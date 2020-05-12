Інтерв'ю Гордона з Поклонською: ляпас Україні чи право журналіста

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Соціальні мережі бурхливо відреагували на інтерв'ю одного з найвідоміших українських журналістів Дмитра Гордона з Наталею Поклонською, яка з кримської прокуратури перейшла на бік Росії.

Пані Поклонська очолювала прокуратуру Криму під час анексії та стала одним з облич "русской весни". А потім стала депутатом Державної думи Росії від провладної партії.

Проте в останні роки у самій Росії через низку скандалів та захист "істинного православ'я" дехто навіть почав називати її "міською божевільною".

Дмитро Гордон, який брав інтерв'ю з багатьма знаковими персонами України та Росії, а також першим інтерв'ював Зеленського перед балотуванням на посаду президента, виклав розмову з Поклонською в себе на каналі в Youtube.

Він одразу ж отримав шквал критики за розмову з людиною, яку в Україні обвинувачують у державній зраді.

Проте багато користувачів все ж вказують на право журналіста говорити з усіма й ставити їм ті питання, які захоче.

Легітимізація і право журналіста

"Всі питання були хоч і м'якими, але з чітко проукраїнської позиції. Відповіді - традиційно для Няші ідіотичні, там іншого і не передбачалось. Гордон вирішив міняти амплуа на політичного троля? Насправді ні", - пише політолог Олексій Голобуцький.

Він вважає, що в явно "програмному" інтерв'ю зі "зрадником" у журналіста була цілком конкретна мета - легітимізація ворога - бо "ну дивіться, вони ж неймовірно тупі, навіть симпатичні і значить - цілком собі безпечні".

Пан Голобуцький вважає, що Дмитро Гордон долучився до тих телеканалів, які прагнуть заповнити український інформаційний простір обличчями "зрадників і ворогів як цілком прийнятних і звичних персонажів, місцями позитивних".

Журналіст Андрій Яницький натомість вважає, що журналіст може брати інтерв'ю у кого завгодно, адже це - його робота.

"Журналіст має право ставити питання. Навіть серійним вбивцям та військовим злочинцям. Якщо це насправді несе суспільний інтерес", - написав пан Яницький.

Це гарний спосіб збору інформації, пише він, але зауважує, що не можна видавати різноманітний "маразм", брехню та популізм без пояснення контексту.

"Тут до Гордона великі питання. Поклонська ще в першій частині розмови озвучила всі штампи російської пропаганди. І Гордон на них не відреагував", - вважає пан Яницький.

Кримчанка з Луганська

Керівник центру медичних закупівель України, відомий діяч кримськотатарського народу Арсен Жумаділов звернув увагу, що пані Поклонська розмірковує про долю "рідного їй Криму", хоча сама - уродженка Луганської області.

"Гордон і "няш-мяш" Поклонська розпочали довгоочікуваний діалог між народами, які "поссорились из-за дележа портфелей", - пише Жумаділов.

Його найбільше обурило, як вона розмірковує про Майдан, кримських татар, Меджліс, збереження України та декомунізацію.

Пан Жумаділов звернув увагу, що Гордон "підігрував" співрозмовниці та оперував сентенціями на зразок "присоединение Крыма".

Вісник майбутніх змін?

Натомість журналіст Володимир Семків припускає, що це інтерв'ю - вісник майбутніх змін.

"У найближчий час слід поспостерігати, в який бік почне хилитися дискусія щодо Криму в Україні: подати воду, завезти маски, легалізувати торгівлю? Бо я не вірю, що Поклонська - це просто так", - написав він.

Журналіст вказує, що інтерв'ю Гордона часто виходять перед якимись діями його співрозмовників.

"Саме Гордон узяв перше велике інтерв'ю Зеленського, коли той уже прийняв рішення йти на президентські вибори", - нагадує журналіст.

Депутатка парламенту Ірина Геращенко вважає це інтерв'ю на фоні шостої річниці арешту в Криму Олега Сенцова "ляпасом Україні".

"Це інтерв'ю - ляпас Україні. Кримським татарам, які сидять в тюрмах окупованого Криму. Звільненим з російських тюрем хлопцям. Ляпас всім нам", - вважає пані Геращенко.

Депутатка назвала цю розмову спецоперацією та продовженням реваншу, який має на меті повернути Україну в інформаційне поле Росії.

"Інтерв'ю з Поклонською привчає нас до думки, що "кати, які кинули за ґрати десятки українських патріотів в Криму і зрадники, які змінили Україні в найважчий час - такі собі гарненькі усміхнені "няши", - вважає колишній депутат Семен Семенченко.

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