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Багато українців через пандемію коронавірусу опинились заблокованими далеко за кордоном: через закриття українського неба дістатись додому їм дуже складно.

Міністерство закордонних справ намагається організовувати спеціальні чартерні рейси з різних країн світу, проте не у всіх є можливість ними скористатись.

Нещодавно навіть стало відомо, що українка в Нідерландах покінчила життя самогубством після того, як дізналась, що їхній чартер скасували.

На цьому фоні винахідливі громадяни України знайшли спосіб, як швидко і порівняно дешево повернутись до України практично з будь-якого куточка світу. Через Мінськ.

Річ у тім, що Білорусь не припиняла авіаційне сполучення й компанія "Бєлавіа" виконує порівняно велику кількість рейсів у багато міст світу.

При цьому Білорусь пускає до себе українців через аеропорт "Мінськ" як транзитних пасажирів, з вимогою залишити країну протягом 48 годин.

Тож як українцям вдається дістатись з інших континентів до України через Мінськ і наскільки це складно?

BBC News Україна зібрала кілька життєвих історій українців, яким вдалось нещодавно подолати цей шлях.

Таїланд-Амстердам-Мінськ-Київ

Антон Заяць з дружиною подорожували з середини грудня 2019 року.

Новина про закриття авіапростору України застала їх в Таїланді. Згодом вони зрозуміли, що не зможуть повернутись додому регулярними авіарейсами, на які були заздалегідь придбані квитки.

Він розповідає, що спочатку покладали надії на спеціальні "евакуаційні" рейси. Але вилетіти рейсами від 27 та 29 березня не змогли - квитки швидко скінчились і були не надто доступні за ціною.

"Наступний рейс посольство України в Таїланді обіцяло 7 квітня, потім 8, потім дотягнули до 14 і все завмерло", - згадує Антон.

Після цього подружжя вирішило самостійно шукати шлях додому. Досвід організації подорожей був, тож маршрут вдалось вигадати.

"Посольство України в Нідерландах оголосило про можливість транзиту через Амстердам, а Білорусь досі "відкрита", тож я вирішив шукати шляхи повернення саме через ці точки - Амстердам та Мінськ", - згадує Антон.

Копирайт изображения https://gpk.gov.by/ Image caption Ворота з Білорусі в Україну - білоруський пункт пропуску "Нова Гута"

Весь маршрут вони розбили на три сегменти: "Бангкок-Амстердам" - перевізник KLM, "Амстердам-Мінськ" - перевізник Belavia та Мінськ-Київ - власними силами наземним транспортом.

24 квітня подружжя вилетіло з Таїланду, а вже 26 квітня опинилось в Києві.

До Амстердама вони долетіли за 500 доларів з людини, а після шести годин пересадки вилетіли до Мінська "Бєлавіа" за 140 доларів з особи.

В аеропорту Мінська їх попросили заповнити форму для самоізоляції на випадок, якщо протягом 48 годин не встигаєш покинути країну.

"Нас зустріли натовпи перевізників, що пропонують трансфер до України через кордон, який тимчасово можна перетнути тільки на автомобілі", - згадує Антон.

Про трансфер можна домовитись завчасно - контакти є в мережі та навіть на сайті посольств України.

Ціна до Києва з летовища Мінська стартує від 90 доларів з людини, каже Антон.

За ці гроші людину доставляють до кордону з боку Білорусі, зустрічають після паспортного контролю в буферній зоні (іншим автомобілем), далі перевозять до українського КПП, проходять кордон і передають пасажира третьому автомобілю - вже для подорожі Україною.

Копирайт изображения УНІАН Image caption В'їзд до України з Білорусі

Але Антон вирішив їхати самостійно, тож подружжя переночувало у Мінську, потім поїхали до Гомеля потягом. З Гомеля до кордону їх довезли знайомі.

Перетнути буферну зону та український кордон пішки не вдалось, тому їм довелось домовитись з перевізниками про перетин на автомобілі - за 100 гривень з людини.

"На паспортному контролі українські прикордонники попросили встановити та активувати додаток "Дій вдома" - необхідна умова для всіх, хто повертається з-за кордону", - згадує Антон.

Знайомі привезли його до Києва, де вони з дружиною пройшли два тижні обсервації.

За твердженням Антона, зараз дуже багато українців користуються такою схемою, щоб повернутись додому. Сам він також пояснив цю схему кільком українцям, яким завдяки їй вдалось потрапити додому.

Тбілісі-Мінськ-Київ

Оксана на початку пандемії була у справах у Тбілісі й не змогла звідти поїхати до припинення авіаційного сполучення з Україною.

Коли ж виникла потреба повернутись додому, вона за порадами друзів обрала шлях через Мінськ - як найнадійніший з точки зору логістики.

"Летіла спецрейсом "Бєлавіа" і, загалом, особливих спеціальних заходів, окрім масок у членів екіпажу, не помітила. Про всяк випадок я мала чималий запас гумових рукавичок, санітайзеру та медичних масок, які міняла кожні дві години аж до дверей дому", - розповідає Оксана ВВС News Україна.

До заходів безпеки вона підійшла дуже відповідально й намагалась дотримуватись усіх рекомендацій.

У літаку пасажирів попросили заповнити згоду на самоізоляцію та про обізнаність із карантинними заходами. На виході з літака у пасажирів поміряли температуру та направили до прикордонників, які працювали у звичайному режимі, але у масках.

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Там Оксана пояснила, що прямую додому в Україну й отримала штамп в'їзду.

"Ніяких підтверджень мети візиту чи проїзних документів не просили", - згадує дівчина.

Оксана вирішила не вигадували складних схем і заздалегідь забронювала трансфер у перевізника просто з аеропорту в Київ.

Хоча рейс затримали на годину, водій з табличкою дочекався її в аеропорту.

В автомобілі їхали троє українців, які також повертались через Мінськ додому.

По дорозі водій проінструктував пасажирів про особливості переходу через кордон у пункті "Нова Гута".

Схема була така: він довозить пасажирів до білоруського пропуску і дзвонить іншому водієві, який підхоплює їх на нейтральній смузі. Після "нейтралки" ще один водій бере пасажирів та везе у Київ.

Частину грошей Оксана заплатила до кордону, а решту вже в Києві.

"Зрештою, вся дорога від аеропорту в Мінську до метро "Лівобережна" у Києві коштувала близько 100 доларів", - згадує Оксана.

Вона каже, що деякі пасажири не мали встановлених додатків "Дій вдома", а в одного не було і української сім-карти, щоб прив'язати реєстрацію.

Сім-карту продав водій за 5 доларів й усіх пасажирів зі встановленим додатком пустили українські прикордонники.

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Болівія-Париж-Мінськ-Київ

Українку Дар'ю Крутенюк пандемія та локдаун застали в Болівії, де вона займалась волонтерською роботою.

Організованих чартерів звідти Україна не робила, але Дар'я зуміла потрапити на рейс з Ла-Паса до Парижа й забронювати квиток на літак зі столиці Франції до Білорусі.

З Мінська на сервісі Blablacar вона забронювала поїздку до України. На нейтральній смузі пересіла в іншу машину до Києва.

А вже зі столиці вона доїхала на таксі до Вінниці, де пройшла самоізоляцію.

Детально про історію Дар'ї дивіться тут.

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