Крізь захисні окуляри: очі українських медиків, які борються з коронавірусом

Ми зробили підбірку фотографій українських медиків, які кожного робочого дня ведуть боротьбу з коронавірусом.

Копирайт изображения Serhii Hudak/Ukrinform/Barcroft Media/Getty Images

Усі вони - різного віку та статі, але всіх їх об'єднує робота в обласній клінічній інфекційній лікарні в Ужгороді.

Копирайт изображения Serhii Hudak/Ukrinform/Barcroft Media/Getty Images

Станом на 8 травня в Україні виявили понад 14 тисяч хворих на Covid-19, близько 650 з них мешкають на Закарпатті.

Копирайт изображения Serhii Hudak/Ukrinform/Barcroft Media/Getty Images

До 22 травня в Україні продовжили карантин, щоправда, з 11 травня його режим трохи пом'якшать, але медики закликають усіх бути дуже обачними і берегти своє здоров'я.

Копирайт изображения Serhii Hudak/Ukrinform/Barcroft Media/Getty Images

В Україні кожен п'ятий з 13 тисяч інфікованих - це медичний працівник. У ВООЗ вважають тривожним рівень у 10%, а показники в Україні перевищують цей рівень більш ніж удвічі.

Копирайт изображения Serhii Hudak/Ukrinform/Barcroft Media/Getty Images

Протягом перших місяців пандемії захист українським лікарям закуповували благодійники, волонтери і місцеві громади. Засобів захисту не вистачало, а подекуди його просто ніде було купити.

Навіть на цих фотографіях з однієї української лікарні видно, що маски, окуляри та захисні головні убори у лікарів дуже відрізняються. Ймовірно - це наслідок ситуації, коли засоби захисту шукали всюди і через кого тільки було можливо.

Копирайт изображения Serhii Hudak/Ukrinform/Barcroft Media/Getty Images

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