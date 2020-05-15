"Не треба шлятися по брифінгах!" Міністр Степанов - своїм опонентам

Копирайт изображения фото прес-служби МОЗ

Максим Степанов - третій міністр, який очолив міністерство здоров'я під час пандемії коронавірусу. У соцмережах його жартома навіть називали тільки "квітневим міністром", адже двох його попередників звільнили швидко.

За час його роботи у МОЗ відомство критикували через костюми для медиків за завищеними цінами, а також блокування закупівлі ліків за державний кошт, що супровуджувалося конфліктом з держпідприємством "Медичні закупівлі" і його керівником Арсеном Жумаділовим.

Також був скандал з невиплатою медикам, які лікують хворих на COVID-19, обіцяних 300% надбавок. Відповідальність за це, правда, міністр покладав на місцеву владу і головних лікарів.

Але найбільш гучна подія в українській медицині останніх днів - обіцянка Максима Степанова змінити медреформу.

Реформа, яку почала ще Уляна Супрун і яку так критикував президент Зеленський, мала поміняти принцип фінансування лікарень. Медзаклади мали отримувати гроші за пролікованих там пацієнтів, а не за ліжкомісця.

Пан Степанов вважає, що медреформа у тому вигляді, у якому вона була, не призведе до нічого доброго.

Він говорить, що українські лікарні погано підготували, а медикам загрожує звільнення.

В інтерв'ю ВВС News Україна міністр заявив, що повернення до старої схеми фінансування не буде і що "зруйнувати українську медицину" він не дасть.

Також він прокоментував конфлікт довкола закупівель ліків, порадив керівнику держпідприємства "менше шлятись по брифінгах", а також розповів, коли відкриють дитсадки і коли до медиків доїдуть костюми з Китаю.

Копирайт изображения unian Image caption На початку пандемії в Україні не було ні масок, ні окулярів, ні респіраторів, каже міністр.

ВВС News Україна: У вас не дуже багато досвіду у сфері медичного менеджменту. Ви вважаєте себе достатньо кваліфікованим, щоб відповідати на ті виклики, які є зараз в Україні, - коронавірус, медреформа?

Максим Степанов: Я б не сказав, що у мене немає досвіду в організації системи охорони здоров'я. Завжди можна поїхати і подивитися, що було зроблено у медицині в Одеській області під час мого керівництва.

Мій досвід дозволяє мені говорити, що я можу впоратися з усіма викликами, у тому числі з коронавірусною хворобою.

За місяць мого перебування на посаді міністра нам вдалося уникнути пікових захворювань. Ситуація повністю контрольована на території Україні і набагато краща, ніж у багатьох європейських країнах.

ВВС News Україна: Візьмемо Чернівці - там інфекційна лікарня переповнена, лікарі кажуть, що "нам не вистачає всього". Таку ситуацію ви вважаєте нормальною? Так має виглядати контрольована ситуація?

Максим Степанов: Завантаження лікарень у Чернівецькій області - понад 60%. Деякі лікарні завантажені більше, ніж інші, наприклад, обласна, міська. На дашборді МОЗ можна подивитися, як забезпечені лікарні. Коли бачимо ці цифри, то відправляємо допомогу в ту чи іншу лікарню.

На минулому тижні прибув великий вантаж з Китаю з засобами захисту. У першу чергу цей вантаж поїхав у Чернівецьку область.

Копирайт изображения ВВС Україна Image caption Інтерв'ю з міністром переносилося 5-ть разів. На фото - кореспондентка Діана Куришко

ВВС News Україна: За даними Youcontrol, де публікують потреби лікарень, бракує респіраторів та окулярів. Про яку забезпеченість захистом ми можемо говорити, якщо лікарі постять фото у соцмержах у саморобних масках, коли костюми лікарям шиють діти у Нетішині і лікарі цим костюмам радіють? Це трохи йде в розріз з тим, що ви зараз говорите.

Максим Степанов: Я ж не сказав, що ми в повному обсязі все забезпечуємо. На початку пандемії у нашій країні повністю були відсутні будь-які засоби індивідуального захисту.

ВВС News Україна: А чому так склалося?

Максим Степанов: Тому що до неї (пандемії - Ред.) ніхто не готувався.

