Які мультфільми показують у Північній Кореї
У Північній Кореї для дітей щодня готують півгодинну телепрограму. Дитячий блок на державному телебаченні пропонує кіно, програми про талановитих дітей, мультфільми.
Є в цій закритій країні і свої дитячі серіали, один із яких виходять вже 100 сезонів.
В Північній Кореї влада дуже вимогливо ставиться до поширення пропаганди, тому навіть дитячий контент нав'язує ідеї колективізму і мілітаризації.
То які мультфільми і про кого знімають в Північній Кореї?
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