МВФ чи Коломойський: кого обере Україна
Цей тиждень має дати відповідь на запитання, чи відновить Київ співпрацю з МВФ, яку українські підприємці та економісти називають чи не єдиною надією на порятунок економіки під час коронавірусної кризи.
У Києві розраховували отримати від МВФ та інших міжнародних кредиторів до 10 млрд доларів.
Проте у квітні укладення нової програми з МВФ було поставлено на паузу. Причина - понад 16 тисяч правок, які депутати внесли у досить специфічний проєкт закону, що стосується націоналізованих банків.
Депутати змінили процедуру, і у другому читанні правок буде менше, а їх розгляд - швидшим.
Але так само скоротилася і пропонована МВФ програма - з трьох до півтора року. Її сума, очевидно, буде пропорційно меншою.
Чому закон про українські банки є таким важливим для МВФ, а співпраця з МВФ - для України?
Відео Анастасії Зануди та Романа Лебедя.
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