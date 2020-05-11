Лікування Covid-19 за допомогою антитіл: нас врятують лами?

Копирайт изображения AFP Image caption Лами виробляють антитіла, здатні пригнічувати коронавірус

Вчені намагаються знайти метод лікування Covid-19 або розробити вакцину, яка дозволила б пом'якшити карантинні заходи, зокрема соціальне дистанціювання. Ймовірним кандидатом в рятівники людства називають ламу.

Згідно з дослідженням, опублікованим в науковому виданні Cell, ключ до перемоги над цим захворюванням може міститися в крові цих тварин.

У науковій роботі йдеться, що дослідникам вдалося виробити антитіла, які здатні нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2, що викликає Covid-19. Блокуючи шипи, за допомогою яких вірус проникає в клітину, антитіла можуть зупинити поширення інфекції.

Зараз проводять випробування на хом'яках, і в разі успіху цей метод можуть почати використовуватися в лікарнях вже приблизно за рік.

У 2016 році дослідження антитіл в крові лам почав випускник приватного американського Університету Нотр-Дам в Індіані Деніел Репп. Він хотів вивчити їхній вплив на два інших коронавіруси - SARS-CoV (що викликає атипову пневмонію) і MERS-CoV (викликає близькосхідний респіраторний синдром).

Своєю головною метою він ставив вивчення білків, які виробляють бактерії, грибки та інші паразити, але ані він, ані його колеги з McLellan Lab не могли припустити, що їхнє дослідження виявиться затребуваним вже зараз.

Багато в чому це стало можливо завдяки чотирирічній піддослідній ламі на ім'я Вінтер. У 2016 році їй протягом шести тижнів вводили ін'єкції зі знешкодженими білками з корони SARS-CoV і MERS-CoV.

Вчені відстежували антитіла, що вироблялися в організмі лами, і відбирали ті з них, що могли нейтралізувати той чи інший вірус. Сама Вінтер, до речі, досі жива.

Копирайт изображения Reuters Image caption Лама Вінтер стала піддослідною твариною

У представників сімейства верблюжих (до нього відносяться лами, альпака і власне верблюди), є корисна особливість: коли їхня імунна система виявляє "чужинця", тварина виробляє два види антитіл. Перший дуже нагадує антитіла людини, а інший - частинки набагато меншого розміру, їх ще називають нанотілами (або антитілами з важких ланцюгів).

У нинішньому дослідженні, що проводили спільно Техаський університет в Остіні, Національний інститут охорони здоров'я і Університет Гента, пан Репп і його колеги створили антитіло, здатне блокувати коронавірус, що викликає Covid-19, зчіплюючись з шиповидними білками його корони.

"Антитіло приєднується до шипа, не даючи йому стикуватися з клітиною і запобігаючи проникнення, таким чином нейтралізуючи вірус", - розповів пан Репп. Він додав, що це антитіло "є особливо цікавим", оскільки може нейтралізувати обидва віруси: і SARS-CoV, і SARS-CoV-2.

За словами дослідників, в майбутньому такі антитіла можна буде використовувати для лікування хворих на Covid-19 за допомогою інгаляції, а також для обробки заражених місць.

Новий метод планують використовувати виключно як терапію: замінити вакцину він навряд чи зможе, оскільки не забезпечує довгострокового захисту.

"Щоб захистити людину від інфекції, її необхідно вакцинувати за місяць або два до можливого зараження. За допомогою цієї терапії ви забезпечуєте людину захисними антитілами безпосередньо, таким чином вона буде несприйнятливою до інфекції одразу після процедури. Крім того, антитіла можна використовувати для лікування вже заражених людей, щоб полегшити перебіг хвороби", - цитує одного з авторів дослідження - професора Техаського університету Джейсона Маклеллана - науковий сайт Laboratory Equipment.

Дослідження ізраїльських вчених

Розробити антитіла, здатні боротися з коронавірусом, вдалося і в Ізраїлі, повідомляє міністерство оборони країни. Дослідження проводили в ізраїльському Інституті біологічних досліджень.

Повідомляють, що розроблені антитіла є моноклональними (тобто походять від клону однієї клітини), не мають аналогів і містять мінімум потенційно небезпечних білків.

Розробку встигли протестувати в лабораторних умовах, і вироблені антитіла успішно нейтралізували частки нового коронавірусу, запевняють в міністерстві. Однак замінити вакцину ці антитіла також не зможуть.

На їхній основі тепер необхідно розробити ліки від коронавірусу. Звичайно ж, для їхньої сертифікації буде потрібно провести серію клінічних випробувань, проте вчені обіцяють, що в умовах пандемії цей процес можуть скоротити до декількох місяців.

Інших подробиць відкриття документ не повідомляє.

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