ВВС News Україна: Ваша попередниця Зоряна Скалецька у січні, а Ілля Ємець у березні заявляли, що країна готова, що у нас є костюми, респіратори. Зараз проситься питання, чому Україна провалила підготовку до боротьби з епідемією? Хто має за це відповідати?

Максим Степанов: Це питання не до мене. На початок епідемії у нас не було тої кількості засобів захисту, які потрібні нашій країні. Практично не було ні костюмів біологічного захисту, ні респіраторів, ні масок, ні окулярів. Цим ніхто ніколи не займався, на це ніколи не витрачали кошти.

У нас місячна потреба лікарень, які борються з Covid-19, розраховується мільйонами штук. Процес наповнення лікарень засобами триває кожного дня. Зараз всі країни світу закуповують засоби захисту. Попит на цей товар великий.

Я так само, як і ви, бачу ці відео, ці пости лікарів. Лікарі мені пишуть, що того і того не вистачає.

Коли запрацюють дитсадки

ВВС News Україна: Коли можуть відкрити садочки і коли запустять громадський транспорт?

Максим Степанов: Кожному етапу виходу з карантину відповідають певні критерії - це рівень захворюваності, порівняння випадків захворюваності сім днів до семи днів попередніх, заповненість ліжок у лікарнях. Важливі виконання всіх цих критеріїв. Якщо критерії не виконані, обмеження не будуть знімати.

22 травня у нас етап, на якому ми можемо дозволити роботу дитсадочків, готелів, міського транспорту, проведення певних спортивних заходів без глядачів.

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Все залежить від епідеміологічної ситуації. Але ситуація у нас різна по областях. В деяких регіонах цей етап не настане, тоді дитячі садочки не відкриються.

Ми побачили, що кожні десять днів ми можемо переходити на інший етап.

22 травня, потім 1 червня, 11 червня. У кожному етапі будуть певні пом'якшення.

ВВС News Україна: Діти в садочках будуть носити маски?

Максим Степанов: Ми відпрацьовуємо зараз ці правила. Це розробляють фахівці. Все, що стосується персоналу, то вони будуть у масках, буде соціальна дистанція, дезінфекція рук.

Копирайт изображения unian Image caption З 22 травня можуть запустити громадський транспорт, якщо всі епідеміологічні показники дозволяють це зробити, каже міністр

Костюми - у Китаї

ВВС News Україна: Дивно виглядає ситуація з закупівлями медичних виробів. Спочатку МОЗ, ще до вас, п'ять тижнів не міг розпочати закупівлі. Купували захист медикам всі - благодійники, донори, волонтери, місцеві громади, але не за гроші з держбюджету. Нарешті уклали угоду з міжнародною організацією Crown Agents, почали закупівлю засобів захисту. Далі ця історія з захисними костюмами для медиків - на початку квітня МОЗ купив їх у двічі дорожче напряму у китайської компанії (ніж це роблять міжнародні організації). Мовляв, якість краща. Добре. Купили. Але де вони? Їх немає вже понад місяць, їх називають "костюмами привидами". Коли українські лікарі отримають ці костюми?

Максим Степанов: Це не просто костюми іншої якості. Є костюм маляра, а є костюм біологічного захисту. Я думаю, що ви розрізняєте, що це абсолютно інша продукція.

Коли МОЗ і постачальник укладали договір, то за ним костюми до України мали привезти до 1 травня. 25 квітня ми отримали лист від китайської сторони, що Державна митна служба Китаю ввела певне обмеження на експорт матеріалів - костюмів і засобів захисту.

ВВС News Україна: Тобто костюми досі в Китаї?

Максим Степанов: За останньою інформацією, костюми вже в Пекіні. Їх вантажать. Перший борт вилітає завтра (Це 15 травня, розмова записана 14 травня - Ред.). Мають прибути до України найближчими днями. Є затримка з постачанням - це форс-мажор, бо це було рішення китайської влади і стосувалося не тільки товарів для України, а і для багатьох інших країн.

Заблоковані ліки

ВВС News Україна: Чому заблоковані закупівлі ліків на 2020 рік? 14 травня виступав керівник ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов і говорив, що ліки для дитячої онкології, ліки для розладів дихальних шляхів у новонароджених не закуповують.

