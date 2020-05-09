"Я зустрів 9 травня 1945 в Берліні" - спогади ветерана

Ветеран Другої світової війни, українець Семен Мамчур, 9 травня 1945 року зустрів у Берліні.

Він пройшов усю війну - побував у Харкові, Москві, тодішньому Ленінграді під час блокади, а завершенням війни для нього був саме Берлін. Усе життя 9 травня залишалося для нього величезним святом.

ВВС News Україна поспілкувалася з Семеном Мамчуром у квітня 2015 року. Через пів року після інтерв'ю він помер у віці 96 років.

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