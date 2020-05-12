"Заплакала і хотіла поїхати з міста". Як Коломия втрапила у скандал і до чого тут єврейська громада

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Під приводом боротьби з транснаціональними й етнічними злочинними організаціями українська поліція зажадала отримати особисті дані представників єврейської громади Коломиї. Результат - скандал, який не оминули увагою навіть західні ЗМІ.

Українка єврейського походження Тамара Гаврилюк усе життя прожила у Коломиї, що на Івано-Франківщині. Вона любить своє місто та людей довкола. Але всі 60 років вона живе з острахом.

Кожен єврей, каже вона, у своєму житті може пережити погром. Це їй колись говорив ще її батько.

За словами жінки, в усі часи кризи часто оберталися проти євреїв. Брати і сестри її бабусі загинули в концтаборі. Самій жінці доводилось відчувати прояви побутового антисемітизму, адже довгий час вона жила з прізвищем Рабинович - аж поки не вийшла заміж.

Зараз, коли світ переживає пандемію і стоїть на порозі нової глобальної кризи, в пані Тамари знову з'явилися неспокійні відчуття. І ось чому.

"Я заплакала"

У Коломиї живе невеличка громада євреїв, яка налічує 79 чоловік: у більшості це люди похилого віку. Місто дружнє до євреїв, принаймні різких конфліктів між громадами різних віросповідань тут не виникало.

Але буквально кілька днів тому пані Тамарі стало страшно.

"Я заплакала й одразу захотіла поїхати з міста. Мої діти, які проживають в Ізраїлі, просили якомога швидше приїхати до них. Але карантин: літаки не літають, я не маю як добратися", - розповіла жінка у розмові з BBC News Україна.

Жінка дізналася, що поліція збирає особисті дані єврейської громади іудейського ортодоксального віросповідання міста.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook директор Українського єврейського центру Едуард Долінський.

Відповідне звернення надіслали голові релігійної громади Коломиї Якову Заліщикеру. Просили надати копію статуту, повний список членів громади з адресами і мобільними телефонами. А також перелік студентів єврейської національності, які навчаються у вищих навчальних закладах Івано-Франківська й Коломиї.

"Це просто чиясь провокаційна забавка. Але чия? - питання, на яке ми не маємо відповіді. Таке буває. Слава богу, в наш час все відносно спокійно. Аби не гірше. А те, що час від часу з'являються якісь провокації - ми вже звикли", - сказав голова єврейської громади в Івано-Франківську Мойше Лейб Колесник, який також недавно дізнався про поліцейський запит.

Такий лист Управління стратегічних розслідувань за підписом начальника Михайла Банка надійшов ще в лютому. В листі пояснили, що роблять це на прохання Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції під приводом боротьби з транснаціональними і етнічними організованими групами і злочинними організаціями.

Яків Заліщикер не надав особистих даних правоохоронним органам і не сприйняв це звернення всерйоз.

"Спочатку я не надав значення цьому листу, але напередодні Дня перемоги показав його директору Українського єврейського центру. Звідси все й почалося", - розповідає голова Єврейської громади Коломиї Яків Заліщикер.

Цікаво, що інформацію департамент зажадав лише у представників єврейської громади в місті Коломия. Звернень до громад в Івано-Франківську чи в Калуші не надходило.

Тамара Гаврилюк разом з іншими євреями довго думали, чому поліція проявила такий інтерес саме до Коломиї. Але відповіді не знаходили. Ніхто з членів єврейської громади не міг замислити чогось лихого.

"Може, це через меморіал, який ми колись хотіли зробити на єврейському цвинтарі в Коломиї. А може, у людей ще залишилась генетична пам'ять і вони прагнуть помсти всім євреям за розп'яття Ісуса Христа?" - думали вони.

Image caption Голова Єврейської громади Коломиї Яків Заліщикер каже, що спершу не надав значення листу від правоохоронців

"Відкритий антисемітизм"

Директор Українського єврейського центру Едуард Долінський спершу подумав, що це розіграш, а потім глибоко обурився.

"Цікаво, що у 1941 нацисти і українська допоміжна поліція також вимагали представити список всіх євреїв", - твердить Едуард Долінський.

На опублікований в мережах запит одразу відреагували представники громадськості, депутати, ситуація набула міжнародного розголосу. Про історію написала кілька міжнародних ЗМІ, зокрема британська Times.

"Це тотальна ганьба і відкритий антисемітизм, - сказав Долінський "Єврейському телеграфічному агентству". - Особливо небезпечно, коли йдеться про правоохоронні органи".

Обурилися й деякі депутати.

"До компетенції Департаменту стратегічних розслідувань абсолютно не відноситься боротьба з етнічними угрупуваннями, тероризмом тощо. Вважаю, що ми повинні ретельно розібратися: хто, з якою метою, за допомогою яких ресурсів має намір отримати персональну інформацію про членів єврейської громади Коломиї. Я направив відповідні звернення до МВС, СБУ, ДБР з проханням перевірити наявність ознак протиправності в діях керівника цього підрозділу Михайла Банка", - повідомив депутат Верховної Ради, представник єврейської громади Ігор Фріс.

Image caption Синагога в Коломиї

Службове розслідування і вибачення

За словами Ігоря Фріса та Якова Заліщикера, начальник поліції в Івано-Франківській області Володимир Голубош вибачився перед єврейською громадою в області і намагався пояснити, що жодних етнічних переслідувань силовики на меті не мали.

Однак Управління стратегічних розслідувань підпорядковується не керівництву обласної поліції, а Києву напряму - тому відповідати за дії підрозділу Голубош не може.

В самому ж управлінні ситуацію не коментують. На інформаційний запит журналістів відповіді там поки що не надали.

За фактом збору інформації про членів єврейської громади призначили службове розслідування.

Його проведення доручили співробітникам Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Національної поліції.

"Прояви ксенофобії і антисемітизму - неприйнятні. Мені прикро, що така ситуація взагалі відбулася. Саме тому в максимально стислі терміни буде проведене службове розслідування, основна мета якого - з'ясувати причини і необхідність надсилання листа про збір даних", - повідомив керівник Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, завдання правоохоронців - безпека і захист громадян, у тому числі - від екстремістських посягань.

"Ми не допустимо будь-яких проявів переслідування громадян за національною чи іншими ознаками. Усі підрозділи поліції працюють над попередженням антисемітських злочинів на ґрунті ненависті, а у випадку їх вчинення - миттєво реагують".

Голова єврейської громади в Коломиї Яків Заліщикер припускає, що представники управління не мали достатньої компетенції у подібних справах і просто хотіли взяти "на авось".

Якби вони були більш обізнані з законом про свободу совісті та релігійних організацій, вважає він, такої незручної ситуації не виникло б.

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