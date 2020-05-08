Америка в боргах і без роботи: про що говорить жахлива статистика і чи все так погано?

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Відкрийте Каліфорнію". Багато американців хочуть повернутися на пляжі і на роботу. Деякі - тільки на пляжі

Економіка США здала аналіз на коронавірус, і результати виявилися невтішними. Головний тест карантину - на рівень зайнятості - показав, що хвороба прогресує і загрожує найбільшому бізнес-організму планети серйозними проблемами, які зажадають тривалої реабілітації.

Безробіття в Америці досягло небачених з часів Великої депресії 14,7%. Лише за місяць карантин знищив понад 20 млн робочих місць в головній економіці світу, показав перший за час карантину докладний звіт про ринок праці, опублікований у п'ятницю.

Це безпрецедентний провал для країни, яка аж десять років після фінансової кризи 2008-2009 років із приголомшливою завзятістю понад 100 місяців безперервно створювала, а не втрачала робочі місця і в підсумку до лютого скоротила безробіття до мінімального за півстоліття значення в 3,5%.

Все це в минулому.

Але є нюанси: наприклад, більшість безробітних не зайняті тимчасово, але зберегли робочі місця, а інші обрали гігантські виплати замість низьких зарплат - до кінця липня влада збільшила виплату по безробіттю в середньому до 4 тисяч доларів на місяць зі звичайних півтори тисячі. Для цього Америка залазить в трильйонні борги, небачені навіть для головного боржника планети. Але про це нижче.

Для президента Дональда Трампа така ситуація - неприємні новини. Йому потрібно переобиратися на другий термін в листопаді, і до пандемії його козирем був вражаючий економічний ріст. Трамп ставив собі в заслугу вміння створювати робочі місця і примножувати багатство в найбагатшій країні світу. Фондовий ринок бив рекорди, виборці не звертали уваги на сумніви в тому, що це заслуга Трампа, а не Барака Обами, його попередника.

Однак коронавірус не тільки зробив США лідером за сумним показником смертності, а й поклав кінець найтривалішій в американській історії десятирічній фазі економічного підйому.

Економіка зупинилася, і Трамп хоче якомога швидше запустити її, попри загрозу життю і здоров'ю громадян.

"Чи постраждають люди? Так. Хтось постраждає сильно? Так. Але ми просто зобов'язані відкрити країну, і ми зобов'язані зробити це якомога швидше", - сказав він на цьому тижні.

Чи все так погано?

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп обіцяв американцям робочі місця. До пандемії з цим все було гаразд

З часів Великої депресії між двома світовими війнами безробіття в США жодного разу не набувало настільки загрозливих масштабів: попередній пік у 1980-х роках ледь перевищував 10%.

І тим більше країна ніколи в сучасній історії не втрачала відразу десятки мільйонів робочих місць: попередній рекорд належить 1945 року, коли скінчилася Друга світова і Америка перейшла з мобілізаційного військового на звичайний режим роботи. Але навіть тоді спад виявився в 10 разів нижчим - менше 2 млн робочих місць за місяць.

Швидко відіграти такі втрати і повернутися до довірусних рекордно низьких показників безробіття в найближчі роки не вийде, попереджають економісти. Однак надія на серйозне зростання зайнятості вже в другому півріччі є. І ось чому.

На відміну від Великої депресії, коли американці втрачали роботу остаточно, більшість нових випадків зараз - це люди в неоплачуваних відпустках. На них припадає майже 80% зростання безробіття, підрахував Bloomberg.

Коли карантин знімуть, багато хто з них негайно повернеться до роботи. Інші почнуть працювати, коли їм перестануть платити великі виплати з безробіття.

Схвалені Конгресом і підписані Трампом антикризові заходи на астрономічну суму більш ніж 3 трлн доларів включають додаткову допомогу з безробіття в 600 доларів на тиждень до кінця липня.

