Світовій економіці загрожує криза століття, попередив МВФ. Але все набагато гірше

Копирайт изображения Getty Images Image caption Живим тут не місце. Коронавірус розлякав споживачів, які є двигуном світової економіки

Коронавірус придушив світову економіку, але незабаром він послабить свої лещата, і ділова активність швидко відновиться. Без наслідків не обійдеться: криза буде найстрашнішою з часів Великої депресії майже столітньої давнини, а рахунок за лікування перевищить 9 трлн доларів, підрахував нещодавно Міжнародний валютний фонд. Місяць по тому він визнав, що помилився.

Все виявилося набагато серйозніше.

"Криза лише набирає обертів, а прогноз вже гірший за наші песимістичні очікування, - сказала голова МВФ Крісталіна Георгієва. - Якщо медицина не здолає вірус, багато економік постраждають ще сильніше".

Економісти МВФ засмутились за кілька тижнів після того, як Захід почав поступово зачинятися на карантин. У середині квітня вони втратили віру в найближче майбутнє і спрогнозували падіння світової економіки на 3% цього року, тоді як ще минулої осені розраховували, що вона виросте на ті ж три відсотки.

Вперше у сучасній історії прогноз змінився так різко за такий короткий термін. Але МВФ зберіг оптимізм та віру у краще: він прогнозує стрибок майже на 6% вже наступного року, однак попередив, що, по-перше, це не компенсує падіння, а по-друге, відбудеться, тільки якщо вірус не повернеться другою хвилею, і карантин не доведеться запроваджувати знову.

За неповний місяць стало зрозуміло, що прогнози втрачають актуальність швидше, ніж їх вдається оформити та оприлюднити.

"Вкрай ймовірно, що у червні ми оновимо прогнози. І вже зараз зрозуміло, що варто очікувати поганих новин", - сказала пані Георгієва на конференції Financial Times у вівторок.

Кому буде найгірше

За лічені дні після того, як МВФ оприлюднив попередню оцінку збитків, ми дізналися, що три найбільші економіки світу, на які припадає понад половина світового виробництва і споживання, пережили найсерйозніше падіння в сучасній історії.

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Економічна активність в Китаї скоротилася вперше майже за півстоліття. Євросоюз не бачив такого падіння за все своє існування. А найбільша у світі економіка США втратила рівновагу, і найтриваліша в її історії десятирічна фаза зростання наблизилась до кінця.

Рівень безробіття серед американців побив усі рекорди з часів Великої депресії між двома світовими війнами минулого століття.

Коронавірус зупинив відновлення світової економіки після попередньої кризи - рецесії 2008-2009 року. Її масштаби тепер здаються економістам смішними проти тих, що "світять" планеті після Великого карантину, як вже називають нинішню депресію.

А отже, і повернення до колишніх темпів збільшення багатства і скорочення нерівності на планеті ризикує виявитися більш тривалим. Минулого разу на це знадобилося ціле десятиліття.

Тоді світ обійшовся здебільшого пом'якшенням грошової політики - надрукував грошей та пом'якшив фінансову кризу. Цього разу все серйозніше, оскільки проблема не в дефіциті капіталу, а у вірусі та пов'язаних з ним витратах і обмеженнях.

Для перезавантаження економіки після карантину всі країни світу вже пообіцяли виділити з державної скарбниці додаткові 9 трлн доларів, оголосила пані Георгієва свіжі оцінки МВФ.

"І ми просимо всіх лише про одне: будь ласка, витрачайте якомога більше. А потім ще трохи", - сказала вона.

Таких грошей ні в кого немає, їх доведеться позичати. Платити за рахунками доведеться майбутнім поколінням: наполегливою працею, через підвищення податків або інфляцію.

І якщо розвинені країни легко знаходять кредиторів, то решту - Covid-19 поставив у незручне становище. У суворі роки гроші витікають з ринків, що розвиваються, і зараз саме такий час. Відплив капіталу призводить до девальвації, що збільшує вартість не лише нових, але й колишніх боргів, підвищуючи навантаження на і без того діряву скарбницю.

Тому відносно небагаті країни, що розвиваються, на зразок Росії, Індії або Мексики, постраждають від коронакризи більше, ніж заможні, попередила ООН і закликала зібрати для них антикризовий пакет у сумі 2,5 трлн доларів.

Цього не вистачить, засмутила неіснуючих донорів голова МВФ Крісталіна Георгієва. Вона сказала у вівторок, що цю оцінку також переглянуть у бік збільшення.

Коли знімати карантин

Але не все так погано.

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У березні, коли вірус вперше продемонстрував свою вбивчу силу, відплив капіталу з ринків, що розвиваються, досяг майже 100 млрд доларів, що приблизно в чотири рази більше, ніж за кожен з трьох попередніх фінансових криз.

Пані Георгієва сказала, що квітнева статистика малює зворотну картину: завдяки вливанням ліквідності з боку центробанків США, єврозони, Великої Британії та Японії в інвесторів знову прокинувся апетит до ризику, і капітал почав повертатися на ринки, що розвиваються.

Але це все - тимчасове полегшення. Майбутнє безпосередньо залежить від результату битви з вірусом. Якщо він повернеться з новою силою, збитки будуть набагато серйознішими, а прогнози знову доведеться переглядати.

І в МВФ є підстави побоюватися такого розвитку подій.

Поки пані Георгієва виступала на віртуальній конференції, економісти її організації оприлюднили оцінку перших кроків Європи назустріч майбутньому без карантину.

Вони попередили, що Старий Світ гірше підготовлений до зняття обмежень, ніж Азія, яка першою прийняла удар пандемії.

"У кожного своя стратегія, але Європа, схоже, виходить з карантину на більш ранній стадії епідеміологічного циклу, ніж Азія. До того ж, можливості повномасштабного тестування, відстеження контактів та ізоляції осередків зараження у Європі поступаються азійським аналогам", - попереджають експерти МВФ.

"І Азії, і Європі карантин завдає серйозної економічної та психологічної шкоди. Бажання якомога швидше зняти його більш ніж зрозуміле. Однак діяти потрібно обережно, і не варто поступатися спокусі відкрити все якомога швидше і більше. Це загрожує рецидивом хвороби".

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