльозотечею і набряком навколо очей.

Про мігрень все ще дуже мало відомо. Лікарі не знають, що саме є причиною цього болю.

Серед наукових гіпотез є навіть генетичні фактори, бо існують дослідження, які доводять, що дві третини тих, хто має мігрень, зізнавалися, що такий же недуг мав хтось із батьків чи старших рідних.

Більша залежність від емоцій

Одне з досліджень, яке опублікувало британське видання Daily Mail, доводило, що статистика мігрені щодо жінок і чоловіків пояснюється також тим, що вони по-різному сприймають будь-який біль.

Це був один із висновків великого дослідження мозку 1000 добровольців - чоловіків і жінок - за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). Вчені дійшли висновку, що чоловічий і жіночий мозок дуже відрізняються.

Копирайт изображения AFP Image caption Емоції позначаються на інтенсивності болю

Втім, публікувалися дослідження і протилежного змісту – про те, що насправді не мозок різний, а занадто сильними є гендерні стереотипи.

Вважається, що чоловіки і жінки по-різному відчувають різний біль через те, що емоції – особливо гнів, стрес - відіграють не останню роль у сприйнятті болю взагалі і головного болю зокрема. А оскільки жінки емоційніші, ніж чоловіки, то ці емоції позначаються на інтенсивності болю.

Голова не болить просто так

Проте є досить багато причин, через які голова болить як у чоловіків, так і у жінок. Ось деякі з них, які називає лікар-невролог Юлія Івченко.

підвищення артеріального тиску (частіше у чоловіків)

гормональні зміни при порушенні роботи щитоподібної залози, наднирників, статевих залоз

зневоднення (наприклад, внаслідок кишкових розладів, праці в спекотних умовах, значне фізичне навантаження)

інтоксикація організму

стреси

порушення сну

шкідливі звички (наприклад, куріння сприяє згущенню крові, погіршення еластичності і тонусу судин)

спазм шийних м’язів, через довготривале проводження часу з гаджетами і комп’ютерами - неправильне положення під час сну, відсутність фізичної активності

певні захворювання, серед яких церебральний атеросклероз, цукровий діабет, проблеми ЛОР органів, стоматологія, невралгії, залізодефіцитна анемія

І цей неповний перелік – ще один доказ того, що легковажити із головним болем, особливо періодичним і частим, як чоловікам, так і жінкам, не варто. Бо часто це – сигнал якогось захворювання в організмі, яке потребує медичного втручання.

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