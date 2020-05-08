"Як вилікуюсь, хочу навчитися їздити на велосипеді" - киянка з COVID-19

Більшість українців, які перехворіли на COVID-19, надають перевагу анонімному спілкуванню. А от Олена Ганцяк-Каськів погодилася на інтерв'ю з ВВС News Україна.

У розмові із кореспондентом ВВС News Україна Альбієм Шудрею вона розказала, що відчуває людина в той момент, коли усвідомлює, що вона підхопила коронавірус, наскільки важливо відчувати підтримку рідних та друзів, що хочеться зробити в першу чергу після перемоги над хворобою.

Пані Олена є головою ГО "Український центр Ненасильницького спілкування і примирення "Простір гідності". Коронавірус у себе вона виявила після повернення з Італії.

Ось її розповідь.

Відео Альбія Шудрі.

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