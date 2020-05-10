Які мультфільми показують у Північній Кореї

У Північній Кореї для дітей щодня готують півгодинну телепрограму. Дитячий блок на державному телебаченні пропонує кіно, програми про талановитих дітей, мультфільми.

Є в цій закритій країні і свої дитячі серіали, один із яких виходять вже 100 сезонів.

В Північній Кореї влада дуже вимогливо ставиться до поширення пропаганди, тому навіть дитячий контент нав'язує ідеї колективізму і мілітаризації.

То які мультфільми і про кого знімають в Північній Кореї?

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