Копирайт изображения Gemini Observatory/M.H.Wong et al Image caption Потрібно зробити сотні знімків, щоб отримати таке зображення Юпітера в інфрачервоному спектрі

Астрономи створили чудове нове зображення Юпітера, простеживши яскраві ділянки тепла, що ховаються під вершинами хмар газового гіганта.

Фотографію зробив в інфрачервоному спектрі телескоп Gemini North на Гаваях. Це одне з найчіткіших зображень планети, яке колись робили з Землі.

Для досягнення високої роздільної здатності зображення вчені застосували методику під назвою "вдалі зображення", яка видаляє ефект розмитості від перегляду через бурхливу ​​атмосферу Землі.

Цей метод передбачає отримання декількох знімків цілі та збереження лише тих сегментів зображення, де цей вплив бурхливої атмосфери перебуває на мінімальному рівні.

Коли всі "вдалі кадри" зібрані в мозаїку, з'являється чіткість, що виходить за рамки лише одного знімку.

Інфрачервоне світло має більшу довжину хвилі, ніж більш звичне видиме світло. Воно використовується для того, щоб робити зображення через туманність і тонкі хмари на вершині атмосфери Юпітера, щоб дати вченим можливість краще проаналізувати, як функціонує ця планета.

Дослідники хочуть краще зрозуміти, що спричиняє та підтримує метеорологічну систему газового гіганта, і зокрема великі бурі, які можуть вирувати десятиріччями і навіть сторіччями.

Дослідження, яке створило це інфрачервоне зображення, провели під керівництвом з Каліфорнійського університету в Берклі. Це було частиною спільної програми спостережень за участю телескопу Габбл та космічного апарату "Джуно", який наразі обертається навколо Юпітера.

Факти про Юпітер

Юпітер має діаметр в 11 раз більший за діаметр Землі, він також у понад 300 разів масивніший

Юпітеру потрібно 12 земних років, щоб пройти по своїй орбіті навколо Сонця; "день" триває 10 годин

За складом він нагадує зірку; в основному складається з водню та гелію

Під тиском водень набуває стану, подібного до металу

Цей "металічний водень" може бути джерелом магнітного поля

Більшість видимих вершин хмар містять аміак та сірководень

Велика Червона пляма - це гігантський вихор, розмір якого перевищує Землю