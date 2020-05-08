Вчені отримали "чудове" зображення Юпітера
Астрономи створили чудове нове зображення Юпітера, простеживши яскраві ділянки тепла, що ховаються під вершинами хмар газового гіганта.
Фотографію зробив в інфрачервоному спектрі телескоп Gemini North на Гаваях. Це одне з найчіткіших зображень планети, яке колись робили з Землі.
Для досягнення високої роздільної здатності зображення вчені застосували методику під назвою "вдалі зображення", яка видаляє ефект розмитості від перегляду через бурхливу атмосферу Землі.
Цей метод передбачає отримання декількох знімків цілі та збереження лише тих сегментів зображення, де цей вплив бурхливої атмосфери перебуває на мінімальному рівні.
Коли всі "вдалі кадри" зібрані в мозаїку, з'являється чіткість, що виходить за рамки лише одного знімку.
Інфрачервоне світло має більшу довжину хвилі, ніж більш звичне видиме світло. Воно використовується для того, щоб робити зображення через туманність і тонкі хмари на вершині атмосфери Юпітера, щоб дати вченим можливість краще проаналізувати, як функціонує ця планета.
Дослідники хочуть краще зрозуміти, що спричиняє та підтримує метеорологічну систему газового гіганта, і зокрема великі бурі, які можуть вирувати десятиріччями і навіть сторіччями.
Дослідження, яке створило це інфрачервоне зображення, провели під керівництвом з Каліфорнійського університету в Берклі. Це було частиною спільної програми спостережень за участю телескопу Габбл та космічного апарату "Джуно", який наразі обертається навколо Юпітера.
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Факти про Юпітер
- Юпітер має діаметр в 11 раз більший за діаметр Землі, він також у понад 300 разів масивніший
- Юпітеру потрібно 12 земних років, щоб пройти по своїй орбіті навколо Сонця; "день" триває 10 годин
- За складом він нагадує зірку; в основному складається з водню та гелію
- Під тиском водень набуває стану, подібного до металу
- Цей "металічний водень" може бути джерелом магнітного поля
- Більшість видимих вершин хмар містять аміак та сірководень
- Велика Червона пляма - це гігантський вихор, розмір якого перевищує Землю