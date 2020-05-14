Клінічні випробування ремдесивіру для лікування Covid-19 згорнули. Чому?

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У США зупинили клінічні випробування ремдесивіру - антивірусного препарату, який до останнього часу вважали найбільш перспективними потенційними ліками від Covid-19. Про це оголосив американський Національний інститут алергії та інфекційних захворювань (NIAID), який очолював експеримент.

Цікаво, що випробування припинили не через їхній провал - а можливо, якраз навпаки. Експеримент згорнули, не дочекавшись остаточних результатів, щоб не допустити зайвих жертв серед пацієнтів з контрольної групи, які приймали плацебо.

Проте на практиці це рішення означає, що ступінь ефективності ремдесивіру в боротьбі з коронавірусом, який забрав вже майже 300 тисяч життів, фактично доведеться перевіряти заново.

Парадокс

Попередні підсумки експерименту підбили два тижні тому, після двох з гаком місяців випробувань.

Вони здалися організаторам настільки обнадійливими, що американська влада випустила спеціальну заяву, сповнену обережного оптимізму: призначення пацієнту ремдесивіру в лікарняних умовах прискорює його виписку майже в півтора рази (11 і 15 днів відповідно).

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"Дані показують, що ремдесивір дає однозначно істотну позитивну дію, прискорюючи одужання", - заявив тоді голова інституту Ентоні Фаучі.

Буквально через пару днів американська влада схвалила використання ремдесивіру для лікування Covid-19 в екстреному порядку (тобто до проходження обов'язкової сертифікації).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ентоні Фаучі - другий зліва

Однак доказова медицина визнає тільки один спосіб перевірки ефективності препарату - метод сліпого подвійного тестування. Для цього учасників експерименту випадковим чином розбивають на дві групи: в одній пацієнти отримують нові ліки, а в іншій - їх імітацію, плацебо.

Не дивно, що в умовах пандемії строгі вимоги доказової науки нерідко вступають в нерозв'язний конфлікт з лікарською етикою.

Якщо випробовуваний препарат може хоч трохи допомогти в боротьбі з інфекцією, то важкі пацієнти, що приймають замість нього плацебо (і навіть не підозрюють про це), ризикують померти тільки тому, що випадково потрапили в контрольну групу.

Але якщо дати експериментальні ліки всім важким хворим без винятку, то порушуються умови перевірки - а значить, визначити ефективність препарату стає неможливо.

Саме таким парадоксальним чином оголошення проміжних результатів випробувань ремдесивіру поклало край всьому експерименту. Як тільки стало зрозуміло, що ліки можуть бути ефективним, його тут же почали давати всім хворим, ліквідувавши контрольну групу - і дослідження втратило сенс.

"Життями скількох пацієнтів ми готові ризикнути, щоб отримати дані?" - ставить риторичне питання клінічний директор NIAID Кліффорд Лейн.

"Можна, напевно, вести з цього приводу якісь дискусії (в такій ситуації кожен намагається виступити в ролі адвоката диявола), але у нас в інституті не було розбіжностей з приводу того, як слід вчинити", - запевняє він.

"Не можна було зупинятися"

Втім, оптимізм Фаучі з приводу експериментальної терапії спочатку поділяли не всі. Навіть проміжні дані про випробування ліків виглядають досить суперечливо.

Журнал Forbes, наприклад, звертає увагу, що під час випробування антивірусного препарату в першу чергу слід було дивитися на вірусне навантаження пацієнтів. Чи змінюється в крові концентрація збудника захворювання. Однак автори дослідження, оголошуючи про проміжні результати, чомусь взагалі не згадали цей показник.

А ось автори аналогічного експерименту, проведеного трохи раніше в Китаї, з'ясували, що на вірусне навантаження хворих Covid-19 ремдесивір ніяк не впливає. Не дивно, що ця робота приходить до зворотного висновку: для боротьби з новим коронавірусом препарат марний.

Є й інші причини, з яких багато експертів розчаровані ухваленим NIAID рішенням достроково згорнути експеримент. Тим більше, що в ньому взяло участь вчетверо більше пацієнтів, ніж в китайському дослідженні.

"Глобальний локдаун вводили не для того, щоб інфіковані провели в лікарні на кілька днів менше. А для того, щоб померло менше людей, - заявив голова Центру політики охорони здоров'я в Нью-Йорку Пітер Бах. - І поки ми не зрозуміли, чи впливає препарат на рівень смертності, зупинятися не можна було".

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