Максим Степанов: Краще б Арсен Жумаділов замість виступів виправив ті зауваження до бюджетної програми, й ми почали б все це закуповувати. Він дуже гарно пише пости і виступає.

ВВС News Україна: А ви підписали, підготували всі документи, щоб ці закупівлі розблокувати? Арсен Жумаділов наводить конкретні приклади, що не робить МОЗ.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/ARSEN.ZHUMADILOV Image caption Арсен Жумаділов, керівник ДП "Медичні закупівлі"

Максим Степанов: Які документи він наводить?

ВВС News Україна: Говорить, що необхідно підписати наказ МОЗ, який визнає ДП "Медичні закупівлі України" уповноваженою особою для закупівель, а також наказ про взаємодію між міністерством і підприємством, який усуває розбіжності у баченні того, яким чином повинні проходити закупівлі препаратів.

Максим Степанов: Як тільки я прийшов на посаду, то відразу почав займатися закупівлями. На жаль, я не розумію, чому цим не займалися до 30 березня.

Тепер по черзі. Ми 10 квітня подали проєкт постанови щодо затвердження переліку лікарських засобів, які будуть закуповуватися у цьому році за кошти держбюджету. Потім були певні уточнення до кількості цих лікарських засобів. Тобто та робота, яка мала робитися до 30 березня (30 березня Степанов став міністром - Ред.). Все це прийняли на засіданні уряду. Після цього мали затвердити паспорт бюджетної програми. Щоб затвердити паспорт, треба чітко визначити потреби всіх регіонів. Після цього вже ДП "Медичні закупівлі" почне закуповувати ці лікарські засоби. От зараз ми чекаємо від ДП перелік цих замовлень з областей.

ВВС News Україна: Ви не можете знайти спільну мову з держпідприємством, щоб цей процес відбувся швидше?

Максим Степанов: Більше жодних документів, щоб почати закупівлі ліків, не існує.

Окрім ДП "Медичні закупівлі", у нас ще є міжнародні організації, через які ми будемо закуповувати. Там все набагато простіше. Найближчими днями ми почнемо ці процедури.

Те, що цього року хтось залишиться без ліків, це маніпуляції. Ми у 2020 році отримуємо ліки, які закуповували за кошти 2018-го року, 2019-го року, які нам постачають міжнародні організації. Так, головне, дуже швидко розпочати всі процедури. Найближчими днями ми їх розпочнемо.

ВВС News Україна: У вас, у МОЗ, є конфлікт з ДП "Медичні закупівлі"? Звучать дуже гострі заяви.

Максим Степанов: Директор держпідприємства повинен працювати, а не шлятися по брифінгах. Ну, якщо він вважає, що треба ходити по брифінгах…

ВВС News Україна: Він вважає, що треба заявляти про проблему, яка є.

Максим Степанов: Він так вважає. Все, що мені потрібно, щоб держпідприємство працювало.

ВВС News Україна: Виглядає так, що ви не можете з держпідприємством вирішити ці бюрократичні моменти, цей перелік документів. І дуже дивно на фоні цієї ситуації звучала ваша заява після зустрічі з британським послом, що треба створювати незалежну організацію, яка буде займатися закупівлями. Організація, яка вже існує два роки - ДП "Медичні закупівлі".

Максим Степанов: Ви просто прочитали пресреліз неправильно.

ВВС News Україна: Думаю, я не одна так прочитала це повідомлення.

Копирайт изображения moz.gov.ua Image caption Повідомлення з сайту МОЗ з цитатою міністра про те, що в Україні треба створити незалежну систему закупівель.

Максим Степанов: У нас створене таке підприємство. Мова з послом йшла про те, щоб зробити його більш незалежним через створення наглядової ради цього підприємства.

Друге - це активізувати роботу щодо надання статусу центральної закупівельної агенції цьому підприємству. Про це йшла мова, а не про створення нового підприємства.

"Ми на базарі?"

ВВС News Україна: До теми медреформи. Ви багато разів наголошували, що реформа не згортається, що вона буде тривати, але при цьому говорили, що збираєтесь згорнути головне - принцип, за яким будуть фінансуватися лікарні. Тобто не "гроші йдуть за пацієнтом", а повернути "зрівнялівку", коли однаково отримують кошти всі лікарні, байдуже, скільки там пролікували людей і як.

