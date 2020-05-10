Текіла та косметика: п'ять речей, які активно купують на карантині

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Під час пандемії коронавірусу багато людей застрягли вдома через жорсткі карантинні обмеження.

У той час як спочатку багато покупців переважно запасалися їжею, зараз багато хто купує речі, що допомагають урізноманітнити дозвілля у чотирьох стінах.

Новий звіт групи компаній Waitrose та John Lewis простежив, що купують їхні клієнти тиждень за тижнем.

То які п'ять предметів виявилися найпопулярнішими?

1. Текіла

Оскільки паби та бари закрили за розпорядженням уряду, багато хто вирішив спробувати побути барменом вдома.

За інформацією Waitrose, продажі текіли з 24 березня до кінця квітня зросли на понад 175%.

Джон Вайн, покупець спиртних напоїв у мережі супермаркетів, каже: "Люди купують більш незвичайні інгредієнти, на кшталт текіли чи тріпл-сек, щоб зробити собі ідеальний карантинний напій".

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Загальний обсяг продажу алкоголю в магазинах станом на 19 квітня за попередні чотири тижні підскочив на 27%, повідомляє аналітична компанія Kantar.

Елейн Гіндал, виконавча директорка благодійної компанії Drinkaware, раніше заявляла, що зростання продажів алкоголю під час карантину не дивує, проте викликає занепокоєння.

"Наявність алкоголю вдома для багатьох людей може стати джерелом спокуси і призвести до бездумного пияцтва", - казала вона.

2. Спортивні товари

Багато людей змушують себе вилізти з ліжка, щоб приєднатися до онлайн-тренувань, оскільки вони вже не мають можливості ходити до спортзалу.

Тож не дивно, що продажі спортивних товарів зростають. За даними John Lewis, що попит на них зріз на 496%, а килимки для йоги та обважнювачі для ніг дуже швидко розпродають.

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"Однак деякі з цих товарів, такі як килимок для йоги, не купуватимуть щомісяця, і навіть щокварталу", - зазначає незалежний аналітик Річард Гайман і додає, що зростання продажів зараз не означає, що воно триватиме й надалі.

У своєму останньому звіті група компаній John Lewis заявила, що за найгіршого сценарію цього року спад продажів у їхніх універмагах може сягнути 35%, в той час як у магазинах Waitrose це падіння не перевищуватиме 5%.

3. Декоративна косметика

Оскільки через карантин багато людей зараз працюють з дому, вони зараз витрачають більше грошей на те, щоб добре виглядати "на камеру", йдеться у звіті.

З 24 березня продажі палітр для макіяжу зросли на 57%, а продукції для автозасмаги - на 41%.

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Продажі декоративної косметики або "доступної розкоші" часто зростають під час рецесії, на відміну від інших речей, які не є предметами першої необхідності, каже незалежна експертка з роздрібної торгівлі Кейт Гардскасл.

"Коли ми робимо емоційні покупки, ми часто купуємо ті речі, які покращують наше самопочуття", - каже вона.

Експертка також додає, що однією з причин зростання продажів декоративної косметики може бути те, що жінки під час карантину активніше користуються соцмережами, зокрема викладають свої фото та відео, на яких, звісно, прагнуть добре виглядати.

4. Розкішна постільна білизна

Для деяких карантин став приводом зробити свій дім більш затишним.

Наприклад, після запровадження обмежень продажі розкішної постільної білизни зросли більш ніж удвічі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Essential retailer B&Q has seen high demand during lockdown as consumers look to make home improvements

Схожі тенденції показує нещодавнє опитування дослідницької фірми Mintel, згідно з яким 11% дорослих розраховують витратити більше коштів на продукти для дому та саду в травні.

Представник компанії Джек Дакетт каже, що це стосується зокрема й молоді.

"Ця група, як правило, має дуже активне соціальне життя, та до карантину, скоріш за все, проводила вдома дуже мало часу", - каже він.

Зважаючи на те, що їхню соціальну діяльність довелось згорнути, багато хто вирішив витратити частину грошей на те, щоб зробити свою домівкою більш "інстаграмною", додає експерт.

5. Гумки

John Lewis також відзначає величезний приріст продажів гумок, який пояснюють тим, що люди почали самі робити маски для обличчя.

У четвер американський ритейлер Etsy також заявив, що помітив подібну тенденцію.

У їхньому інтернет-магазині минулого місяця продали понад 12 мільйонів тканинних масок на суму близько 133 млн доларів.

"Але оскільки обмеження поступово пом'якшують, ми не знаємо, як виглядатимуть продажі", - вважає аналітик Гайман.

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