Це означає, що середня виплата досягне 978 доларів в тиждень. У момент, коли до США докотилася хвиля пандемії, половина всіх, хто зараз має право на підвищену допомогу, заробляли менше - 957 доларів на тиждень, наводить газета Wall Street Journal дані американського міністерства праці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Черга за заявами на допомогу з безробіття у Флориді. Сайт штату впав від напливу бажаючих, довелося роздавати формуляри вручну

В умовах, коли фрілансеру або далекобійнику вигідніше отримувати допомогу, а не повертатися до роботи, дані про безробіття можна вважати штучно роздутими. З іншого боку, вони як раз неповні.

Річ у тому, що ці цифри охоплюють тільки людей працездатного віку, які активно шукають роботу. І не враховують тих, хто хотів би, але не може знайти постійного місця і живе випадковими заробітками в умовах неповної зайнятості. І головне - тих, хто зневірився знайти місце, що в ситуації з карантином автоматично видаляє з ринку праці (і відповідно, з даних про безробіття) цілі когорти людей певних професій: від стюардес і офіціанток до діджеїв та гардеробників.

Приховане безробіття ще до кризи було проблемою. Поки влада сурмила про рекордно низькі показники, кістяк працездатного населення в розквіті сил роботу просто не шукав. Наприклад, кожен десятий чоловік у віці 25-54 років. В результаті офіційне безробіття серед цієї категорії ледь перевищувало 3%, хоча реально не працювали понад 12%.

У боргах

Проблеми ринку праці лише наслідок перебоїв у роботі американської економіки. Причина - карантин, причому не тільки в США, але і у всьому світі.

Копирайт изображения AFP Image caption Роздрібна торгівля завмерла. Ще недавно ця вулиця Лос-Анджелеса була жвавою

Вплив спаду в світі на американців ілюструє торгівля: за минулий місяць постачання вантажів в порти США скоротилося на 10%, підрахувало агентство Bloomberg.

Найбільший торговий партнер - Китай. З ним у Трампа в останні роки проблеми, і судячи з його риторики, розраховувати на швидке відновлення обсягів взаємної торгівлі не доводиться.

Також Китай - найбільший кредитор США. Він вважається власником американських державних боргів більш ніж на 1 трлн доларів. А зараз саме той час, коли Америці потрібні гроші.

Щоб підтримувати занурену в кому економіку на штучній вентиляції, США залазять в небачені борги.

Тільки за три місяці другого кварталу Америка займе 3 трлн доларів - це більше звичайного річного обсягу розміщення держборгу. У кризовому 2009-му Мінфін США за цілий рік залучив майже вдвічі менше, а в звичайному минулому році - втричі. Але за цілий рік.

Цього разу річна сума залучення боргу може перевищити 4 трлн доларів. Це майже дорівнює всьому бюджету США на цей рік - 4,8 трлн. А загальна заборгованість може виявитися вище річного обсягу американської економіки, що становить приблизно 20 трлн доларів.

Влада впевнена, що знайдуть кредиторів. Держборг США користується величезною популярністю у інвесторів. До того ж долар - резервна валюта, і США вільні друкувати її скільки завгодно.

Зараз мінфін випускає облігації, а центробанк (ФРС) частково викуповує їх на надруковані гроші. Уряду вигідніше оформляти емісію в борг по поточних нульових ставках, ніж друкувати і роздавати гроші зараз, а пізніше стерилізувати їх за підвищеними ставками, коли (і якщо) повернеться інфляція.

Однак крім держборгу зростає заборгованість людей. А вони гроші друкувати не вміють.

Борг американців за підсумками першого кварталу досяг рекордних 14,3 трлн доларів. Приріст забезпечили в основному іпотека, позики на навчання та покупку машин. Коли готувався цей звіт, карантину ще не було. У наступному напевно першу скрипку гратиме вже заборгованість по кредитних картах: слідом за урядом прості американці все глибше залазять в борги і витрачають майбутні доходи.

У розрахунку на те, що коронавірус піде, а економічне зростання повернеться.

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