Максим Степанов: Я не знаю, де ви це чули. Принцип "гроші ходять за пацієнтом", закладений у законі про медичні гарантії, він достатньо зрозумілий і класний. А, коли кажете, що ми щось згортаємо, ви впевнені в тому, що цього принципу дотримуються? Я, наприклад, впевнений, що цього принципу не дотримуються. У нас виникли серйозні проблеми з фінансуванням по тому принципу. Я не казав, що ми щось згортаємо.

ВВС News Україна: Ви казали, що буде фінансування лікарень за бюджетом, як це було у 2019 році, тобто по субвенціях.

Максим Степанов: Я казав про те, що ми не можемо собі дозволити закриття лікарень, звільнення медичних працівників. Щоб цього не відбулося, нам треба рятувати ситуацію.

Ті цифри, які ми побачили, змусили мене вносити корективи і рятувати медицину.

Ми нікуди не повертаємось, залишаємо фінансування через НСЗУ. І не повертаємось до надання субвенції.

ВВС News Україна: То поясніть, як буде відбуватися фінансування?

Максим Степанов: Буде впроваджено принцип, коли ми сплачуємо за конкретну медичну послугу, але сплачуємо ті кошти, як прописано в законодавстві. А там визначено, що держава гарантує, що ми отримаємо допомогу при інсульті, й не треба нічого докуповувати.

ВВС News Україна: Тобто йдеться про проліковані випадки, за які держава буде платити гроші?

Максим Степанов: Щоб це було дійсно гарантовано, нам треба, щоб цих коштів вистачало. А в нас немає жодної лікарні в країні, щоб їм вистачало коштів. То, мабуть, щось пішло не так?

НСЗУ три тижні не може надати дані, як вони розрахували ці тарифи.

Ми будемо вносити зміни в певні режими фінансування. Ми фінансуємо через НСЗУ і по договорах. У нас є пріоритетні тарифи - по екстреній медичній допомозі, інфаркти, інсульти.

Як будемо робити по інших пакетах - це ми зараз розраховуємо.

Але це буде відверто і чесно, а не балачки. Це нам дасть змогу не втратити наші лікарні, до чого призводила імплементація другого етапу медичної реформи.

ВВС News Україна: Питання, яке дуже хвилює медиків, лікарні, які від цієї реформи мали виграти. Вас в ефірі шоу "Право на владу" головний лікар "Іллінецької центральної районної лікарні" Микола Масленчук запитав чітко: "У мене гроші заберуть?". Завдяки медреформі до його лікарні має прийти більше грошей, ніж це було за субвенціями. Він говорив, що у минулі роки ходив і випрошував у місцевої влади гроші на зарплату лікарів. У нього гроші заберуть і перерозподілять по-новому?

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Максим Степанов: А зараз він каже, що я зможу виплатити заробітну платню своєму лікарю-хірургу на рівні 7 тисяч гривень. Ви це вважаєте нормальним?

ВВС News Україна: Але йому раніше і на зарплати не вистачало. То заберуть гроші чи ні?

Максим Степанов: Ми на базарі? Заберуть, не заберуть. Я вам ще раз кажу, що ми не дамо зруйнувати українську медицину. Це не призведе до якихось речей, що ця лікарня втратить гроші.

ВВС News Україна: Виходить, що однаково будуть фінансуватися всі лікарні - і ефективні, і не ефективні, де лікується багато пацієнтів, і де небагато?

Максим Степанов: Ми будемо реформувати всю медицину. Всім без винятку в Україні повинна надаватися якісна медична допомога. Для того, щоб реформувати всю систему медицини, ці лікарні потрібно було б підготувати до реформи за зрозумілими і чіткими правилами.

ВВС News Україна: Тобто цієї підготовки до реформи не вели? Лікарні до реформи не готували ні головні лікарі, ні місцеві громади?

Максим Степанов: Я вважаю, перш за все, питання мало бути до МОЗ. Все, що ми робили з протитуберкульозною службою в Одеській області, ми робили не завдячуючи МОЗ, а навпаки. Ми це робили самостійно.

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